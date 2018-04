Risi vse številčnejši, prihaja tudi izbranec prvakov lige NHL

Priprave hokejske članske reprezentance

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se na Bledu pripravlja na svetovno prvenstvo divizije I (22.–28- april), je iz dneva v dan številčnejša. V kratkem se ji bo pridružil tudi eden od pomembnejših stebrov obrambe Blaž Gregorc, predviden pa je tudi prihod upa slovenskega hokeja Jana Drozga, ki so ga lani na naboru izbrali prvaki NHL Pittsburgh Penguins, pred dnevi pa se je preselil na preizkušnjo v ligo AHL. Oba bosta zamudila drugo pripravljalno srečanje, ki ga bodo risi v sredo ob 19. uri odigrali proti Madžarom na Bledu.

Slovenska izbrana vrsta je pretekli petek v okrnjeni zasedbi na Bledu začela priprave na misijo Budimpešta. Varovance Karija Savolainena čez slaba dva tedna čaka drugi vrhunec sezone, in sicer svetovno prvenstvo drugega razreda, na katerem bo edini cilj vrnitev med elito.

V Budimpešti čakata vstopnici Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Risi so na prvem pripravljalnem obračunu zanesljivo premagali Hrvate. Foto: Urban Urbanc/Sportida Majhna zasedba (zgolj 19 hokejistov) je prvi preizkus prestala z odliko. V nedeljo je v Celju z 12:1 zanesljivo premagala Hrvaško. "Nasprotnik je bil tokrat nekoliko drugačne kakovostne ravni, a kljub temu lahko rečem, da so naši fantje odigrali precej dobro tekmo. Tudi takšne tekme so dober preizkus. Zdaj smo v obdobju, ko vemo, da smo favoriti, zato moramo igrati, kot se spodobi za favorite, kar smo večino obračuna tudi počeli," je bil z videnim zadovoljen finski strateg.

Prišli še Mušič, Pintarič in mlada jeseniška branilca

Ta je v ponedeljek dočakal nove igralce, in sicer sta se pripravam pridružila napadalec Aleš Mušič in vratar Matija Pintarič, ki ju je selektor na seznam uvrstil že pred uradnim zborom. Ob pomanjkanju stebrov obrambe (polovica kandidatov še igra v klubih) sta naknadno priložnost za dokazovanje dobila mlada 19-letna branilca z Jesenic Gašper Korošec in Žiga Urukalo. Člani slovenskih klubov bi se lahko priključili po koncu finala državnega prvenstva, ki se danes nadaljuje v Ljubljani.

V pričakovanju Gregorca in Drozga

Eden ključnih branilcev Blaž Gregorc je s HK Mountfield Hradec Kralove v nedeljo obstal v polfinalu češke Extralige (s 4:2 v zmagah ga je izločil Trinec) in naj bi se reprezentanci pridružil v petek.

Jan Drozg naj bi se pripravam priključil v začetku prihodnjega tedna. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prihodnji teden pa je predviden prihod mladega upa slovenskega napada Jana Drozga, za katerega je Savolainen dejal, da ga ima vseskozi na očeh. Za olimpijske igre po selektorjevem mnenju še ni bil pripravljen, svetovno prvenstvo drugega razreda pa bi bilo zanj lahko dober oder za premierno okušanje večje članske reprezentančne akcije.

19-letnika so lani na naboru izbrali prvaki lige NHL. Izkušnje čez lužo je letos nabiral v kanadski mladinski ligi QMJHL pri moštvu Shawinigan Cataractes, pred dnevi pa se je preselil na preizkušnjo k Wilkes-Barre/Scranton Penguins v ligo AHL. Drozg naj bi se pripravam slovenske reprezentance priključil v ponedeljek. Madžari gostijo svetovno prvenstvo drugega razreda. Z njimi se bodo risi na drugi pripravljalni tekmi udarili v sredo na Bledu. Foto: Vid Ponikvar

Nad Madžare in Avstrijce

Slovenski hokejisti bodo drugo tekmo priprav odigrali v sredo ob 19. uri na Bledu, kjer bodo palice prekrižali z gostitelji svetovnega prvenstva divizije I Madžari. Dogodek bo potekal v sodelovanju s Slovensko antidoping organizacijo SLOADO.

Zadnja tekma pred prvenstvom rise čaka 19. aprila, ko se bodo na Dunaju pomerili s člani elite Avstrijci.

Nepopolni seznam kandidatov za SP divizije I, skupine A, 22.–28. april* Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Žiga Uruakalo, Gašper Korošec (HD mladi Jesenice) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih .