Kdo bo svetovni prvak?

Razpored svetovnega prvenstva (Kopenhagen, Herning, 4. – 20. maj)

Kopenhagen in Herning na Danskem bosta med 4. in 20. majem gostila svetovno prvenstvo elitne divizije. Predtekmovalni del bo potekal v dveh skupinah A (Kopenhagen) in B (Herning), v četrtfinale bodo napredovale najboljše štiri reprezentance iz vsake skupine. Naslov branijo Švedi, ki so lani v finalu premagali Kanado. Najslabši dve reprezentanci izpadeta v drugi razred svetovnega hokeja.