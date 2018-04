Po naslovu grenke teme in vprašanja za milijon dolarjev, ki si jih zastavlja marsikdo

Intervju s kapetanom HDD SIJ ACroni Jesenice Andrejem Tavžljem

"Težko verjamem, da je klubski hokej tako obstal. Žalostno je, da se ti proračun po naslovu državnega prvaka in polfinalu Alpske lige zniža. Navijačev je vse manj. Lahko jih je izgubiti, najtežje pa pridobiti nazaj. Kaj narediti, da bo bolje? Mislim, da je to vprašanje za milijon dolarjev, ki si ga vsak dan zastavljajo tako v Ljubljani kot na Jesenicah," se je po naslovu državnega prvaka razmer v slovenskem klubskem hokeju, ki jih narekujejo finance, dotaknil kapetan gorenjskega moštva Andrej Tavželj.

Izkušeni branilec Andrej Tavželj se je v soboto veselil tretjega naslova slovenskega državnega prvaka, prvega z Jesenicami. Zadovoljstva po državni zvezdici ni skrival, kot tudi ne zaskrbljenega obraza, ko je beseda tekla tudi oziroma predvsem o kruti realnosti slovenskega klubskega hokeja. Med in mleko se ne cedita ne v Ljubljani, kjer je 34-letnik igral še v lanski sezoni, ne na Jesenicah, kjer so napovedali spremembe. Dozdajšnji predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar je namreč dejal, da se poslavlja od predsedniškega mesta. Zadostnega posluha občine in večjih sponzorjev ni. V petek bo na Jesenicah občni zbor, ki bi lahko prinesel prve spremembe.

Pokal za državnega prvaka je pričakovano v vaših rokah. Večino sezone ste proti Olimpiji prevladovali. V finalu vam je sicer mešala štrene, a ste na četrti tekmi spet vzeli vajeti v svoje roke.

Mislim, da smo v četrtek na Jesenicah padli na realna tla. Hvala bogu je bilo tako. Na prvih dveh tekmah nismo pokazali igre, kot jo znamo, kot smo jo igrali skozi velik del sezone. Tudi na tretji ne, tako da smo izgubili. Bili smo na realnih tleh. Pogledali smo, kaj nam manjka, in to popravili. Mislim, da smo imeli na zadnji tekmi nadzor nad celotnim srečanjem in da se zasluženo veselimo naslova državnih prvakov.

Hokejisti Olimpije in Jesenic so se letos srečali 15-krat, na 13 tekmah so zmagali železarji. "Odigral bi tudi 25 derbijev, želel pa bi si, da bi bili vsi ob večji medijski prepoznavnosti in večjem številu navijačev." Foto: Žiga Zupan/Sportida Več fantov je poudarilo, da glave niso stoodstotno pri stvari, če na 13 tekmah tekmeca premagaš 12-krat, da morda ob tem misliš, da bo naslov že sam prišel … Ne vem, ali je bilo to ključno.

Morda je bolj vplivalo to, da smo proti Rittnu (v polfinalu Alpske lige, op. a.) malo menjali sistem igre in zato v finalu domačega prvenstva na začetku nismo bili pravi. Nekje v podzavesti je bilo morda malo preveč pritiska na določenih fantih. Mislim, da se je na Gorenjskem v državnem prvenstvu čutil kar velik pritisk. V Alpski ligi ga skoraj ni bilo. Bilo je skoraj vseeno, ali izgubiš ali ne, tukaj pa je marsikdo začutil pritisk. Na srečo smo na zadnji tekmi pokazali povsem drugačen obraz.

Izkušenj vam ne manjka, odigrali ste precej derbijev. Letos kar 15. Preveč?

Jaz bi jih odigral še deset, če bi jih bilo treba. Bi bilo pa super, če bi bilo na vseh tekmah še več ljudi. Tokrat sem pričakoval več ljubljanskega občinstva (na tribunah Tivolija je bilo manj kot dva tisoč gledalcev, od tega velik del jeseniških navijačev, op. a.), ampak vemo, kdo je igral v Stožicah (Olimpija je igrala ljubljanski derbi z Domžalami, op. a.). Zaradi mene je lahko 25 derbijev, želel pa bi si, da bilo vse skupaj deležno malo več medijske prepoznavnosti, da bi prebudili navijače. Mislim, da je hokej v Sloveniji zelo zaspal. Da potrebuje injekcijo, da se dvigne.

"Klubi delajo dobro, ne delajo minusa. A kaj narediti, da bo v klubu več denarja, da bo prihajalo več ljudi, je vprašanje za milijon dolarjev," se sprašuje 34-letni branilec. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tako na Jesenicah kot v Ljubljani ga poskušajo dvigniti, graditi na novih temeljih z večinoma slovenskimi igralci, brez prevelikega števila tujcev, ki jih nato ne moreš plačati. Je zasnova dobra?

Mislim, da je zasnova za trenutne pogoje narejena na realnih tleh. Ko so bile pred leti dvorane v Ljubljani in na Jesenicah polne, se je delal minus. Prihajali so tujci, ki so pobrali denar, mnogi fantje pa ga niso dobili. Zdaj igramo v ligi, ki je realna, ki je za fante, mlajše generacije, zelo koristna. Klubi delajo dobro, ne delajo minusa. A kaj narediti, da bo v klubu več denarja, da bo prihajalo več ljudi, je vprašanje za milijon dolarjev. Mislim, da se to Tomaž (predsednik HK SŽ Olimpija Tomaž Vnuk, op. a.) in Anže Pogačar sprašujeta vsak dan. Kaj, kje, kako vzeti? Klubi so podhranjeni, tudi v drugih sferah, ne le v marketingu in pri pridobivanju financ. Ko gledam in poslušam stvari za prihodnost, ne vem, kdaj se bo kaj premaknilo.

