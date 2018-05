Švedi šele po loteriji preprečili švicarsko senzacijo in ostali na prestolu

Novi stari hokejski svetovni prvaki so Švedi, ki so prvenstvo končali brez poraza. Po kazenskih strelih finalne tekme so strli odpor trdoživih Švicarjev in jih premagali s 3:2. To je 11. naslov svetovnih prvakov za Tri krone, ki so še drugič v zgodovini ubranile naslov, medtem ko bo Švica na prvega morala še počakati. Tudi lani so Švedi zmagali po loteriji, takrat so ugnali Kanado. Ta je v boju za tretje mesto z 1:4 izgubila z ZDA.

Za hokejiste Švedske je to 11. naslov svetovnih prvakov, medtem ko bo morala največja senzacija turnirja Švica nanj še počakati. Švicarji so bili blizu, a na koncu še v tretjem finalu v zgodovini svetovnih prvenstev ostali brez glavne nagrade.

Dvakrat povedli, a so se Švedi dvakrat vrnili

Švicarji so v finalu dvakrat povedli, a so Švedi vselej odgovorili z izenačenjem. Tudi tokrat je med vratnicama blestel Leonardo Genoni. Foto: Reuters

Švicarji, ki so v četrtfinalu najprej izločili Fince, v polfinalu pa še Kanado, so tudi v prvi tretjini dali vedeti, da se ne bodo zlahka predali favoriziranim tekmecem in v 17. minuti povedli. Zadel je Nino Niederreiter, ki si hokejski kruh služi v ligi NHL pri moštvu Minesotta Wild. Veselje Švicarjev ni trajalo dolgo, kmalu je izid izenačil švedski napadalec Detroita Gustav Nyquist, ki je ugnal dobro pokritega švicarskega junaka prvenstva, vratarja Leonarda Genonija.

V začetku druge tretjine so Švicarji spet udarili, spet v elementu, v katerem so pri vrhu na SP in s katerim so premagali Kanadčane -power-playu. Izkoristili so Nyquistovo izključitev, Timo Maier je z natančno odmerjenim strelom z vrha krogov z desne strani matiral vratarja Andersa Nilssna.

Švedi so turnir končali neporaženi. Na SP so neporaženi že 17 zaporednih tekem. Foto: Reuters

Tokrat je vodstvo trajalo nekoliko dlje, a so Švedi izid vendarle poravnali. Po siloviti ofenzivi jim je to uspelo v 35. minuti, ko so imeli na ledu igralca več, s strelom od daleč je Genonija ugnal Mika Zibanejad.

V tretji tretjini so prevladovali Švedi, ki pa niso uspeli premagati 30-letnega švicarskega čuvaja mreže, sicer za zdaj še člana Berna, za katerega bo prihodnjo sezono igral tudi slovenski napadalec Jan Muršak. Tri krone so neuspešni napadale tudi ob dveh zaporednih kaznih Romana Josija, Švicarji pa so bolj ali manj čakali na redke priložnosti in protinapade, a tudi njim ni več uspelo premagati Nilssna.

Filip Forsberg - mož odločitve, ki je v loteriji pristreljal 11. naslov svetovnih prvakov. Foto: Reuters

Forsberg za 11. naslov, na SP neporaženi že 17 tekem

Po 60 minutah (razmerje v strelih 32:18 za Švede) je bil rezultat izenačen (2:2), tako da je sledil 20-minutni podaljšek, v katerem sta si obe moštvi v igri 4 na 4 priigrali priložnosti. Najlepšo pri oklepnikih s križem na prsih je imel Kevin Fiala, ki se je sam znašel pred švedskim vratarjem, a mu je ta prekrižal načrte. Povsem ob koncu podaljška so Švedi stresli vratnico in ostalo je pri 2:2, tako da so odločali kazenski streli, po katerih so se ubranitve naslova veselili Skandinavci.

Foto: Reuters

Zmagoviti zadetek je dosegel 23-letni napadalec Nashvilla Filip Forsberg, eden od dveh Švedov, ki sta bila uspešna pri izvajanju kazenskih strelov.

Švedi so do naslova prišli brez poraza na tem prvenstvu, na SP so neporaženi že 17 tekem.

Poklapani obrazi Švicarjev, ki tako blizu naslovu še niso bili. Leta 2013 jih je v finalu prav tako premagala Švedska, a takrat s kar 5:1. Foto: Reuters

Fotogalerija veselja in razočaranja (Reuters):

Bron Američanom

Za tretje mesto se udarili poraženki polfinalnih obračunov Kanada in ZDA. V skupinskem delu so Američani Kanado premagali po podaljšku, tokrat so bili boljši že v rednem delu tekme. Severne sosede so Američani premagali s 4:1 - dva zadetka so ob koncu dosegli v prazen gol - in se po letu 2015 spet veselili kolajne na svetovnem prvenstvu. Američani so v tekmi za bron premagali Kanado. Foto: Reuters

Svetovno prvenstvo v hokeju, tekmi za odličja Nedelja, 20. maj Finale:

Švedska : Švica 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) - kazenski streli

Nyquist 18., Zibannejad 35. (PP1), Forsberg KS; Niederreiter 17., Meier 24. (PP1) Tekma za tretje mesto:

ZDA : Kanada 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Kreider 27. (PP1), 60. (EN(, Bonino 54. (PP1), Lee 58. (EN); Vlasic 39.



