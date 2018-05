Stoječe ovacije za Luko Dončića, ki je spet očaral Madrid #video

Košarkarji madridskega Reala so v uvodni četrtfinalni tekmi končnice španskega prvenstva upravičili vlogo favorita in na domačem parketu premagale Tenerife (83:73). To je bil prvi nastop kraljevega kluba v Madridu po osvojitvi evropskega naslova in proglasitvi Luke Dončića za najboljšega igralca španskega prvenstva. Ljubljančan se je izkazal tudi danes.

Novopečeni evropski prvaki so pred srečanjem s Tenerifejem ponosno pokazali pokal, ki so ga prejeli prejšnjo nedeljo v Beogradu, ko so se povzpeli na evropski prestol. Nato je dvorana zaploskala Luki Dončiću, ki pri 19 letih podira mejnike in osvaja lovorike kot po tekočem traku. Slovenski as je stopil pred občinstvo s priznanjema za najboljšega igralca evrolige in španskega prvenstva, prejel stoječe ovacije, nato pa pomagal Realu k novi zmagi.

Učinek Luke Dončića na prvi četrtfinalni tekmi:

Madridski velikan je v času nedeljskega kosila premagal Tenerife s 83:73, pomemben delež pri zmagi pa sta imela oba slovenska reprezentanta, ki nosita beli dres. Dončić je bil s 14 točkami drugi strelec Reala, v 22 minutah je dodal še tri podaje, štiri skoke in blokado, Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph pa je prispeval devet točk in 11 skokov.

Dončić, ki je za tri točke metal 3/6, za dve točki pa 2/6, je prejel valorizacijo 12, četrto najvišjo v ekipi. Največji indeks uspešnosti je imel Felipe Reyes (18), ki je postal šele šesti košarkar z vsaj 8.000 doseženimi točkami v španskem prvenstvu.

Stoječe ovacije Luki Dončiću pred začetkom dvoboja:

Najboljši strelec Reala je bil ameriški ostrostrelec Jaycee Carroll (15). Dvakrat je zadel izza velike črte in se na večni lestvici strelcev trojk v zgodovini španskega prvenstva povzpel na 15. mesto.

Povratna tekma bo na Kanarskih otokih, za napredovanje v polfinale pa sta potrebni dve zmagi. Tako bo imel Real v torek priložnost, da se že uvrsti med najboljše štiri.