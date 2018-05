Bridka izkušnja je pri Luki Dončiću pustila sledi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Smodiš je edini slovenski košarkar, ki je kar trikrat osvojil elitno Evroligo. Podvig mu je uspel z dvema različnima kluboma. V letošnjem polfinalu v Beogradu je sicer spremljal poraz njegovega CSKA, a je vesel, da je Luka Dončić v velikem finalu. "Luka je dnevna tema. Vsi ga neverjetno cenijo. Iz lanskih napak letos črpa samozavest. Povrhu vsega je zrelejši za naslov evropskega prvaka z reprezentanco," poudarja Smodiš, ki dogajanje zaključnega turnirja najboljše četverice spremlja neposredno v Beogradu, kamor so ga povabili.

Kinder Bologna je bil prvi klub, s katerim je Matjaž Smodiš leta 2001 osvojil najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. S trenerjem Ettorejem Messino sta se nato velikega podviga veselila še pri moskovskem CSKA. Leta 2006 in 2008 je rusko moštvo spremljalo vse v Evropi z viška.

Ker smo ravno v času zaključnega turnirja in ker je nekdanji dolenjski košarkar na prizorišču v Beogradu, je tema, razumljivo, nanesla na dogodke, povezane z Evroligo.

Matjaž Smodiš je trikrat osvojil Evroligo, dvakrat s CSKA. Foto: Reuters "Vsak zaključni turnir ima svojo zgodbo. Tudi ta s cono za navijače. Legende se družimo z otroki. Vsako leto je bolj izpopolnjeno. V Beogradu je še malenkostno na višji ravni," je o svoji vlogi na F4 spregovoril Smodiš, ki se je na znamenitem Kalemegdanu družil z otroki ter obujal spomine skupaj z nekdanjimi asi evropske in svetovne košarke, kot so Žan Tabak, Theo Papaloukas, Joe Arlauskas …

In kateri spomini v povezavi z Evroligo so za Smodiša najlepši? "Za igralca je vse skupaj drugače, ker ne vidiš te zgodbe skozi oči navijačev. Sicer so zmage najlepši spomini. Praga bo ostala na posebnem mestu. Tudi Madrid, ki je svoja zgodba. Zlasti zaradi španskega temperamenta," je odgovoril Smoki.

V Beograd so ga povabili, kjer ima posebno nalogo.

V petkovem polfinalu je upal, da bo Benu Udrihu uspel preboj v nedeljski finale, v drugem pa je bilo srce na strani CSKA, pri katerem je preživel kar šest let. V Rusiji ga izjemno cenijo in to se vidi na vsakem koraku.

Izjemen napredek po lanski izkušnji

A se njegov scenarij ni razpletel po željah. Udrih je moral skupaj s soigralci Žalgirisa pričakovano priznati premoč aktualnemu prvaku Fenerbahčeju, Real Madrid pa je bil ob veliki pomoči Luke Dončića boljši od CSKA.

Že pred tekmo je dal Smodiš vedeti, kako je Luka v enem letu napredoval. Lani je v polfinalu zaključnega turnirja sredi Istanbula pri 18 letih pregorel v veliki želji. Takrat se mu proti Fenerbahčeju ni uspelo zapisati med strelce. Zato pa je bila njegova vloga ob včerajšnji zmagi povsem drugačna. Bil je nosilec Realove igre ob zmagi z 92:83 – 16 točkam je dodal sedem skokov, dve asistenci, nad njim pa je bilo storjenih sedem prekrškov. Skupaj s Sergiom Llulom je bil najboljši strelec madridskega moštva.

Luka je dnevno na tapeti. Foto: Reuters

"Na teh tekmah statistika ni pomembna, pomembna je zmaga. Tega se Luka zaveda. Lanska bridka izkušnja v Istanbulu je pustila sledi. Iz teh napakah bo zdaj črpal samozavest. Zrelejši je zaradi osvojenega naslova evropskega prvaka. Ve, kaj je treba narediti, kaj žrtvovati. Zato pričakujem najmanj solidno, če ne briljantno predstavo," je pred dvobojem govoril Smodiš. In imel je prav.

Vsi vedo, da še ni dosegel maksimuma

Sicer pa je Luka v Beogradu nenehno na tapeti. Zanimanje zanj je neverjetno. Da bi se toliko ljudi gnetilo okoli slovenskega košarkarja, je nekaj novega, kar dokazuje, kakšen vtis pušča na parketu s svojimi igrami.

"Luka je dnevna tema. Vsi ga neverjetno cenijo. Vsi vedo, da še ni dosegel maksimuma. Da ga čaka fantastična prihodnost v ligi NBA. Vprašanje časa je, kdaj bo odpotoval čez lužo. Vsake toliko časa pa se spomnim kakšne njegove vragolije, ki jo je naredil med sezono. Luka je diamant, poseben talent evropske in svetovne košarke."