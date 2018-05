Od tistih, pri katerih veliko "ne štima", do tistih, ki so dvakrat pisali zgodovino

Tekmeci Slovenije na SP drugega razreda 2019

Slovenska hokejska reprezentanca bo prihodnje leto igrala na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, oziroma v drugem razredu svetovnega hokeja. Za eno od dveh vstopnic, ki vodita med elito, se bo merila z Belorusijo, Južno Korejo, Kazahstanom, Madžarsko in Litvo. Kje so v zadnjih letih igrali nasprotniki?

Še pred začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem so slovenski hokejisti neuspešno lovili ekspresno vrnitev v najkakovostnejši razred reprezentančnega hokeja. Na Madžarskem so končali na petem mestu, kar je pomenilo, da bodo tudi prihodnje leto igrali razred nižje od želenega.

Trije tekmeci so bili znani že po svetovnem prvenstvu (Kazahstan, Madžarska, Litva), dva so Slovenci dobili v teh dneh. Belorusija in Južna Koreja nista bili kos tekmecem med elito, tako da se od nje poslavljata.

Kje bo omenjenih šest reprezentanc prihodnje leto lovilo preboj med 16 najboljših, bo znano na kongresu, ki se bo v četrtek začel na Danskem. Za prireditev prvenstva Hokejska zveza Slovenije kandidira s Stožicami, Kazahstanci pa se v boj za gostiteljstvo podajajo z Astano.

Ali bodo Slovenci, ki že vse od leta 2001, ko so se prvič prebili med elito, prehajajo iz elite v drugi razred (obstati jim je uspelo le dvakrat), po sedmih letih spet igrali pred domačimi gledalci, bo znano v petek. Že zdaj pa je, da bo naloga za rise, ki po zdajšnji lestvici Mednarodne hokejske zveze IIHF (ta se bo po SP spremenila) zasedajo 15. mesto, vse prej kot lahka.

Belorusi (10. na lestvici IIHF)

Beloruska izbrana vrsta je na svetovnem prvenstvu na Danskem povsem razočarala. Po šestih porazih je že krog pred koncem zapravila vse možnosti za obstanek. Po neuspelem SP prihaja na dan vse več podrobnosti, ki nakazujejo, da v reprezentanci veliko stvari ni bilo urejenih.

Belorusi se bodo v prihodnjih dneh naposlušali kritik. Prvič po letu 2004 jih prihodnje leto ne bo med elito. Če se jim ne bo uspelo vrniti v elito za 2020, bodo tam zagotovo leta 2021, ko bodo z Latvijo gostili SP in imeli zagotovljeno mesto med najboljšimi 16. reprezentancami sveta. Foto: Reuters

Belorusi so prvenstvo po treh porazih poskušali rešiti s selektorsko menjavo. Kanadčana Davea Lewisa je zamenjal Rus Sergej Puškov, ki je dal vedeti, da bi, če bi imel besedo že prej, na SP odpeljal drugačno zasedbo. A Lewisova pogodba naj bi bila narejena tako pretkano, da se ga Belorusi predčasno niso upali "znebiti", saj bi mu morali plačati konkretno odškodnino. Domači mediji namigujejo na močna trenja med igralci, predvsem naturaliziranimi. Na največjem udaru je Geoff Platt, ki naj bi bil velik egoist, vselej nezadovoljen z igro drugih … A to ni vse, kar skrbi Beloruse. Ti so bolj zaskrbljeni nad tem, kaj bo rekel domači poglavar, predsednik Aleksander Lukašenko, sicer velik ljubitelj hokeja. Že med SP so nekateri malce v šali dejali, da ne vedo, ali se bodo sploh lahko vrnili domov.

Beloruske težave so se nakazovale že dlje časa, a so si na zadnjih SP vselej rešili kožo. Lani na primer prav proti Sloveniji. Z njo bodo prihodnje leto spet igrali, a na nižji ravni, kot so upali. Prvič po 15 letih bodo namreč zaigrali v skupini B, saj so med elito igrali vse od leta 2005. Želijo si takojšnje vrnitve med elito, saj leta 2021 sogostijo SP. Če jim to prihodnje leto ne bo uspelo, bodo imeli leta 2020 zagotovljeno napredovanje, ob njih bo tako napredovala le ena reprezentanca.

Južna Koreja (21. na lestvici IIHF)

Za južnokorejsko hokejsko reprezentanco je prelomno leto. V Seulu rojeni strateg z ameriškim in kanadskim potnim listom Jim Paek in njegovi varovanci so v tem letu dvakrat pisali hokejsko zgodovino. Paek, ki je azijsko reprezentanco prevzel pred štirimi leti, z namenom konkurenčnosti na olimpijskih igrah v Pjongčangu, in njegova druščina, v kateri je nemalo naturaliziranih oklepnikov, so februarja zaigrali na prvih olimpijskih igrah v zgodovini. Tekmovanje petih krogov so končali na zadnjem, 12. mestu.

Južna Koreja je letos prvič igrala tako med elito kot na olimpijskih igrah. Dosežek, ki ga bodo težko ponovili. Foto: Reuters

Dobra dva meseca pozneje jih je čakal še en zgodovinski trenutek. Južna Koreja je sploh prvič zaigrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Azijci so kljub navdušenju nad druženjem z elito kaj hitro padli na realna tla. Bili so nedorasel tekmec. S sedmimi porazi in razliko v golih -44 (dosegli so 4 zadetke, prejeli 48) so se vrnili v drugi razred svetovnega hokeja. "Znamo se hitro vrniti," se je po slovesu slišalo iz njihovega tabora. A njihova ekspresna vrnitev v skupino A se ne zdi prav verjetna.

Kazahstan (17. na lestvici IIHF)

Še 16 sekund pred koncem zadnjega obračuna na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, aprila na Madžarskem med gostitelji in Veliko Britanijo so bili na poti v elito. Nato pa zadetek Britancev in šok tako za Kazahstance kot Madžare. Usoda obeh se je tik pred iztekom rednega dela tekme v sekundi spremenila. Po britanskem čudežu je "Kazahstan" obstal v drugem razredu svetovnega hokeja. Da se ni takoj vrnil v elito, se mu je zgodilo prvič po letu 2008.

Kazahstanci podobno kot Slovenci zadnje desetletje prehajajo iz elite v drugi razred. Aprila so bili še 15 sekund pred koncem zadnje tekme SP z nogo v eliti, nato pa so jih razočarali Britanci in pokopali njihove upe. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Kazahstanci so med elito, ko je bil sistem drugačen od današnjega, prvič igrali leta 1998, a takoj izpadli. Vanjo so se vrnili leta 2004 in v njej vztrajali tri prvenstva, nato pa se za tri leta od nje poslovili. Od 2010 do letos pa so, podobno kot Slovenci, vselej skakali iz elite v B in nazaj.

Slovenci so na letošnjem prvenstvu Kazahstan premagali s 5:3.

Madžarska (19. na lestvici IIHF)

Madžarski navijači so 20 sekund pred koncem zadnjega obračuna aprilskega svetovnega prvenstva v dvorani Laszlo Papp v Budimpešti, ki so ga njihovi ljubljenci igrali proti Veliki Britaniji, glasno prepevali in madžarski hokej že videli med elito 2019. A nato so Britanci izenačenje in točko, ki bi popolnoma spremenila vrstni red na vrhu, lovili brez vratarja. 15 sekund pred koncem rednega dela so zadeli, dvorana je utihnila, večinsko madžarski navijači pa so se prijeli za glave. Njihovi hokejisti so bili z eno nogo že med elito, a so na koncu, podobno kot Kazahstan ostali brez nje, napredovala sta Velika Britanija in Italija.

Madžari so na domačem prvenstvu aprila že slavili napredovanje v elito, a na koncu ostali brez napredovanje. Z najboljšimi so se v zadnjem pol stoletju družili le dvakrat (2009, 2016). Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Madžari so, če štejemo zadnjega pol stoletja, večini časa preživeli v drugem in tretjem razredu. Med elito so v tem času drsali le dvakrat, in sicer leta 2009 in 2016. S 15. in 16. mestom so iz nje obakrat ekspresno izpadli. Slovenci so jih na minulem prvenstvu premagali s 4:1.

Litva (25. na lestvici IIHF)

Največjega avtsajderja prihodnjega svetovnega prvenstva drugega razreda lahko iščemo v Litvi. Tako visoko, kot bodo Litovci končali na SP 2019 (če bodo zadnji, bo to 22. mesto), so bili od leta 1993, ko se v tej obliki udeležujejo SP, le enkrat. Leta 2006 so bili 19., sicer pa zadnja leta večinoma igrali v tretjem razredu.

Tako visoko, kot bodo Litovci končali na SP 2019 (če bodo zadnji, bo to 22. mesto), so od leta 1993, ko se v tej obliki udeležujejo SP, le enkrat. Leta 2006 so bili 19., sicer pa zadnja leta večinoma igrali v tretjem razredu. Foto: Sportida

Aprila jim je v domačem Kaunasu le uspel preboj v drugo kakovostno skupino. Na petih tekmah so opravili z vsem nasprotniki in oddali le točko. Premagali so Japonce, Ukrajince, Estonce, Romune in Hrvate, ti so izpadli v divizijo nižje. Zdaj upajo, da jih bo ta uspeh ponesel in da bo mladež privabil v hokej.

"Vsi se zavedamo, da se vlada zelo trudi s hokejem. V Kaunasu dobro delajo za razvoj hokeja. Marsikatero mesto v Litvi bi nam lahko sledilo. Ustanovili smo nov klub, vlada pa nam pomaga. Gradimo novo prizorišče z dvema ledenima ploskvama," je zadovoljen predsednik litovske hokejske zveze, nekdanji reprezentančni branilec Petras Nauseda.