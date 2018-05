Kandidata za predsednika ni, prihodnost nejasna: nadaljevanje ali slovo kluba?

Kaj bo z jeseniškim članskim hokejem?

Še pred mesecem dni so hokejisti in privrženci HDD Sij Acroni Jesenice rajali ob ubranitvi naslova državnega prvaka, danes se sprašujejo, ali bo njihovo društvo še obstajalo. Prihodnost je nejasna, človeka, ki bi se usedel na predsedniško mesto ni, posluha sponzorjev, predvsem pa tudi občine Jesenice, pa nejasna, pravi poslavljajoči se predsednik društva Anže Pogačar. Železarje je prijavil v Alpsko ligo, a če se položaj do takrat ne popravi, bodo stekli ustrezni postopki za ukinitev društva.

Skorajda ne mine sezona, ko v katerem od večnih slovenskih klubskih tekmecev, ne bi bilo pretresov. Potem ko se je lani od tekmovanj poslovila članska HDD Olimpija in je članski hokej v Ljubljani prevzel HK SŽ Olimpija, je tokrat v ospredju vprašanje članskega hokeja na Jesenicah.

V iskanju novega predsednika

"Žal lepa, obnovljena dvorana Podmežakla, finančni vložek v mladinski pogon, prijazne besede članski ekipi niso dovolj za delovanje in obstoj članskega hokeja v mestu na profesionalni ravni," pravi Anže Pogačar. Foto: Reuters

Zdajšnjemu predsedniku HDD Sij Acroni Jesenice Anžetu Pogačarju se je z zadnjo sezono iztekel mandat. Na svojem mestu ne bo ostal, saj, kot pravi, zadostnega posluha na Gorenjskem za najhitrejši ekipni šport ni. Želel si je napredovanja, a finance tega ne dopuščajo, pravi.

"Decembra sem že prvič povedal, da ne nameravam kandidirati. Iz prve amaterske sezone je projekt zrasel do profesionalne ravni. Proračun se je povečal od 100 tisoč evrov na 500 tisoč. Glavni razlog je, da bi potrebovali več sredstev. Ekipa bi si zaslužila nadgradnjo, potrebovali bi več sredstev, ki jih ne moremo zagotoviti. Odločili smo se, da damo priložnost še komu. V štirih letih je bilo kar nekaj kandidatov ali govoric, danes se je pokazalo, da ni nikogar. Ne bežim pa od odgovornosti, ob izteku mandata bomo morali poiskati rešitve, da bomo ugotovili, da naš trud ni bil zaman," je 20. aprila na Občnem zboru, na katerem so zaman čakali na morebitnega kandidata za novega predsednika, dejal Pogačar.

Ob tem je dodal, da bo ostal začasni zakoniti zastopnik kluba in naredil vse, kar je v njegovi moči, da bodo priprave na novo sezono nemotene. Na takratnem zboru so sprejeli sklep, da 15. maja skličejo nov občni zbor, do takrat bodo v sodelovanju z občino, pokrovitelji in lokalno skupnostjo skušali najti rešitev, ki bi pomenila nadaljevanje hokejske zgodbe na Jesenicah.

Zbor prestavljen, društvo prijavljeno v ligo AHL

A drugi zbor je zdaj prestavljen na 14. junija, je v sporočilu, naslovljenemu navijačem Jesenic, slovenski javnosti in medijem, zapisal Pogačar, saj se do danes ni pojavil človek, ki bi bil pripravljen prevzeti vodstvo kluba, postati predsednik, imenovati organe društva in zagotoviti finančna sredstva za delovanje društva.

Dodal je, da čuti odgovornost do jeseniškega hokeja, igralcev, pokroviteljev in navijačev, zato je ekipo prijavil za nastop v ligi AHL v sezoni 2018/2019 in opravil pogovore z vsemi dosedanjimi velikimi pokrovitelji, ki so izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelovanje in obstoj članskega hokeja v mestu. Ob tem je izpostavil, da pogreša odzivnost, dejanja, voljo in pomoč Občine Jesenice. "Žal lepa, obnovljena dvorana Podmežakla, finančni vložek v mladinski pogon, prijazne besede članski ekipi niso dovolj za delovanje in obstoj članskega hokeja v mestu na profesionalni ravni."

Jeseniško društvo se je prijavilo v Alpsko ligo za prihodnjo sezono, a če se položaj ne popravi, se bodo odjavili, društvo pa bodo ukinili, sporoča Pogačar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če ne bo ureditve položaja, bodo društvo ukinili

V pismu, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti, je dodal, da če se položaj do navedenega datuma ne bo razrešil oziroma se ne bo sestavilo novo vodstvo društva ter zagotovilo ustrezen proračun, bo ekipa izstopila iz lige AHL, sam pa bo kot zakoniti zastopnik društva začel z ustreznimi postopki za ukinitev društva.