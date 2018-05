Prečrtal rezervirane počitnice v Kaliforniji, odpotoval na SP in postal junak

Razburljiv finale svetovnega prvenstva v hokeju je v zmagoviti švedski tabor naselil veselje, v švicarskega pa žalost, ki se bo sčasoma spremenila v zavedanje, da je Švici spet uspelo nekaj velikega. "Pred kazenskimi streli sem se počutil samozavestno. Uspelo nam je. Resnično sem srečen," se je po zmagi s 3:2 smejalo enemu od junakov švedske izbrane vrste, vratarju Andersu Nilssnu, ki je na SP branil odlično. Čuvaj mreže si je po klubski sezoni v NHL že rezerviral počitnice, a jih nato prestavil in postal svetovni prvak. Obe reprezentanci je dan po SP v domovinah pričakala množica ljubiteljev te ekipne igre.

Švedom je uspelo še enajstič v zgodovini. V ponovitvi finala iz leta 2013 so spet zagrenili življenje Švicarjem. Čeprav je pred prvenstvom le malokdo to alpsko državo pričakoval v finalu, je dokazala, da lahko drži stik tudi z najboljšimi. A še v tretjem finalu, odkar nastopa na SP, se je morala zadovoljiti s srebrom.

Tri krone so odpor Švicarjev, ki so bili v polju sicer manj kakovosten nasprotnik, a imeli precej zrelih priložnosti za zadetke, predvsem pa izjemno razpoloženega vratarja Leonarda Genonija, strle šele po kazenskih strelih.

Strele zmagovitega zadetka Filip Forsberg je priznal, da je ob izvajanju kazenskega strela precej improviziral. Foto: Reuters

"Seveda smo želeli zmago že po rednem delu tekme, a zavedali smo se, da bo to še kako težak obračun. Vse svoje nasprotnike so prisilili, da so iz sebe iztisnili največ, kar so lahko. Vselej so se njihove tekme končale s tesnim rezultatom. Imajo odlično obrambo, njihov vratar je bil izjemen. Vedeli smo, da bomo morali prikazati našo najboljšo igro, da bi nam uspelo," je razmišljal strelec zmagovitega zadetka Filip Forsberg in v pogovoru za Mednarodno hokejsko zvezo priznal, da je do zadnjega okleval, na kakšen način bo izvedel kazenski strel: "Pravzaprav sem najprej razmišljal o backhand strelu, a sem se nato zadnjo sekundo premislil in delovalo je. Izjemno."

Anders je že rezerviral počitnice, a ...

Vratar Anders Nilsson je mislil, da bo igre rojakov spremljal od daleč, rezerviral je že počitnice, a bil nato vpoklican v ekipo in postal svetovni prvak. Foto: Reuters

Odlično je tako ves turnir, ki so ga končali brez poraza, kot zadnjo tekmo oddelal vratar Anders Nilsson. Član Vancouver Canucks si je po koncu rednega dela lige NHL, ko je njegovo moštvo ostalo brez končnice, rezerviral počitnice v Los Angelesu. Nato je prišel vpoklic v reprezentanco, oddih je prestavil na poznejši termin ter postal eden od junakov ubranitve naslova. Na sedmih tekmah je prejel le osem zadetkov in bil bi pri svojem delu najbolj zanesljiv čuvaj mreže na SP (zaustavil je 95,4 odstotka vseh strelov).

"Vratar je hrbtenica ekipe. Če je v formi, če brani dobro, je tudi preostalemu delu ekipe lažje igrati. In to je Nilsson naredil za nas. Bil je odličen, za njim je izjemno prvenstvo," je soigralca hvalil branilec Hampus Lindholm.

"Ne vem, kaj reči na to. Ne želim govoriti le o sebi, zaslužna je vsa ekipa. Odličen občutek, resnično sem srečen," je žarel 28-letnik, ki so ga izbrali v idealno peterko prvenstva, in dodal, da prek kazenskimi streli (zaustavil je štiri od petih) ni bilo pretirane nervoze: "Počutil sem se precej samozavestnega. Vedel sem, da imamo izkušene hokejiste, ki znajo zadeti. Mislim, da so bili kar vsi samozavestni. Jaz sem se le osredotočil na svoje delo."

