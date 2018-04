Po finalu so si prislužili vpoklic v reprezentanco

Peterica na priprave risov

Po koncu finala državnega prvenstva, v katerem so Jeseničani s 3:1 v seriji premagali Olimpijo in 12. v samostojni državi postali prvaki, je peterica hokejistov prejela vpoklic na priprave reprezentance, ki se na prihajajoče svetovno prvenstvo pripravlja na Bledu.

Trije Jeseničani Luka Bašič, Miha Logar, Aleksandar Magovac in dva člana Olimpije (Miha Zajc in Andrej Hebar) se bodo v ponedeljek priključili reprezentančnim pripravam. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Možnost dokazovanja selektorju risov Kariju Savolainenu so prejeli trije člani državni prvakov z Jesenic in dva hokejista Olimpije. Reprezentančnim pripravam se bodo v ponedeljek tako pridružili železarji: napadalec Luka Bašič ter branilca Miha Logar in Aleksandar Magovac. Iz Olimpije pa na priprave prihajata napadalca Miha Zajc in Andrej Hebar.

Že danes je z reprezentanco treniral eden od ključnih stebrov obrambe Blaž Gregorc, mladi up napada Jan Drozg pa se bo risom priključil v torek.

Sredi tedna še zadnji preizkus

Slovenci so na prvi pripravljalni tekmi zanesljivo odpravili Hrvate, na drugi pa v podaljšku izgubili z Madžari. V četrtek bodo na Dunaju odigrali zadnje pripravljalno srečanje pred SP. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenska izbrana vrsta se na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, skupaj pripravlja slabih deset dni. V tem času je v okrnjeni sestavi odigrala dve pripravljalni tekmi in z 12:1 premagala Hrvaško, proti gostiteljem prvenstva Madžarom pa izgubila v podaljšku (2:3).

Do prvenstva, ki se bo začelo čez teden dni v Budimpešti, bodo Slovenci odigrali le še eno pripravljalno srečanje. V četrtek bodo na Dunaju palice prekrižali z Avstrijci. Proti Avstriji bodo odpotovali v sredo.

Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Seznam hokejistov, ki jih je selektoR povabil na priprave* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci: Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Žiga Uruakalo, Gašper Korošec (HD mladi Jesenice), Miha Logar, Aleksandar Magovac (oba HDD Sij Acroni Jesenice) Napadalci: Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga), Luka Bašič (HDD Sij Acroni Jesenice), Miha Zajc, Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se bo pred odhodom na prvenstvo spremenil