Glavič: Po začetnem dvomu se je izteklo nad pričakovanji

Črta pod sezono in pogled naprej

Klubska sezona v slovenskem hokejskem prostoru se je v soboto končala z 12. naslovom državnih prvakov Jesenic, sicer pa uradno priznanim 35. Jeseničani so v finalni seriji s 3:1 v zmagah premagali večne tekmece iz Ljubljane in potrdili prevlado, ki so jo kazali večji del sezone.

Moštvo z Gorenjske je pod vodstvom trenerja Gabra Glaviča, ki se je sploh prvič znašel v vlogi stratega članske ekipe, gojilo moderen in hiter hokej, z močnim poudarkom na drsanju. V slovenskih tekmovanjih mu večino tekmovalnega obdobja ni bil kos nihče. Železarji so že na uvodu v finalu pokala Slovenije v vitrine pospravili prvo lovoriko, v soboto še drugo. Čeprav so člani HK SŽ Olimpija na prvih treh tekmah finala domačega prvenstva prikazali najboljše predstave sezone, so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice na četrti tekmi prevladali in se v Tivoliju razveselili pokala za najboljšega v Sloveniji.

Nekaj grenkega priokusa v kolektivu, katerega jeziček na tehtnici v ključnih trenutkih je bila pogosto kanadska moč v vratih Clarke Saunders, je pustil obstanek v polfinalu Alpske lige, v katerem jih je izločil Ritten. Ta bo danes odigral zadnjo tekmo finala z Asiagom.

"S to zmago se mi je odvalil kamen od srca. Hotel sem, da prikažemo svojo prepoznavno igro, ki smo jo kazali vso sezono. To nam je uspelo," je bil zadovoljen trener Jesenic Gaber Glavič, ki se veseli prvega naslova državnega prvaka v trenerski vlogi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Do naslova s prepoznavno igro

"S to zmago se mi je odvalil kamen od srca. Vsi so pričakovali, da bomo to serijo dobili. Če bi na tretji tekmi na Jesenicah zmagali po preobratu, ne bi bil zadovoljen, saj nismo igrali, kot smo si želeli. Želel sem osvojiti naslov v slogu. Hotel sem, da prikažemo svojo prepoznavno igro, ki smo jo kazali vso sezono. To nam je uspelo," se je smejalo Glaviču, ki se je po nekajminutnem slavju s svojimi varovanci oprhan s šampanjcem pridružil sedmi sili ob tivolskem ledu.

"Naslov ne pride sam od sebe"

Glavič ima pogodbo z Jesenicami še za eno sezono. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kaj je bil ključni razlog, da se je Olimpija v finalu na prvih treh tekmah izkazala za enakovrednega tekmeca? "Težko je igralcem dopovedati, da naslov ne bo prišel sam od sebe, potem ko na 11 medsebojnih tekmah zmagaš desetkrat. Lahko rečem tudi, da se je poznala utrujenost mladih, ki so igrali finale lige Young Stars (mlada ekipa železarjev je v finalu EBYSL po petih tekmah z 2:3 izgubila proti madžarskemu Fehervarju, ki je bil na domačem terenu za gorenjsko moštvo nerešljiva uganka, op. a.)," je novinarjem dejal 40-letni trener, ki ima pogodbo z Jesenicami še za prihodnjo sezono: "To je bila ena od mojih želja, pogojev, da sem sploh sprejel delo s tako mlado ekipo. Upam, da bodo stvari šle v pravo smer in da bomo drugo leto nadaljevali."

Obžaluje razplet proti Rittnu, individualizma ne bo dopuščal

V tekmovanjih pod okriljem Hokejske zveze Slovenija so Jeseničani med člani osvojili vse, kar se osvojiti da, v Alpski ligi pa, podobno kot lani, obstali v polfinalu.

"Kljub začetnim dvomom je sezona potekala in se tudi iztekla nad pričakovanji. Zelo mi je žal serije z Rittnom. Ne le, da smo mu bili blizu, v veliko pogledih smo bili boljši, a ne v realizaciji, zato zdaj finale igra on. Morda pa vse res ne gre v enem letu. Če potegnem črto, sem s sezono zadovoljen," pravi Glavič. Kot enega od ključnih igralcev sezone je izpostavil vratarja Saundersa, a nato hitro pristavil, da je zaslužna celotna ekipa: "Veseli me, da so bili vso sezono vsi štirje napadi zelo razpoloženi. V moji filozofiji ni prostora za individualna dokazovanja, ker to ne prinaša uspeha, ampak samo točke za posameznika. Dokler bom jaz trener kjerkoli, takih igralcev v mojem moštvu ne bo."

Kakovosti za igranje v ligi EBEL ekipi ne manjka, večja težava je v (ne)posluhu sponzorjev. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kakovost za EBEL je, a težava je v posluhu sponzorjev

Po več kot desetletju je letošnja sezona v razširjenem avstrijskem prvenstvu minila brez slovenskega predstavnika. Jeseničani, takrat še v klubu HK Jesenice, ki je odšel na pogorišče, so v ligi EBEL zadnjič igrali v sezoni 2011/12. Kako oddaljeni so od tega tekmovanja?

"Mislim, da tukaj z dodatkom kakšnega tujca kakovost ni vprašljiva. Ne bi bili v vrhu lige EBEL, a lahko bi igrali. Težave so bolj pri posluhu sponzorjev in občine. To je bila glavna težava, da se EBEL do zdaj ni moglo igrati. Upam, da bo drugače," je dodal Glavič.

