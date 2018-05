Luka Dončić: v Evropi nova nagrada, v ZDA novi dvomi #video

Trenutno z naskokom najbolj vroč evropski košarkar, slovenski reprezentant Luka Dončić je še naprej magnet za različna priznanja. Zgolj v tem tednu je prejel tri. Potem ko je bil izbran v najboljšo peterko španske lige ACB in označen za najboljšega mladega igralca tega tekmovanja, je danes prvič v karieri prejel še priznanje za najkoristnejšega igralca (MVP).

Košarkarji Reala se pripravljajo na končnico španskega prvenstva. V nedeljo se bodo v uvodni četrtfinalni tekmi pomerili proti Tenerifu. Včeraj so v zadnjem krogu rednega dela izgubili na gostovanju na Kanarskih otokih. To je bil prvi nastop Reala po beograjski pravljici, ko je na zaključnem turnirju evrolige osvojil naslov evropskega prvaka.

Trener Pablo Laso je na tekmi proti Gran Canarii (78:88) spočil kopico najboljših igralcev. Brez nastopa je ostal tudi najboljši posameznik, 19-letni Luka Dončić, ki je v dan pozneje prejel novo priznanje za izjemne predstave in napredek v sezoni 2017/18.

Mirotićev rekord popravil za več kot tri leta

Prejšnji konec tedna je osvojil klubski evropski naslov, zdaj je proglašen še za MVP igralca rednega dela španskega prvenstva. Foto: Sportida Košarkarji, trenerji, navijači in novinarji so glasovali za najboljšega igralca prvenstva in največ glasov namenili prav mlademu Ljubljančanu, ki se spogleduje z odhodom na drugo stran velike luže, kjer ga pričakujejo na naboru lige NBA. Dončić je s tem postal najmlajši dobitnik nagrade MVP v zgodovini španskega prvenstva in popravil še en mejnik. Star je 19 let, dva meseca in 26 dni. Prejšnji rekord Nikole Mirotića, Črnogorca s španskim potnim listom (2012/13), je popravil za več kot tri leta!

Slovenski reprezentant je v povprečju na tekmo prispeval 12,8 točke, pet asistenc in 5,7 skoka. Skupni indeks uspešnosti znaša 19,3 točke. Višjega je imel le Henk Norel (Delteco - 19,5). Dončić je v glasovanju prejel kar 75 od možnih 100 točk. Bil je prvi izbor trenerjev in novinarjev, igralci so ga postavili na drugo, navijači, glasovali so lahko vsi ljubitelji košarke na Pirenejskem polotoku, pa na tretje mesto.

V družbi s Sabonisom, Bodirogo ... Dončić se je z novim priznanjem na elitnem klubskem seznamu Reala pridružil tako slovitim imenom kot so Arvidas Sabonis (1994 in 1005), Dejan Bodiroga (1998), Tanoka Beard (1999), Felipe Reyes (2009 in 2015), Nikola Mirotić (2013) in Sergio Llull (2017).

Donke II je v rednem delu prvenstva v dresu Reala popravil številne rekorde. Postal je najmlajši košarkar meseca, v zgodovini pa ni še nikdar nihče tako mlad na kakšni izmed tekem na tekmi z indeksom uspešnosti presegel 40 točk, v 33. krogu pa je navdušil tudi z zgodovinskim trojnim dvojčkom (17 točk, 10 skokov, 10 asistenc). Le tega v Španiji niso zabeležili že enajst let, tako mlad kot Dončić pa ga ni postavil še nihče.

Za Dončićem so se v glasovanju za MVP košarkarja Lige Endesa zvrstili Tornike Šengelia (Baskonia – 70 točk), Gary Neal (Zaragoza – 35), med najboljših pet pa sta se uvrstila še Facu Campazzo (Murcia) in Slyven Landersberg (Estudiantes).

Priznanja Luke Dončića v letu 2018

MVP evrolige

Prva peterka evrolige

MVP zaključnega turnirja evrolige

Najboljši mladi košarkar evrolige

Prvak evrolige

Najboljši mladi košarkar španskega prvenstva

Prva peterka španskega prvenstva

MVP španskega prvenstva

Foto: Sportida V pričakovanju nabora

Dončićeve misli so sicer po osvojeni evroligaški kroni, s katero se je v Beogradu priključil ozki skupini košarkarjev, ki so bili hkrati evropski prvaki tako z reprezentanco kot tudi s klubom, te dni predvsem pri zaključku španskega prvenstva. Z Realom kajpak želi postati še državni prvak. Ob tem pa mu pogled občasno zagotovo uide tudi proti ZDA, kjer bo 21. junija na sporedu nabor lige NBA.

Pred dnevi smo poročali o tem, da kar sedem od desetih najbolj relevantnih ameriških medijskih napovedi Luki pripisuje drugo mesto na naboru lige NBA, preostale tri celo prvo. Prav te dni pa po poročanju mreže ESPN vlada precejšnja vrzel med pričakovanji javnosti ter medijev na eni strani ter namigi z klubskih vrst na drugi strani. Po slednjih naj Dončića ne bi bilo med najboljšo trojico.

Tovrstnih špekulacij bo v prihodnje prav gotovo še nekaj, spomnimo pa, da bo prvi izbiral Phoenix, sledili pa bodo Sacramento, Atlanta, Memphis, Dallas, Orlando, Chicago, Cleveland …

Kako bodo izbirali klubi na naboru?

1. Phoenix

2. Sacramento

3. Atlanta

4. Memphis Grizzlies

5. Dallas Mavericks

6. Orlando Magic

7. Chicago Bulls

8. Cleveland Cavaliers

9. New York Knicks

10. Philadelphia 76ers

11. Charlotte Hornets

12. Los Angeles Cliippers

14. Denver Nuggets

15. Washington

16. Phoenix

17. Phoenix

18. Atlanta

19. San Antonio

20. Indiana

21. Minnesota

22. Chicago

23. Utah

24. Portland

25. LA Lakers

26. Philadelphia

27. Boston

28. Golden State

29. Toronto

30. Houston