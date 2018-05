Takšne norije okoli Luke Dončića še ne: kaj bo šele v nedeljo? #video

V velikem finalu Evrolige se bosta pomerila Fenerbahče in Real Madrid. Prvi je preskočil Žalgiris, Španci pa CSKA. Luka Dončić je bil spet v središču pozornosti, po tekmi pa ga sedma sila praktično ni hotela izpustiti iz rok. V nedeljo ga čaka veliki finale proti turškemu moštvu, njegova velika želja pa je, da sezono zaključi na sanjski način.

Foto: Siol.net Da je zaključni turnir najboljše četverice Evrolige velik dogodek, smo dobili potrditev praktično na vsakem koraku v Beogradu. Okoli dvorane se vidi, da je v glavnem mestu Srbije velik mednarodni dogodek. Navijači so svoje glasilke ogrevali že na znamenitem Kalemegdanu, nato pa se je vzdušje preselilo v dvorano.

Navijaško ogrevanje na Kalemegdanu

Kot prva sta na parket Stark Arene stopila Fenerbahče in Žalgiris. Favorizirani turški klub, ki brani naslov najboljšega v tem tekmovanju, je dvoboj odlično začel. A so se izbranci Šarunasa Jasikevičiusa kot že velikokrat v tej sezoni dvignili. Tudi tokrat so pokazali, kako žilav nasprotnik so in da njihova prisotnost na zaključnem turnirju ni bila naključje.

A je imel prekaljeni trenerski maček Željko Obradović več rotacije in ob zaključku dvoboja to izkoristil, da se je s soigralci veselil uvrstitve v finale, v katerem bo branil naslov prvaka Evrolige.

"Razočaranje je zelo veliko. Hoteli smo priti, presenetiti in zmagati F4. Vsi smo prišli z veliko motivacije. Na žalost smo igrali proti Fenerbahčeju, ki je bil lani prvak. Na zaključnem turnirju je že petič zapored. Na žalost se ni izšlo," je bil razočaran slovenski košarkar pri Žalgirisu Beno Udrih.

Kaj je Beno Udrih povedal po porazu v polfinalu

V slabih osmih minutah je dosegel dve točki, izpostavil pa je ključno stvar, ki je bila v prvem polčasu razlog za velike težave: "Preveč žog smo izgubili. V prvem polčasu okoli deset, kar je preveč. Nato se je razigral Dixon in je težko loviti tekmeca, ko ti pobegne za deset točk. Zlasti takšno ekipo, kot je Fenerbahče."

Bobby Dixon ali po turško Muhammed Ali je bil z 19 točkami prvo ime dvoboja, ki ga je Fenerbahče dobil s 76:67.

CSKA bolje začel, Real bolje končal

Če je bil v prvem obračunu izid pričakovano nizek, pa je bila napoved za drugega med najboljšo ekipo rednega dela CSKA in Real Madrid povsem drugačna. Obetala se je tekma z veliko koši in temu je tudi bilo tako. Rusi so prvo četrtino dobili s 30:20, Španci pa drugo, potem ko so imeli neverjetno serijo zadetih trojk. Kar šest so jih dosegli v drugih desetih minutah in odšli na odmor pri vodstvu s 47:46.

Bo po reprezentanci sotpil tudi na evropski klubski vrh? Foto: Sportida

Trener Reala Pablo Laso je prvega moža ekipe Luko Dončića pustil kar celotno prvo četrtino na parketu, ob polčasu pa bil s slabimi 15 minutami najbolj aktiven od košarkarjev v belih dresih. Tudi statistiko je imel v skladu s sezono odlično. Desetim točkam, je dodal dve asistenci, skok … in imel statistični indeks 14 – najvišjega v prvem polčasu.

Dončić leto dni starejši, leto dni boljši: Neverjetno bi bilo, če bi v nedeljo zmagali

To je bila povsem drugačna predstava kot pred letom dni, ko si je šele odpiral prava vrata, in izgubil v polfinalu Evrolige. "Velikokrat sem rekel, da sem se takrat veliko naučill, zdaj pa pokazal v veliko boljši luči," je dejal Luka.

Ko je svojo drugo trojko v 17. minuti zadel prav Dončić, je imel Real že lepo prednost devetih točk (60:51). Z igrivo igro je navdušil tudi občinstvo, ki mu je večkrat zaploskalo. CSKA je dokončno padel v drugi polovici zadnje četrtine, ko se je Real spet odlepil in rutinirano pripeljal tekmo v svojo korist (92:83).

Luka ima po tekmi dolgo pot

Luka ima v nedeljo tako lepo priložnost, da po evropskem prvenstvu osvoji evropsko krono še na klubskem področju. In to je njegov cilj že od samega začetka sezone: "Neverjetno bi bilo, če bi se to zgodilo," je bil povsem miren Luka, ki je imel po tekmi od vseh košarkarjev največ dela. Novinarji želimo na vask način dobiti njegovo izjavo. A ne le slovenski. Medtem ko so se njegovi soigralci po veliki zmagi že tuširali, je bil on šele na četrtini poti v mešani coni, kjer dajejo košarkarji po tekmah izjave. Zaustaviti se je moral na približno desetih mestih. Zanimanje zanj je neverjetno. Vsi bi radi dobili njegovo izjavo.

V Beogradu vlada izjemno zanimanje za Luko Dončića. Foto: Jaka Lopatič

In to je še en pokazatelj, kakšen košarkarski diamant imamo v Sloveniji, ki bo letos najverjetneje šel na dodatno brušenje v ligo NBA.