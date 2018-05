Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liga NHL, konferenčni finale zahoda, 16. maj Lahko nad Washingtonom spet zagrmi?

V noči na petek v v hokejski ligi NHL na sporedu četrta tekma konferenčnega finala med Washington Capitals in Tampa Bay Lightning. Strele so na prvi tekmi v Washingtonu slavile s 4:2 in znižale izid v zmagah na 1:2. Lahko ponoči celo izenačijo?