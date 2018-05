Upa, da se Dončić prav odloči in še naprej uživa v košarki

Vragolije slovenskega košarkarskega čarovnika Luke Dončića si je na zaključnem turnirju Evrolige v živo ogledal tudi vratar slovenske hokejske reprezentance Gašper Krošelj. Velik ljubitelj košarke je navdušen nad "posebnim značajem najstnika, s katerim daje ekipi dodano vrednost", in upa, da ga bo kmalu lahko spremljal še pod koši najkakovostnejšega klubskega tekmovanja. Ob tem si želi, da bi se v slovenskem hokeju kmalu pojavil podoben talent.

Bližina zaključnega turnirja in Real Madrid v boju za evropsko krono sta v Beograd privabila tudi v zadnjih letih prvega vratarja slovenske hokejske reprezentance. Čeprav je Gašper Krošelj vajen dvoran z ledenimi ploskvami, priložnosti za ogled kakovostnih košarkarskih, pa tudi nogometnih tekem, če čas le dopušča, ne izpusti kar tako iz rok.

Najboljše, kar ponuja evropska klubska košarka

"Oba z dekletom, ki trenira košarko, sva velika navdušenca košarke. Ko se je še Real uvrstil med štiri, sva si morala ogledati turnir. Podpirala sva tako Dončića kot Randolpha, tudi Bena Udriha. Bilo je res lepo doživetje. Vzdušje je bilo fenomenalno. Dvorana je bila vseskozi polna, zelo veliko je bilo navijačev Fenerbahčeja, ki so bili daleč najbolj glasni. Real jih ni imel toliko, a naslednje leto bo finale v Španiji (v Vitoria-Gasteiz, op. a.), tako da jih bo zagotovo več (smeh, op. a.). Res je bilo zanimivo gledati vse tekme. Še posebej zanimivi sta bili tekma za tretje mesto in finale. To je najboljše, kar evropska klubska košarka lahko ponudi," je še poln vtisov razlagal 31-letnik, navdušen nad najstniškim rojakom, ki je v nekaj mesecih osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo.

Značaj, s katerim daje še dodatno vrednost

Po naslovu evropskega prvaka s Slovenijo je osvojil še naslov evropskega klubskega prvaka, povrhu vsega pa ob kopici individualnih lovorik v roke prejel še tisto najprestižnejšo za najbolj koristnega igralca Evrolige.

"O Dončiću je bilo že toliko povedanega in napisanega. Mislim, da je vsem jasno, kako odličen je, tako da prav veliko besed dodajati sploh nima smisla. Že v reprezentanci je pokazal, kakšen košarkar je, želel sem ga videti v živo tudi v klubskem dresu. Bil je enkraten. Spet je odigral dve življenjski tekmi in spet dokazal svojo kakovost. Super je, da mu je gleženj zdržal, tega sem se najbolj bal. Ni kaj, čestitke njemu in vsej ekipi," je 19-letnika pohvalil Krošelj.

Pri Dončiću ga najbolj navdušuje to, da "je tako mlad fant, izjemen talent, deluje pa, kot da ima precej več let izkušenj. Ima poseben značaj, s katerim daje ekipi še dodano vrednost".

Da bi še naprej užival

Vse bolj, kot se bliža nabor lige NBA, vse več je špekulacij, kdo bo izbral slovenskega mladeniča. Bo to Phoenix Suns Igorja Kokoškova, ki je z Dončićem septembra pokoril Evropo, bo to Sacramento, bo imel prednost center, kako se bo znašel čez lužo, je že čas za odhod …? Krošelj ob vseh vprašanjih upa le, da bo najboljši igralec evroligaške sezone še naprej igral z nasmehom na obrazu.

"Sam najbolje ve in čuti, ali je pripravljen na ligo NBA. Jaz mu želim le, da se prav odloči in da še naprej uživa v košarki. Spremljal ga bom zagotovo tudi v NBA, kot spremljam Gorana Dragića in tudi preostale slovenske športnike v drugih športih. Polemik o prvem izboru na naboru je veliko. Bomo videli, kaj si bodo zaželeli pri Phoenixu. Upam, da bo najboljše za Luko," pravi Ljubljančan in si želi, da bi tudi slovenski hokej kmalu dočakal takšnega upa: "Upam, da se tudi v hokeju po Kopitarju pokaže takšen talent. Ne bi bilo slabo, če bi bil vratar." (smeh, op. a) Pri Kokoškovu ali kje drugje, samo, da bo še naprej užival v igri, pravi Krošelj. Foto: Vid Ponikvar

Ponosen na Oblaka

Krošelj si najraje ogleda košarkarske tekme, ko beseda nanese na nogomet, pa sta mu najbližji najprestižnejši klubski tekmovanji. "Bolj kot to, kdo bo slovenski prvak, me zanimata liga prvakov in liga Evropa, tako da moram res čestitati Janu Oblaku za velik uspeh. Pri nogometu namreč navijam za Atletico," je izjemen podvig še enega rojaka poudaril čuvaj mreže, ki bo poleti spremljal tudi reprezentančni vrhunec – svetovno nogometno prvenstvo.

Švica in Latvija presenetili

Hokejsko je ravno končano, Švedi so še 11. postali svetovni prvaki. Kaj pravi na razplet? "Finala nisem spremljal v živo, sem si pa ogledal posnetke zadetkov. Švicarji so zagotovo presenetili. Vratar je dobro branil, a ob tem se ti mora vse poklopiti, tudi v obrambi in napadu. Tudi nam se je že. Enkrat se ti, drugič se ti ne. Presenetili so me tudi Latvijci, ki so se po dolgem času uvrstili v izločilne boje. Dobili so tisto odločilno tekmo proti Dancem. Drugače pa vse po starem. No, s to razliko, da je Avstrijcem po kar nekaj letih uspelo obstati, tako da je treba tudi njim čestitati."

Slovencem ne bo lahko

Slovenska hokejska reprezentanca bo po neuspelem aprilskem prvenstvu prihodnje leto elito lovila v Astani, kjer se bo za eno od dveh vstopnic, ki vodita v najkakovostnejši reprezentančni razred, udarila s Kazahstanom, Belorusijo, Južno Korejo, Madžarsko in Litvo. Naloga bo vse prej kot lahka.

"Celotna skupina je sestavljena iz zelo dobrih ekip, precej boljših kot na primer pred tremi leti, če pogledam nazaj. Bomo videli. Kot sem že rekel po našem prvenstvu, tega prvenstva ne bomo več vzeli zlahka, ne bomo podcenjevali nikogar. Imamo dobre hokejiste, verjamem v nas in to, da se bomo uvrstili nazaj v elito," je optimističen Ljubljančan. Foto: Vid Ponikvar

"To bo res kar zanimiva skupina. Nasprotniki ne bodo lahki. Vsa skupina je sestavljena iz zelo dobrih ekip, precej boljših kot na primer pred tremi leti, če pogledam nazaj. Bomo videli. Kot sem že rekel po našem prvenstvu, tega prvenstva ne bomo več vzeli zlahka, ne bomo podcenjevali nikogar. Imamo dobre hokejiste, verjamem v nas in v to, da se bomo uvrstili nazaj v elito," je optimističen Krošelj, ki trenutno išče delodajalca.

Kot pravi, se na novo sezono pripravlja že lep čas: "Skoraj takoj, ko smo končali reprezentančno sezono na Madžarskem, sem se spet posvetil treningom. To je tako, ko ti na koncu sezone nekaj ne uspe, veš, da moraš v prihodnje vedno bolj zagrabiti že od začetka."