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol

KS-kazenski streli

Svetovni prvaki in dobitniki medalj:



leto prizorišče zlato srebro bron

-------------------------------------------------------------------

1930 Chamonix/Berlin Kanada Nemčija Švica

1931 Krynica Kanada ZDA Avstrija

1932 Lake Placid (OI) Kanada ZDA Nemčija

1933 Praga ZDA Kanada Češkoslovaška

1934 Milano Kanada ZDA Nemčija

1935 Davos Kanada Švica V. Britanija

1936 Ga-Pa (OI) V. Britanija Kanada ZDA

1937 London Kanada V. Britanija Švica

1938 Praga Kanada V. Britanija Češkoslovaška

1939 Zürich Kanada ZDA Švica

1940 - 1946 prvenstev ni bilo

1947 Praga Češkoslovaška Švedska Avstrija

1948 St. Moritz (OI) Kanada Češkoslovaška Švica

1949 Stockholm Češkoslovaška Kanada ZDA

1950 London Kanada ZDA Švica

1951 Pariz Kanada Švedska Švica

1952 Oslo (OI) Kanada ZDA Švedska

1953 Zürich Švedska Nemčija Švica

1954 Stockholm ZSSR Kanada Švedska

1955 Dortmund Kanada ZSSR Češkoslovaška

1956 Cortina (OI) ZDA Kanada Cortina

(selekcija OI)

1957 Moskva Švedska ZSSR Češkoslovaška

1958 Oslo Kanada ZSSR Švedska

1959 Praga Kanada ZSSR Češkoslovaška

1960 Squaw Valley (OI) ZDA Kanada ZSSR

1961 Ženeva Kanada Češkoslovaška ZSSR

1962 Denver Švedska Kanada ZDA

1963 Stockholm ZSSR Švedska Češkoslovaška

1964 Innsbruck (OI) Švedska Češkoslovaška Innsbruck

(selekcija OI)

1965 Tampere ZSSR Češkoslovaška Švedska

1966 Ljubljana ZSSR Češkoslovaška Kanada

1967 Dunaj ZSSR Švedska Kanada

1968 Grenoble (OI) ZSSR Češkoslovaška Kanada

1969 Stockholm ZSSR Švedska Češkoslovaška

1970 Stockholm ZSSR Švedska Češkoslovaška

1971 Bern ZSSR Češkoslovaška Švedska

1972 Praga Češkoslovaška ZSSR Švedska

1973 Moskva ZSSR Švedska Češkoslovaška

1974 Helsinki ZSSR Češkoslovaška Švedska

1975 München ZSSR Češkoslovaška Švedska

1976 Katowice Češkoslovaška ZSSR Švedska

1977 Dunaj Češkoslovaška Švedska ZSSR

1978 Praga ZSSR Češkoslovaška Kanada

1979 Moskva ZSSR Češkoslovaška Švedska

1981 Göteborg ZSSR Švedska Češkoslovaška

1982 Helsinki ZSSR Češkoslovaška Kanada

1983 Düsseldorf ZSSR Češkoslovaška Kanada

1985 Praga Češkoslovaška Kanada ZSSR

1986 Moskva ZSSR Švedska Kanada

1987 Dunaj Švedska ZSSR Češkoslovaška

1989 Stockholm ZSSR Kanada Češkoslovaška

1990 Bern ZSSR Švedska Češkoslovaška

1991 Turku Švedska Kanada ZSSR

1992 Praga Švedska Finska Češka

1993 Dortmund Rusija Švedska Češka

1994 Bolzano Kanada Finska Švedska

1995 Stockholm Finska Švedska Kanada

1996 Dunaj Češka Kanada ZDA

1997 Helsinki Kanada Švedska Češka

1998 Zürich Švedska Finska Češka

1999 Oslo Češka Finska Švedska

2000 St. Peterburg Češka Slovaška Finska

2001 Köln Češka Finska Švedska

2002 Göteborg Slovaška Rusija Švedska

2003 Helsinki Kanada Švedska Slovaška

2004 Praga Kanada Švedska ZDA

2005 Dunaj Češka Kanada Rusija

2006 Riga Švedska Češka Finska

2007 Moskva Kanada Finska Rusija

2008 Quebec/Halifax Rusija Kanada Finska

2009 Bern Rusija Kanada Švedska

2010 Köln Češka Rusija Švedska

2011 Bratislava Finska Švedska Češka

2012 Helsinki/Stockholm Rusija Slovaška Češka

2013 Stockholm/Helsinki Švedska Švica ZDA

2014 Minsk Rusija Finska Švedska

2015 Praga/Ostrava Kanada Rusija ZDA

2016 Moskva/St. Peterburg Kanada Finska Rusija

2017 Pariz/Köln Švedska Kanada Rusija

2018 Koebenhavn/Herning Švedska Švica ZDA



(Opomba: do leta 1968 so za SP štele tudi olimpijske igre)



STA