Švede je danes v Stockholmu pričakala več tisoč glava množica navijačev, čestitala jim je tudi princesa Victoria:

Tre Kronor, the worldchampions in hockey, back in Sweden today.

Here they are on stage in Stockholm for a celebration together with the fans. pic.twitter.com/7uX677JBmH — Gunnar Svensson (@Gunnar56) May 21, 2018

Tokrat razloga za nov incident ni imel Lias Andersson throwing his silver medal into the stands. A lucky fan just caught it. pic.twitter.com/IaKzJf4GJG — Flintor (@TheFlintor) January 6, 2018 V zmagoviti ekipi je bil tudi 19-letni član New York Rangers Lias Andersson, ki je januarja zna mladinskem svetovnem prvenstvu zakuhal incident. Potem ko je v finalu s Švedi proti Kanadi izgubil z 1:3, je srebrno kolajno zalučal med občinstvo. Štiri mesece pozneje je prejel kazen, ki pa je sploh ne bo odslužil. Prejel je prepoved nastopanja na štirih tekmah svetovnega prvenstva U20 leta 2019, na katerih pa tako in tako ne bo smel sodelovati, saj bo prestar. Kazen ni vplivala na člansko svetovno prvenstvo, tako da je najstnik, ki bo kmalu dopolnil 20 let, na Danskem lahko zaigral in se okitil z zlatom. Razloga za nov incident tako ni bilo. Definitely not throwing this one 🏆🥇 A post shared by Lias Andersson (@liasandersson) on May 20, 2018 at 3:35pm PDT

Trenutno močno boli, a čez čas se bodo zavedali

Švicarji so še tretjič zaigrali v velikem finalu in še tretjič ostali brez najprestižnejše nagrade. Tako kot pred petimi leti so jih tudi tokrat ugnali Švedi.

"Težko je, ko izgubiš na tak način. Potrebovali bomo vsaj nekaj dni, tednov, potem pa se bo najverjetneje zavedli, da naj je uspela velika stvar, da smo igrali dobro. A ta trenutek močno boli. Srebro je za švicarski hokej odličen dosežek, a hkrati veš, da to pomeni poraz v finalu, v katerem smo bili blizu zlatu," je bil skrušen branilec Mirco Muller.

Razočaranje je veliko, a s časom bodo razumeli, da jim je uspelo nekaj velikega, pravi branilec Muller. Foto: Reuters

"Težko je takoj po porazu pogledati širšo sliko, trenutno smo zelo razočarani. Lahko smo ponosni nase, prav vsak je odigral izjemno prvenstvo. To je bil pravi ekipni dosežek. Nekaj tednov bomo potrebovali, da se bomo sprijaznili s srebrom," pa je dodal Joel Vermin.

Pred tremi leti bi se le smejal

Še kako ponosen je bil na svoje moštvo selektor Patrick Fischer, ki je po letu in pol vodenja reprezentance ( v tej je prej od sezone 2012/13 sodeloval kot pomočnik) s Švicarji vpisal največji podvig trenerske kariere.

"Če bi mi kdo pred tremi leti omenil finale SP, bi se le smejal," je dejal selektor Švicarjev Patrick Fischer, ponosen na svoje fante, ki so v izločilnih bojih odpravili tako Fince kot Kanadčane. Foto: Reuters

"Neverjetno. Finalna tekma je bila nekaj najboljšega, kar sem doživel kot trener. Moji fantje so od prve do zadnje minute igrali korektno. Bili smo blizu. Bolj kot kadarkoli. Če bi mi kdo pred tremi leti rekel, da se bomo borili v finalu, bi se le smejal. Švedi so nas ustavili leta 1998, pa na olimpijskih igrah 2006, na prvenstvu 2013, lani in letos spet. In to zato, ker so še vedno na višji ravni od nas, a ne glede na to, lahko rečem le, da sem ponosen na to, kar smo naredili na tem prvenstvu," je sklenil 42-letnik.

Ni ponosen le on, pač pa celoten švicarski narod, ki je svojim junakom ob prihodu v domovino že priredil simpatičen sprejem.