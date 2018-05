Bo hokejska velesila za SP izsilila spremembo? Slovaki niso navdušeni.

Po končanem svetovnem prvenstvu na Danskem, kjer so se drugega zaporednega naslova prvakov veselili Švedi, sta se na podlagi uvrstitev na lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF) oblikovali skupini za prihodnje SP na Slovaškem. Potekalo bo v Bratislavi in v Košicah. Kanadčani so padli v skupino v Košicah, a tam ne želijo igrati. Bodo izsilili prestavitev v slovaško glavno mesto?

Po danski premieri svetovnega prvenstva se bo reprezentančna hokejska smetana prihodnje leto mudila na Slovaškem. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo po letu 2011 spet potekalo v Bratislavi in Košicah. Na podlagi uvrstitve na lestvici IIHF sta se oblikovali skupini s po osmimi reprezentancami v vsakem mestu.

V skupino A v Košicah so uvrščene Kanada, ZDA, Finska, Nemčija, Slovaška, Danska, Francija in Velika Britanija. V skupini B v Bratislavi so Švedi, Rusi, Čehi, Švicarji, Norvežani, Latvijci, Avstrijci in Italijani.

Želijo v Bratislavo

A kaj lahko se zgodi, da se bo nekaj sprememb. Po poročanju slovaških medijev Kanadčani ne želijo igrati v Košicah ter zahtevajo menjavo in igranje skupinskega dela v Bratislavi. V tem primeru bi se najvišje uvrščena izbrana vrsta skupine B Švedska, ki je dvakratni zaporedni svetovni prvak, preselila v Košice.

Kanadčani pravijo, da so leta 2011 skupinski del že igrali v Košicah, prav tako naj bi imeli določene logistične pomisleke, zato želijo v drugo mesto ...

Glede na uvrstitev na lestvici IIHF so bile reprezentance razdeljene v dve skupini. Kanadčani so padli v tiso v Košicah, a ker so tam igrali že leta 2011 in ker naj bi imeli nekatere logistične pomisleke, želijo igrati v Bratislavi. Se jim bo želja uresničila? IIHF naj bi natančen razpored sporočila julija. Foto: Reuters

"To je zahteva Kanade, a o spremembah bo odločal svet IIHF, ki ima v tem primeru največjo avtoriteto. Mi se s tem ne strinjamo, bomo pa videli, ali se bodo pri IIHF odločili za spremembe," je za slovaški TASR dejal predsednik slovaške hokejske zveze Martin Kohut, ki ni navdušen nad kanadskim lobiranjem.

Sprememba je sicer mogoča, če bi blagodejno vplivala na navijaške številke, a glede na to, da bo večina navijačev prišla iz Evrope, Slovaki menijo, da selitev Kanadčanov v Bratislavo za skupinski del s tega vidika ne bi imela velikega vpliva, in jih želijo zadržati v svoji skupini. In s tem v Košice na račun katerega od zvezdnikov javorjevih listov pritegniti še kakšnega navijača več.

Ali se bo želja Kanadčanom uresničila, bo znano julija, ko bo IIHF sporočila natančen razpored prvenstva.

Teden pozneje kot do zdaj, Slovenci v Kazahstan

Svetovno prvenstvo elite se bo začelo teden pozneje, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Potekalo bo med 10. in 26. majem.

Slovenci bodo prihodnje leto elito lovili v Astani, v družbi domačinov, Belorusov, Madžarov, Južnih Korejcev in Litovcev. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska hokejska reprezentanca si je udeležbo na Slovaškem poskušala zagotoviti aprila na Madžarskem, a bila neuspešna. Risi bodo tako prihodnje leto igrali v drugem razredu svetovnega hokeja. Med 29. aprilom in 5. majem se bodo za eno od prvih dveh mest, ki vodita v elitno skupino, borili v Kazahstanu. V Astani bodo ob domačinih palice prekrižali z Belorusijo, Južno Korejo, Madžarsko in Litvo.