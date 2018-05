Ali je Luki Dončiću čestital bodoči soigralec v ligi NBA? #video

Luka Dončić je prvo ime te sezone v košarkarski Evroligi. Osvojil je osrednje posamične lovorike, povrhu vsega pa z Real Madridom postal evropski klubski prvak. Čestitke so deževale z vseh strani. Predsednik Real Madrida Florentino Perez hvali najboljšega košarkarja v Evropi za sezono 2017/18, čestital mu je tudi Bogdan Bogdanović, ki bi lahko postal njegov soigralec v ligi NBA.

Luka Dončić se je že v soboto z zlatimi črkami zapisal v zgodovino, potem ko je z 19 letih (najmlajši) osvojil MVP za redni del sezone Evrolige. Dan pozneje je nato postal še najmlajši MVP zaključnega turnirja.

Real Madrid je v velikem finalu Evrolige s 85:80 premagal Fenerbahče. Njegov uspeh sta pospremila tudi oba starša Mirjam in Saša, ki sta finalni obračun spremljala na tribuni Stark Arene v Beogradu.

Na parketu pa smo lahko na koncu ob proslavljanju videli predsednika Reala Florentina Pereza, ki je dobro vstopil v zbiranje lovorik. Naslednji teden ga bomo zagotovo videli tudi v Kijevu, kjer bo finale nogometne lige prvakov med njegovim Realom in Liverpoolom.

"Luka je najboljši. Vedno je," je bil kratek prvi mož Reala.

Čestitali so mu številni ljudje, ki so želeli stopiti v stik z zvezdnikom Reala. Pristno je bilo prav tako snidenje z Bogdanom Bogdanovićem. Njegov trenutni klub v ligi NBA je Sacramento Kings, kamor bi lahko odpotoval prav Dončić. Sacramento bo namreč na letošnjem naboru za ligo NBA izbiral drugi in ni malo takšnih, ki so prepričani, da bodo Luka izbrali prav kot drugega. Ali bosta v prihodnji sezoni igrala skupaj, pa bomo videli 21. junija na naboru.

Do konca sanjske sezone Luko čaka tako še špansko prvenstvu in njegova velika želja oziroma cilj je, da po vseh osvojenih evropskih lovorikah postane tudi španski prvak.