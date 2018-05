Legenda, ki je razžalostila Slovence, ima posebno mnenje o Dončiću

Ljubitelji košarke dobro vedo, kaj ime Theodoros Papaloukas pomeni v evropskem prostoru. Z moskovskim CSKA je skupaj z Matjažem Smodišem dvakrat osvojil elitno Evroligo, z Grčijo postal evropski prvak, grenil življenja Slovencem, s posebnimi besedami pa je spregovoril o Luki Dončiću.

Foto: Siol.net Kariera grškega košarkarja Theodorasa Papaloukasa se je končala pred petimi leti pri CSKA, s katerim je dvakrat osvojil tudi Evroligo. Skupaj z Matjažem Smodišem sta bila na vrhu evropske klubske košarke v letih 2006 in 2008. Nekdanjega soigralca neizmerno ceni. Slovence je razžalostil na evropskem prvenstvu leta 2007, ko je Slovenija v četrtfinalu vodila z navidez neulovljivo prednostjo 16 točk, nato pa je nekdanji organizator igre v zadnji četrtini dosegel 11 od skupno 17 točk , zrežiral velik preobrat in pokopal našo reprezentanco. Z Grčijo je dve leta pred tem osvojil EuroBasket, ki se ga ob obisku v Beogradu, kjer je zaključni turnir Evrolige, z veseljem spominja. Z dvema metroma je bil posebnost med organizatorji igre, njegove velikosti pa je tudi naš Luka Dončić, ki se prav tako odlično znajde v takšni vlogi. Papaloukas uživa v igri slovenskega košarkarskega čarodeja.

Kakšne spomine vam vzbudi takšen obisk, kot je ta v Beogradu na zaključnem turnirju Evrolige?

Lepe spomine imam na to, ko sem igral tu v okviru Evrolige. Prav tako jih imam, ko smo z reprezentanco igrali evropsko prvenstvo. Takrat smo ga osvojili, zato je biti tu nekaj posebnega. Povrhu vsega je Srbija košarkarska država.

Kako gledate na polfinala para Fenerbahče – Žalgiris in CSKA – Real Madrid?

Pred nami sta veliki tekmi. Fenerbahče je lanski prvak, Žalgiris ima vlogo na papirju najslabše ekipe, na drugi strani pa sta dve ekipi, ki si želita naslov. Razumljivo je, da sem bližje CSKA, saj sem tam igral. Sta pa tako CSKA kakor tudi Real velika kluba.

Leta 2007 je na EuroBasketu v Španiji prizadejal Sloveniji boleč poraz. Foto: Reuters

Pri CSKA ste igrali skupaj z Matjažem Smodišem. Kakšen soigralec je bil?

Srečo sem imel, da sem bil njegov soigralec. On spada med tiste košarkarje, ki so pomagali pri razvoju košarke. Matjaž ima veliko srce, prav tako pa je imel ogromno znanja. V veliko zadovoljstvo mi je, da sem igral z njim. Še v večje zadovoljstvo pa mi je, da sem ga spet srečal, njega in njegovo družino.

Sami ste spadali med najboljše organizatorje igre. Kdo so po vašem trenutno najboljši v Evroligi?

Več bi jih lahko naštel. Nick Calathes je imel dobro sezono, Sergio Rodriguez in Nando De Colo prav tako. Ne vem, ali Luko Dončića uvrščate v to kategorijo. Težko se je odločiti. Raven igre v Evroligi je na zelo visoki ravni in to je dobrodošlo.

Matjaž Smodiš ima posebno mesto v njegovem srcu. Foto: Reuters Sami ste bili za organizatorja igre visoki, saj merite v višino dva metra, prav tako pa je neznačilen s svojo višino na tem igralnem mestu Luka Dončić. Kako gledate nanj?

Luka je nekaj posebnega. Združuje staro in novo košarko. Čeprav šteje šele 18 let, igra tako, kot bi jih imel 30 let. Kot bi v sebi nosil ogromno izkušenj. Izjemno igra. Užitek ga je gledati.

Ali mislite, da je pravi čas, da se po koncu sezone poda v ligo NBA?

To bo sam najbolje vedel. Bolj kot vsakdo. Zrel je in ve, kaj je najbolje zanj. Si pa zasluži igrati na najvišji ravni, da bo postal košarkarska zvezda.