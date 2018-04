Slovenci v podaljšku izgubili z Madžari

Pripravljalna tekma Slovenija – Madžarska

Pripravljalna tekma Sreda, 11. april

Slovenija : Madžarska 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Mušič 20. (Pavlin), Verlič 40. (Tičar, PP1); Erdely 5. (Koger), Nagy 8. (Pozsgai, Somogyi), Sofron 64.



PP1-zadetek z igralcem več Postava Slovenije: Pintarič, Krošelj; Čepon, Kranjc, T. Ograjenšek, Pavlin, Štebih, Vidmar, Goličič, Korošec, Kuralt, Mušič, K. Ograjenšek, Pance, Ropret, Sabolič, Simšič, Sotlar, Tičar, Urbas, Urukalo, Verlič. Postava Madžarske: Balizs, Rajna; Bodo, Erdely, Galanisz, Garat, Goz, Hari, Kiss, Koger, Magosti, G. Nagy, K. Nagy, Pozsgai, Sarauer, Sofron, Somogyi, Stipsicz, Szaller, Sziranyi, Terbocs, Varga, Vas. *Tekma se je začela ob 19. uri.

Po slabem tednu od začetka uradnih priprav slovenski hokejisti igrajo drugo od treh pripravljalnih srečanj. Tokrat se merijo z zahtevnejšim tekmecem kot v nedeljo, ko so z zgolj 19 člani brez težav odpravili Hrvate, ki niso bili dorasel tekmec. Na Bledu gostujejo prireditelji letošnjega svetovnega prvenstva divizije I Madžari. Ti so do zdaj odigrali dve pripravljalni srečanji in nepopolno avstrijsko zasedbo dvakrat premagali (po podaljšku 4:3, 3:1).

Slovenski selektor Kari Savolainen je v tem tednu številčno okrepil svojo četo. Pripravam so se pridružili napadalec Aleš Mušič, vratar Matija Pintarič ter mlada igralca z Jesenic Gašper Korošec in Žiga Urukalo. Vsi so v postavi za obračun z Madžari.

V petek prihaja še branilec Blaž Gregorc, v ponedeljek pa napadalec Jan Drozg. V trenerskem taboru čakajo tudi na razplet finala državnega prvenstva, v katerem Jeseničani proti Olimpiji vodijo z 2:0 in lahko v četrtek postanejo prvaki. Končni seznam naj bi bil znan prihodnji teden.

Hitra hladna prha za Slovence, ki so ob koncu tretjine znižali

Foto: Vid Ponikvar

Priložnost v vratih je dobil francoski prvak Pintarič (njegova menjava je bil Gašper Krošelj), ki so ga Madžari hitro ogreli in premagali. Po slabem posredovanju slovenske obrambe je že v peti minuti, ko se je sam znašel pred Pintaričem, s strelom pod prečko vodstvo priigral Csanad Erdely. Tri minute zatem je na semaforju pisalo že 2:0 za Madžare. Ti so v slovenski tretjini ukradli plošček Juretu Sotlarju, po lepi podaji Tamasa Pozsgaiaja je zaključil Krisztian Nagy.

Sredi uvodne tretjine pričakovano precej hitrejšega in agresivnejšega obračuna, kot smo ga v nedeljo spremljali proti Hrvatom, je Savolainenova četa prišla do igralca več, a ga ni izkoristila. Bence Balizs je bil vselej na mestu. Tudi ob poskusih Mihe Verliča, ki je zaigral z Janom Urbasom in Rokom Tičarjem, kot Anžeta Kuralta, ki sta mu družbo v napadu delala Robert Sabolič in Žiga Pance.

Pintarič je imel na drugi strani sicer več dela od vratarskega kolega, ki je pol minute pred koncem prvih 20 minut klonil. Po dobljenem buliju je plošček prišel do Žige Pavlina, ki je z razdalje ustrelil, Aleš Mušič pa je pred vrati spretno podstavil palico, plošček pospravi v gol in postavil izid tretjine (1:2), v kateri so bili sosedi nevarnejši nasprotnik.

Miha Verlič je ob koncu druge tretjine zadel za izenačenje na 2:2. Foto: Vid Ponikvar

V drugem delu so se priložnosti vrstile na obeh straneh. Aleš Kranjc je zgrešil z neposredne bližine, Pintarič pa se je uspešno otresel strelov Balinta Magosija, Istvana Terbocsa in Istvana Sofrona, ki se je znašel ena na ena s štajerskim vratarjem, a ni bil uspešen. Sedem minut pred koncem tretjine je bilo spet vroče pred madžarskim golom, kjer je poskušal Sotlar, Balizsa pa sta zaposlila tudi Verlič in Tičar. Minuto in pol pred koncem tretjine so Slovenci še drugič zaigrali z igralcem več in tokrat številčno prednost izkoristili – praktično prazen gol je za 2:2 po 40 minutah zadel Verlič.

Slovenija je na začetku zadnje tretjine tretjič igrala z igralcem več, a je Balizs preživel obstreljevanje. Tudi ob izenačenih močeh se je nadaljevala prevlada risov, pri katerih je bil najbolj nevaren prvi napad, v katerega se je preselil Sabolič, Verlič pa zaigral v drugem. A streli Urbasa in Tičarja niso zadeli cilja.

Priložnosti so se ponujale tudi vzhodnim sosedom, a je bil Pintarič vselej na mestu. Dobri dve minuti pred koncem rednega dela so Slovenci prišli pred madžarski gol, po akciji Žige Pavlina in Aleša Mušiča se je zdelo, da bo plošček končal v golu, a je eden od nasportnikov na golovi črti zadnji trenutek preprečil slovensko vodstvo. Madžari so zadnji dve minuti igrali z igralcem več, a jim ni uspelo zadeti, tako da je sledil podaljšek.

V tem je bila Slovenija več pred nasprotnikovim golom, a je na koncu Istvan Sofron sam odbrzel proti Pintariču in zadel za končnih 3:2

V Budimpešti čakata vstopnici Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Zadnji test proti Avstrijcem

Slovenci bodo po obračunu z Madžari pred prvenstvom odigrali še en pripravljalni obračun, 19. aprila bodo gostje Avstrijcev na Dunaju. Severni sosedi bodo letos igrali med elito.

Seznam hokejistov na pripravah Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Žiga Uruakalo, Gašper Korošec (HD mladi Jesenice) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih .