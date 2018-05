Washington želi do zaključnega ploščka

Liga NHL, 15. maj, konferenčni finale

V severnoameriški hokejski ligi NHL Washington Capitals, potem ko so v gosteh prišli do vodstva z 2:0 v zmagah, v finalu vzhodne konference gostijo hokejiste Tampa Bay Lightning in lovijo vodstvo s 3:0, po katerem bi jih od velikega finala ločilo še čisto malo.