Državni prvaki brez predsednika: Bilo je kar nekaj kandidatov, a izkazalo se je, da ni nikogar

Anže Pogačar uresničil napovedi in se umaknil

Jeseniški hokejisti so začasno ostali brez predsednika. Za mesto predsednika kluba HDD Sij Acroni Jesenice namreč na današnjem občnem zboru niso našli naslednika Anžeta Pogačarja, ki ne namerava več voditi kluba. Glavni razlog je, da bi si ekipa zaslužila nadgradnjo, več sredstev, a teh s svojo ekipe ne more zagotoviti, zato priložnost ponuja komu drugemu.

Na današnjem občnem zboru HDD Sij Acroni Jesenice bi klub, ki je pred dnevi osvojil naslov državnega prvaka, moral dobiti novega predsednika. A ga ni, za zdaj ostaja brez njega, dosedanji Pogačar je uresničil napovedi in se po koncu mandata poslavlja. Začasno bo ostal le zakoniti zastopnik kluba.

Obljubil je, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bodo priprave na novo sezono nemotene. Poudaril je, da ne gre za odstop, ampak za konec štiriletnega mandata.

15. maja nov občni zbor Na zboru so sprejeli sklep, da 15. maja skliče nov občni zbor, do takrat bodo v sodelovanju z občino, pokrovitelji in lokalno skupnostjo skušali najti rešitev, ki bi pomenila nadaljevanje hokejske zgodbe na Jesenicah. Današnji občni zbor so tako končali pri osmi točki, predstavitvi kandidatov za predsednika društva in njihovih programov za mandat v letih od 2018 do 2022. Podoben razplet se je napovedoval že pred občnim zborom, omenjalo pa se je tudi možnost, da bi nad člani bdel Mitja Rebolj, sicer predsednik HD Hidria Jesenice, ki vzgaja mlajše selekcije.

Z zdajšnjim načinom dela ne vidi več možnosti za razvoj

Dosedanji predsednik je poudaril, da z zdajšnjim načinom dela ne vidi več možnosti za razvoj, zato se je zahvalil vsem za dobro sodelovanje, dodal pa, da končuje svoje delo in ne namerava nadaljevati na tem mestu. To po njegovem mnenju ni bežanje pred odgovornostjo, a projekta ne želi pokopati in iti z glavo skozi zid.

Anže Pogačar se poslavlja in pravi, da ne beži pred odgovornostjo, pač pa ne želi pokopati projekta in iti z glavo skozi zid. Foto: Vid Ponikvar

Preveč besed, premalo dejanj

"Decembra sem že prvič povedal, da ne nameravam kandidirati. Iz prve amaterske sezone je projekt zrasel do profesionalne ravni. Proračun se je povečal od 100 tisoč evrov na 500 tisoč. Glavni razlog je, da bi potrebovali več sredstev. Ekipa bi si zaslužila nadgradnjo, potrebovali bi več sredstev, ki jih ne moremo zagotoviti. Odločili smo se, da damo priložnost še komu. V štirih letih je bilo kar nekaj kandidatov ali govoric, danes se je pokazalo, da ni nikogar. Ne bežim pa od odgovornosti, ob izteku mandata bomo morali poiskati rešitve, da bomo ugotovili, da naš trud ni bil zaman," je vzroke za odločitev pojasnil Pogačar.

Pred zadnjo sezono se je omenjalo sodelovanje s člani Projektne skupine, v kateri je bil v hokejskih krogih najbolj znano ime Tomaž Razingar, a so pri HDD Jesenice po nekaj mesecih prekinili sodelovanje z njo. Kot je takrat dejal Pogačar, je bil glavni razlog za razhod: "V premalo dejanjih, ki smo si jih vsi skupaj želeli. Veliko je bilo govora, a je pogosto ostalo le pri besedah."

Prevzel leta 2014

Pogačar je vodenje kluba prevzel pred štirimi leti. Takrat je nastal nov jeseniški klub, potem ko je ugasnil prejšnji, HK Acroni Jesenice, ter je nekaj časa grozilo, da bo najbolj prepoznavna športna panoga v železarskem mestu celo ugasnila. A eno sezono so s premostitveno ekipo pomagali pri krovni hokejski zvezi, od sezone 2014/15 pa je bil na Jesenicah glavna gonilna sila članskega hokeja novi klub Sij Acroni Jesenice.

Klub je v zadnjih štirih sezonah trikrat osvojil domači naslov in še eno pokalno lovoriko, nazadnje sta dve zvezdici na Gorenjskem končali v zadnjih dveh sezonah, uspešno pa so zastavili tudi nastope v regionalnem tekmovanju, alpski ligi, z dvema polfinaloma.

Na to, kdo bo sedel na predsedniškem mestu Jesenic, bo treba še počakati. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slabih štiri tisoč evrov čistega dobička

Predsedniške volitve so bile glavna točka današnjega občnega zbora, kjer so obravnavali tudi finančno poročilo za preteklo sezono. Pogačar je v poročilu o preteklem delu poudaril težave, predvsem pri iskanju pokroviteljev, kadrovsko podhranjenost v klubu, pa tudi uspehe, dosežene v njegovem obdobju. Podal je tudi številke finančnega poslovanja leta 2017, ko je imel klub 639.522 evrov prihodkov in 635.386 evrov odhodkov, tako da je leto po plačilu davka končal s 3.729 evri čistega dobička.

Jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger je izpostavil prispevek občine oziroma lokalne skupnosti - ta je predvsem v obnovi dvorane Podmežakla -, pri neposrednih sredstvih pa v zadnji sezoni pri 40 odstotkih (takšen je bil delež za hokej) od 280 tisoč evrov, kolikor jih na Jesenicah namenjajo vsem športnim programom.

Predsednik HZS Matjaž Rakovec, ki se mu letos izteče predsedniški mandat, je pred dnevi takole delil zlate kolajne državnim prvakom, danes pa ob poslušanju grenkih tem jeseniškega hokeja obljubil pomoč. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Rakovec: Pomagali bomo dvigniti hokej na Jesenicah

Na zbor so povabili tudi predsednika hokejske zveze Slovenije (HZS) Matjaža Rakovca, ki se mu letos izteče mandat na čelu HZS. Rakovec začasnega brezvladja ne vidi tragično: "Teh razmer ne vidim tako kritično. Hokej bomo igrali na Jesenicah, je pa to priznanje in dokaz, kako težko je delati, da se klub pripelje 'z ničle' na zemljevid Slovenije. A nihče ne upa stopiti na sedež zdajšnje uprave. Vsi bomo pomagali do rešitve, da dvignemo hokej na Jesenicah."