Pri Slovencih in na vrhu brez sprememb

Po drugem vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu je znana nova lestvica Mednarodne hokejske zveze (IIHF). Na prvem mestu ostajajo Kanadčani, s tretjega pa so se na drugo prebili novi stari svetovni prvaki Švedi. Slovenci so ostali na 15. mestu.

Na vrhu lestvice 2018, za katero štejejo rezultati s svetovnih prvenstev, odigranih med letoma 2015 in 2018, ter olimpijskih iger iz Pjongčanga, ostajajo Kanadčani. Novi stari svetovni prvaki Švedi, ki so z drugega mesta izrinili olimpijske prvake Ruse, so se jim približali na 45 točk.

Sprememba je tudi pod "zmagovalnim odrom", saj so se bronasti Američani s šestega prebili na četrto mesto, na sedmo pa se vrnili Švicarji, ki so z drugim mestom na SP pripravili najlepše presenečenje.

Slovenska hokejska reprezentanca ostaja na 15. mestu IIHF-lestvice. Foto: Sara Ros/HZS Slovenski hokejisti, ki med elito niso sodelovali, so pa na SP drugega razreda končali šele na petem mestu, čeprav je bil cilj prvo ali drugo (vrnitev med elito), so ostali na 15. mestu. Mesto pred njimi je razočaranje prvenstva na Danskem Belorusija, ki je izpadla iz elite in se bo prihodnje leto v Astani za napredovanje merila s Slovenijo. Belorusi so izgubili kar tri mesta.

In kje so preostali slovenski tekmeci prihodnjega prvenstva? Južna Koreja je pridobila dve mesti in je 16., kar je njena najboljša uvrstitev v zgodovini, gostitelj Kazahstan je 17., Madžarska je 20., Litva pa 25.