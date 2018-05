Košarkarji hvaležni Nachbarju, da se je zavzel za njih in jih združil

Že pred časom smo govorili, da se je Boštjan Nachbar ob pobudi košarkarjev iz Evrolige zavzel, da bi se ustanovil sindikat košarkarjev, ki bi imel svojo besedo pri pomembnih odločitvah, ki jih sprejemajo vodilni v košarki. "Glas košarkarjev mora biti spoštovan," poudarja Nachbar, ki je pred dnevi naznanil konec kariere.

Beseda košarkarja do zdaj ni imela pravega pomena. Zlasti ne, ko so se odločale pomembne odločitve v evropski košarki. Če zavrtimo kolesja le za kratek čas nazaj v zgodovino, nam pride kot prva na misel vojna med Mednarodno košarkarsko zvezo (FIBA) in Evroligo, ki še vedno poteka. Zaradi nesoglasij košarkarji iz Evrolige niso mogli nastopiti na tekmah prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Datome: Zahvalil bi se gospodu Nachbarju, ki se je angažiral za to

Foto: Reuters "Čas je bil, da postanemo združeni. Da bomo delali v smeri, ki bo za košrkarje prava. Da bo zaradi tega košarka rastla. Da bomo podali svoje ideje, videnje. Da bomo imeli svoj glas. Košarko želimo narediti boljšo. Zahvalil bi se gospodu Nachbarju, ki se je angažiral za to. Vse je povezal in začelo se je. Vesel sem, da smo tukaj. To združenje smo potrebovali," je bil sredi Beograda jasen košarkar Fenerbačheja Luigi Datome, ki ga v nedeljo čaka finalni obračun proti Real Madridu.

Nato se je dotaknil relacije Fiba – Evroliga, saj se je tudi sam znašel na tapeti, ker je takrat podal svoje mnenje: "Kot član Evrolige se nisem mogel udeležiti reprezentančnih tekem in nisem mogel dati svojega glasu. Nisem klical Bokija zaradi tega. Avtomatično se je zgodilo, da smo se povezali. Košarkarji moramo imeti svoj glas, zlasti, ko se velike stvari zgodijo. Čutim, da potrebujemo skupnost. Ne samo zaradi te odločitve, ampak da izboljšamo kariere košarkarjev."

Relacija Fiba – Evroliga, pokojnine, minimalne pogodbe

Foto: Jaka Lopatič Zdaj bodo košarkarji v Evroligi ustanovili svoj sindikat, podobnega, kot ga imajo košarkarji v ligi NBA. Radi bi, da ima njihova beseda tudi vlogo pri odločitvah. "V zadnjih mesecih smo naredili veliko dela. Skušal sem združiti košarkarje. Da bi videl, če obstaja želja, da bi se združili v organizacijo. Med potovanji sem videl, da obstaja. Košarkarji so izrazili željo, da bi se združili, da bi se postavila platforma in bi imeli svoj glas. Naredili smo korak naprej. V naslednjih mesecih bomo združenje uradno ustanovili," poudarja Nachbar.

In katere so poglavitne stvari, za katere se bodo skušali zavzemati? "Lista je dolga. Težave se ločijo na večje in manjše. Prvi problem je, ker se ne čutijo, da imajo svoj glas. Kjerkoli izrazijo svoje poglede na težave, nima takšne moči. Radi bi, da je njihov glas spoštovan. S strani Evrolige in drugih. Ena od stvari, ki jih je treba urediti, je vprašanje na relaciji Fiba – Evroliga, ker pri odločitvah košarkarji nimajo svoje glasu. Potem so tu sponzorske stvari, pokojnine, dolžina priprav, minimalne pogodbe, ki ne obstajajo ... Ustvariti želijo organizacijo, ki jim bo po legalni poti omogočila, da se zoperstavijo," odgovarja Nachbar.

Cilje, česa se bodo konkretno najprej lotili, bodo določili konec sezone, ko se bo potrdil statut, izbral izvršni odbor in predsednik sindikata. "Igralci bodo vodje. Ostali, če bomo ob strani, jim bomo le pomagali. Ne bomo jim polagali besed v usta. Naša naloga je, da jim predstavimo dejstva. Oni se morajo odločiti. Veliko več bomo lahko povedali po sezoni," je še dejal Nachbar, ki se je že povsem prelevil v drugo kariero.