Na Jesenicah so hvaležni predsedniku zadnjih let Anžetu Pogačarju, ki naj bi se poslovil od te vloge. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Sprememba naj bi se zgodila že v petek, ko bo na Jesenicah redni občni zbor. Po štirih letih na predsedniškem mestu je namreč slovo napovedal Anže Pogačar, ki je v tem času naletel na veliko gluhih sponzorskih ušes.

Konec prve članske sezone

HK SŽ Olimpija je v prvi članski sezoni ostal brez lovorike. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ljubljančani so se z EBEL-ligaško druščino družili še lani, a je nova klavrna sezona, v kateri spet ni manjkalo finančne nediscipline, sodu izbila dno. HDD Olimpija se je poslovilo od tekmovališč, mlajši brat HK SŽ Olimpija, ki se je posvečal mladim selekcijam, pa je letos prvič na noge postavil člansko ekipo. Pozno, šele avgusta, je bilo jasno, da bodo ohranjali ljubljanski članski hokej in igrali v Alpski ligi.

Sprva je ekipo, sestavljeno tik pred začetkom sezone, vodil Andrej Brodnik, ki se na ljubljanski klopi ni proslavil. Sredi januarja ga je zamenjal Jure Vnuk. Čeprav njegovo moštvo v četrtfinalu Alpske lige proti Jesenicam ni bilo dorasel tekmec, ga je na finale dobro pripravil. Na treh tekmah so bili blizu rdečim, na zadnji pa tempa niso zdržali. Svoje so naredile tudi poškodbe: vso serijo je manjkal prvi vratar Robert Kristan, v čigar čevlje je moral stopiti Tilen Spreitzer, na drugi tekmi se je poškodoval še kapetan Matic Kralj, zadnjo pa so odigrali še brez branilca Kristjana Čepona.

"Tokrat smo prikazali najslabšo predstavo serije. Kot kaže, smo porabili preveč moči za tisto prvo zmago v četrtek. Jeseničani niso veliko spreminjali taktike, smo pa mi drsalno popustili, za kar razloga še ne najdem," je dejal trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Preveč moči porabili na Gorenjskem, poznale so se poškodbe

"Tokrat smo prikazali najslabšo predstavo serije. Kot kaže, smo porabili preveč moči za tisto prvo zmago v četrtek. Jeseničani niso veliko spreminjali taktike, smo pa mi drsalno popustili, za kar razloga še ne najdem. Zagotovo so nam poškodovani zelo manjkali. Če si predstavljate, da bi imeli v tem finalu pravega Roberta Kristana, bi bilo drugače. Igrati smo morali z drugim vratarjem. In bil je fenomenalen. Navdušen sem nad Spreitzerjem, ki je moral čez noč prevzeti vlogo prvega vratarja. Tudi poškodba Čepona nas je veliko stala. Poznal se je Kralj," je po zadnji tekmi sezone razlagal Vnuk, ponosen tudi na novega branilca Miho Pesjaka, ki se je v obrambi odlično znašel.

Treba je začeti precej bolj zgodaj

"Upam, da so tisti, ki se spoznajo na hokej, videli, da smo nekaj naredili. Upam." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Največ rezerv v tej ekipi Vnuk vidi v fizični pripravi in v daljšem pripravljalnem obdobju: "Pred začetkom sezone je treba narediti več za fizično pripravljenost, potem pa je pa treba igro graditi vso sezono, ne pa na vrat na nos spreminjati in poskušati takrat, ko bi moralo biti že vse postavljeno."

Svojega dela noče ocenjevati, za to so pristojni drugi: "Zelo kratko obdobje je za menoj. Najverjetneje bi bilo povsem drugače, če bi bil trener vso sezono. Ali bom, bomo videli. Upam, da so tisti, ki se spoznajo na hokej, videli, da smo nekaj naredili. Upam." Ko se je pozimi preselil z mesta mlajših selekcij med člane, je imel položaj v klubu zagotovljen še za naslednji dve leti kot trener mlajših selekcij. Se še naprej vidi na trenerskem mestu članske ekipe? "O trem se bom odločil, ko se bom vrnil z jadrnice," je odvrnil 43-letnik, ki je v Tivoliju pričakoval številčnejšo podporo navijačev.

Olimpija in Slovenske železnice naj bi bile blizu podaljšanju sodelovanja. Foto: Vid Ponikvar

S podaljšanjem sodelovanja in brez tujcev?

Teh je v zadnjih letih vse manj, vztrajajo namreč le še najbolj zvesti. Je bil pa med občinstvom na zadnji finalno tekmi tudi generalni direktor Slovenskih železnic (SŽ) Dušan Mes. V klubu naj bi bili tik pred dogovorom o podaljšanju sodelovanja z generalnim sponzorjem (SŽ). Iz vrst tega, tako so na Celovški 25 predvidevali na začetku sezone, naj bi prihajal tudi novi predsednik hokejske Olimpije, a za zdaj to vlogo še naprej opravlja Tomaž Vnuk.

Kaj bo prinesla prihodnost – tujcev najverjetneje ne –, naj bi bilo znano v kratkem. "Sponzor želi razvijati slovenski hokej, s tem namenom se je tudi klubu priključil, tako da tudi v prihodnosti v Olimpiji ne vidim nobenih tujcev," je ob koncu povedal Jure Vnuk.