Predsednik Anže Pogačar, ki se mu izteka mandat, je dejal, da ne bo vnovič kandidiral, ker je v teh letih naletel na preveč gluhih ušes, praznih obljub. Kako ste njegovo opravljeno delo videli vi?

V tem letu, ko sem bil na Jesenicah, ga moram res pohvaliti. Na vseh področjih. Kot sem rekel, klub je podhranjen. On je deklica za vse. Morda sta zraven še dva. Trudijo se zbrati proračun, pokriti sezono, da sploh je hokej na Jesenicah. Kaj, kako, zakaj se dogaja, da ni večjega posluha, ne vem. Vem, da mu je zelo težko. To vidim v naših pogovorih. Nekako vidi, da stvar štiri leta zapored stagnira. Sezona je sicer pokrita, a ljudi oziroma zanimanja za hokej ni.

"Vem, da mu je zelo težko. To vidim v naših pogovorih. Nekako vidi, da stvar štiri leta zapored stagnira. Sezona je sicer pokrita, a ljudi oziroma zanimanja za hokej ni," o poslavljajočem se predsedniku Jesenic Anžetu Pogačarju pravi Tavželj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želja Pogačarja je bila vrnitev Jesenic v ligo EBEL. Pa bi bilo z vrnitvijo res bolje ali bi lahko bila dvorezen meč?

Res težko je biti pameten v tem trenutku. Če bi imeli zagotovljen proračun, da bi za klubom stala regija, bi se tega lahko lotili, a ne vem, kaj bi na koncu to prineslo. Lahko bi imeli na desetih tekmah polno dvorano, pa bi jih morda izgubil. Kaj bomo pa potem? Bo spet prazna dvorana? Se bodo vstopnice po porazih prodajale? Bi bil spet minus? Težko je reči, kaj bi se zgodilo.

Tavželj bi si želel več gledalcev tudi na tistih tekmah Alpske lige, ko v Podmežakli ne gostuje Olimpija. Foto: Urban Urbanc/Sportida In bi se spet znašli v začaranem krogu?

Lahko, da res. Težko sploh verjamem, da je hokej tako obstal. Žalostno je, da se je proračun po lanski sezoni za letošnjo znižal. In to po naslovu državnega prvaka in polfinalu Alpske lige. Kot vidim, je v Sloveniji vse pomembnejše le državno prvenstvo kot pa kakšno drugo tekmovanje. Dvorana na Jesenicah je bila bolj polna na vseh tekmah državnega prvenstva, na drugi polfinalni tekmi proti Rittnu v Alpski ligi pa ni bilo veliko ljudi. Tega ne razumem. Nerazumljivo mi je, da v tvojo dvorano pride zelo dober mednarodni klub, ti se z njim boriš za finale, pride pa maksimalno 1.500 ljudi. Ne vem, kaj je treba narediti, da bi jih prišlo več.

Ko včasih gledam tekme za nazaj, izpred desetih let, in jih primerjam z današnjim, vidim, da je vse manj gledalcev. Ne vem, kam so šli, zakaj jih ni. Lahko jih je izgubiti, najtežje pa jih bo dobiti nazaj. Ko smo na Jesenicah letos začeli zmagovati, je prišlo morda 50 ljudi več, pa 20, na koncu jih je bilo morda 300 več kot na prvi tekmi, a nato skoraj dva meseca nismo imeli tekme doma. To je pa odvisno od vodilnih Alpske lige, da spremenijo sistem tekmovanja. Ljudje so v času brez tekem pozabili na nas, kar je zelo žalostno. Seveda imamo v Sloveniji občinstvo, ki nam je zvesto, a ga je malo. Zelo veseli bi bili, če bi ga bilo več.

Z Jesenicami je v tej sezoni dvignil dve lovoriki - pokal za državnega in pokalnega prvaka. Kot pravi, mu motivacije za nadaljevanje kariere ne manjka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko ste se pred sezono pridružili Jesenicam, izkušenj v Alpski ligi niste imeli. Med sezono ste večkrat rekli, da ljudje nanjo gledajo podcenjevalno. Kaj lahko o tem tekmovanju poveste po sezoni?

Če bi bila liga manj številčna, če bi bilo v njej deset ekip, bi bila vsekakor bolj konkurenčna. Tako pa so v njej ekipe, ki niso na tej ravni. Ko smo igrali tekme s težjimi tekmeci, menim, da je bila raven zelo visoka tako za izkušenejše kot za mlajše. Mislim, da je ta liga ta trenutek dovolj močna. Če prideš v polfinale, moraš premagati vse tiste, ki so na papirju slabši, ob tem pa še koga iz močnejših ekip. S tem, ko smo bili tretji po rednem delu, smo dokazali, da v tej hokejski regiji spadamo visoko.

Prihodnost Jesenic, kar zadeva predsednikovanje in sponzorje, je negotova. Pa vaša? Je hokej še dovolj velika ljubezen?

Da. Zagotovo. Motivacije je dovolj, telo je zdravo. Dokler bo zanimanje z druge strani in dokler bom zdrav, bom igral hokej.

Motivacija tudi za nadaljevanje kariere na Jesenicah?

Da. Tukaj sem našel lep prostor. Zelo dobro se počutim. Če bo možnost, bom vsekakor ostal.