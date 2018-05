Nov dan, nova nagrada za Dončića

Luka Dončić bo potreboval novo vitrino. Po nizu nagrad v nedavno končani evroligaški sezoni je bil zdaj izbran še v idealno peterko španskega prvenstva.

Čeprav je pred košarkarji v Španiji še zadnji krog rednega dela, po katerem bodo znani pari četrtfinala (Real se bo v končnico podal kot št. 1.), pa je vodstvo tekmovanja že naznanilo izbrance v najboljši peterki prvenstva. Med elito se je znova znašel tudi Luka Dončić, tokrat kot dirigent prve peterke.

Poleg Ljubljančana so se po odločitvi navijačev, novinarjev, trenerjev in igralcev v idealno peterko uvrstili še branilec Zaragoze Gary Neal, Estudiantesov krilni košarkar Sylven Landesberg, na položaju krilnega centra Dončićev znanec iz prve peterke evrolige Tornike Shengelia (Bilbao) in center Henk Norel iz San Sebastiana. V drugo peterko prvenstva so bili izbrani Facundo Campazzo (Real Madrid), Thomas Heurtel (Barcelona), Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife), Bojan Dubljević (Valencia Basket) in Ante Tomić (Barcelona).

Dončić, ki je pred v Beogradu prejel kar pet lovorik (MVP evrolige, prva peterka evrolige, MVP zaključnega turnirja, najboljši mladi košarkar in kipec za člana zmagovite ekipe) sicer v ligi ACB v povprečju dosega 12,8 točke, 5,7 skoka in 5 asistenc, v 33. krogu pa je navdušil z zgodovinskim trojnim dvojčkom (17 točk, 10 skokov, 10 asistenc), ki ga v Španiji niso zabeležili že enajst let. A pred njim je še zadnji cilj sezone. Od Španije in Evrope se želi posloviti kot državni prvak.