Strele do popolnega preobrata, Ovečkinu teče voda v grlo

Hokejisti Tampe so po uvodnih dveh porzaih nanizali tri zmage in v seriji povedli s 3:2. Od napredovanja v finale jih loči ena zmaga. Foto: Reuters

Po dveh tekmah finala vzhodne konference je Washington Capitals, ki v tej fazi končnice igra prvič po daljnem letu 1998, kazalo odlično. Vodili so z 2:0 v zmagah, pred njimi pa sta bili tekmi v svoji dvorani. A sledil je preobrat Tampa Bay Lightning. Hokejisti s Floride so v gosteh prišli do dveh zmag, serijo izenačili, nato pa ob selitvi v Tampo priredili popoln preobrat in povedli s 3:2 v seriji.

Peto srečanje konferenčnega finala v Amalie Arena pred 19.000 gledalci so odprli odlično in že po 19 sekundah z zadetkom Cedrica Paquetta povedli. Da je bil glavobol gostov iz Washingtona še večji, je v 10. minuti z zvišanjem na 2:0 poskrbel Ondrej Palat. Na začetku druge tretjine pa je na 3:0 zvišal še Ryan Callahan in Tampi zagotovil lažje nadaljevanje.

V tem so hokejisti iz prestolnice poskušali znižati in v 25. minuti le premagali ruskega čuvaja mreže Andreja Vasilevskega. Ugnal ga je rojak Jevgenij Kuznetsov. Še naprej je Washington napadal, bil nevarnejši za vrata nasprotnika, a je Vasilveski preprečeval znižanje. Vse do 59. minute, ko je upanje gostom vrnil še en ruski zvezdnik v ekipi, kapetan Aleksander Ovečkin. A kaj več od minimalnega poraza z 2:3 Washingtonu ni uspelo iztržiti.

Še zdaleč ni konec

"Čaka nas še veliko dela, ogromno. Niti približno še nismo opravili posla, nismo še niti blizu napredovanju. Najtežje je dobiti zadnjo tekmo. Zdaj gremo v dvorano Washingtona, ki igra odlično. Težko bo zaključiti," je konje umirjal strelec zmagovitega zadetka Callahan.

Aleksander Ovečkin kljub črnemu nizu Washingtona ostaja optimističen. Bodo s soigralci obrnili serijo ali bo ostal brez finala, v katerem v 13-letni karieri pe ni zaigral. Foto: Reuters

Bili so že odpisani, pa so se vrnili

Ovečkin kljub trem zaporednim porazom ostaja pozitiven: "Zmagati moramo še na dveh tekmah. Naš cilj je, da se vrnemo v to dvorano na sedmi tekmi in odidemo kot zmagovalci." Branilec Washingtona Matt Niskanen pa je dodal: "Mnogo ljudi nas je po zaostanku z 0:2 v zmagah proti Columbusu že odpisalo. Pa smo se vrnili. Težko je bilo tudi proti Pittsburghu, a smo igrali in napredovali. Tako moramo iti naprej. Zdaj se osredotočamo na šesto tekmo, ki jo bomo odigrali doma. Treba bo dati vse od sebe, zmagati, nato pa se bomo pripravili še na sedmo."

Tampa je od zaostanka 0:2 v zmagah prišla do vodstva s 3:2, ki ga lahko unovči že v ponedeljek, ko bo gostovala pri Ovečkinu in druščini. Bodo strele še podaljšale bolečino ruskega asa, ki še nikoli ni zaigral v velikem finalu lige NHL?