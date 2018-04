Selektor opozarja na napake in se sprašuje, ali bodo nekateri dovolj sveži za SP

Pogled Karija Savolainena po porazu Slovenije proti Madžarski v podaljšku (2:3)

Slovenska hokejska reprezentanca je v sredo odigrala drugo pripravljalno srečanje za prihajajoče svetovno prvenstvo drugega razreda, ki bo med 22. in 28. aprilom potekalo v Budimpešti. Za četo Karija Savolainena, ki se je gostiteljem prvenstva Madžarom zoperstavila v številčnejši zasedbi kot v nedeljo ob zmagi nad Hrvati, je bila usodna uvodna tretjina.

Vzhodni sosedi so hitro izkoristili dve napaki domače obrambe in v osmi minuti povedli z 2:0. Bolj ko se je tekma prevešala v drugi del, bolj nevarni so bili Slovenci. Uspelo jim je izenačiti, v podaljšku tri na tri so bili večino časa pred nasprotnikovim golom, a po izgubljenem ploščku Madžarom dopustili, da je Istvan Sofron sam pridrsal pred Matijo Pintariča in zadel za zmago s 3:2.

Ne najboljši začetek in konec, vmes pa dobri trenutki

"Tekmo smo začeli slabo in jo tudi končali slabo, saj smo izgubili, a vmes so bili dobri trenutki, videl sem nekaj dobrih stvari. Ne morem pa biti povsem zadovoljen z igro. Izgubili smo preveč ploščkov, v napadu pa igrali preveč tvegano. Tekma je bila izenačena in v podaljšku bi lahko zmagali, a nismo," je po porazu dejal finski trener na slovenski klopi in si zapisal nekaj pomembnih stvari o tretjem nasprotniku risov na SP. Selektor Kari Savolainen po porazu proti Madžarom ni bil povsem navdušen nad predstavo svojih varovancev. Preveč je bilo izgubljenih ploščkov, igra v napadu pa na trenutke preveč tvegana. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zmaga Madžarske pred prvenstvom ne pomeni prav veliko. Sem pa zadovoljen, da smo igrali z njimi, saj smo dobili dobre informacije in videli, na kakšni ravni so. Mislim, da smo precej izenačeni. Naučili smo se, da moramo biti hitrejši s ploščkom, da ga moramo hitreje oddajati in se tako lažje otresti pritiska. Nasprotnikom moramo puščati manj prostora. Vemo, da nam ta trenutek manjka kar nekaj branilcev, tako da sta dva igralca odigrala prvo reprezentančno tekmo (Žiga Urukalo in Gašper Korošec, op. a.). Nekateri fizično še niso najbolje pripravljeni, sicer pa sta vzdušje in morala dobra," je razlagal Savolainen, ki upa, da bodo njegovi varovanci v prihodnjih dneh še izpopolnili strukturo igre.

Kdo prihaja, koliko igralcev še čaka, bo pri nekaterih dovolj svežine?

Blaž Gregorc bo slovensko obrambo okrepil v petek. Foto: Sportida

Konec tedna slovenski tabor pričakuje enega od udarnih branilcev Blaža Gregorca, v začetku prihodnjega tedna je predviden prihod napadalca Jana Drozga. Kaj kmalu bi zasedbo lahko številčno okrepil še kdo iz klubov večnih tekmecev, ki bosta zvečer (19.00) v Podmežakli odigrala morda zadnjo tekmo sezone.

Skrbi selektorju povzroča predvsem vrzel v obrambi, v kateri manjka nekaj standardnih reprezentantov. Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik (Karlovy Vary) in Jurij Repe (Kladno) se na Češkem borijo za napredovanje v elitno ligo. Zadnjo tekmo imajo na urniku 22. aprila, ko bo Slovenija v Budimpešti že odigrala uvodno srečanje prvenstva. Po sedmih od 12 tekem kluboma kaže odlično, saj sta na prvem in drugem mestu (prvi dve vodita v Extraligo).

Klemen Pretnar, ki ga na olimpijskih igrah ni bilo, na Slovaškem z Bansko Bystrico čaka na petkov začetek finala proti Dukli Trenčin (prvak bo najhitreje znan 18. aprila). Vratar Luka Gračnar s Salzburgom igra finale lige EBEL proti Bolzanu. Serija je izenačena na 1:1 (prvak bi bil lahko najhitreje okronan v nedeljo).

Branilca Sabahudin Kovačević (na fotografiji) in Matic Podlipnik se na Češkem borita za napredovanje v Extraligo. Po sedmih tekmah (od 12) je njun klub Karlovy Vary na prvem mestu. Drugi je Kladno, pri katerem igra še en branilec Jurij Repe. Napredujeta prvi dve ekipi. Foto: Vid Ponikvar

Koliko igralcev Savolainen še pričakuje na pripravah? "Bomo videli. Za zdaj imamo tri vratarje. Še vedno nam manjkajo štirje ali pet branilcev, ki bi se lahko pridružili naši ekipi, in morda en ali dva napadalca. Odvisno bo od tega, kdaj ali pa če bomo nekatere sploh dobili. Težko je ta trenutek reči. Če bodo nekateri igrali do konca in bodo imeli zadnjo tekmo takrat, ko bomo imeli mi prvo na prvenstvu, bodo zagotovo utrujeni. Morali bomo premisliti, ali bodo dovolj sveži. Pet tekem v sedmih dneh na prvenstvu ne bo lahek zalogaj," je še povedal 62-letni hokejski strokovnjak.

Ta bo pred prvenstvom izbrano vrsto vodil še na eni pripravljalni tekmi. Prihodnji četrtek bodo Slovenci palice z Avstrijci prekrižali na Dunaju.

Seznam hokejistov na pripravah Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Žiga Uruakalo, Gašper Korošec (HD mladi Jesenice) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih .