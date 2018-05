Finci stopili na švicarsko mino, Kanadčani razžalostili olimpijske prvake

Na svetovnem hokejskem prvenstvu elitne skupine na Danskem so znani vsi polfinalisti. Popoldan so Kanadčani v finalu pred finalom po podaljšku premagali olimpijsko prvakinjo Rusijo s 5:4, Američani pa Čehe s 3:2. Švicarji so presenetili Fince in se prvič po letu 2013 uvrstili v polfinale, kjer jih čaka Kanada. Švedi so s 3:2 premagali Latvijo. Za finale se bodo udarili z Američani.

Finci so na tem prvenstvu precej grešili že v skupinskem delu, ko so si privoščili dva poraza, in to proti reprezentancam, ki sta se poslovili po skupinskem delu (Danska, Nemčija), visoko pa so premagali tako Kanado kot ZDA.

Švicarji so izločili Fince, v polfinalu jih čakajo Kanadčani. Foto: Reuters

A v četrtfinalu so naleteli na Švico, ki jih je na krilih odličnih štirih minut v drugi tretjini, ko je trikrat zadela, izločila. Švicarji, ki so v zadnjih 20 letih le dvakrat igrala v polfinalu, so po letu 2013, ko so postali podprvaki, spet med najboljšimi štirimi. Finci so brez polfinala ostali prvič po letu 2015. Švicarji se bodo v polfinalu pomerili s Kanadčani.

Branilci naslova Švedi tudi po četrtfinalu ostajajo neporaženi, čeprav z Latvijci niso imeli lahkega dela. Tri krone so na koncu zmagale s 3:2. V polfinalu jih čaka obračun z Američani.

Švedi ostajajo neporaženi. V polfinalu se bodo udarili z Američani. Foto: Reuters

Kanada izločila olimpijske prvake, ZDA izločil Čehe

V bitki dveh titanov smo spremljali pravo hokejsko poslastico polno preobratov. Bolje so začeli Javorjevi listi, ki so povedli že z 2:0, a se olimpijski prvaki niso dali in razmaku petih minut druge tretjine izid izenačili na 2:2. Kanadčane je ponovno v vodstvo popeljal Kyle Turris, Rusi pa spet izenačili (3:3).

Vaja se je ponovila le nekaj minut kasneje, ko je Kanado v tretje vodstvo na tekmi popeljal Pierre-Luc Dubois, dve minuti kasneje pa na 4:4 poravnal Artem Anisimov. Ker redni del ni dal zmagovalca, so se hokejisti udarili še v podaljšku, tam so kratko potegnili Rusi, saj je v peti minuti ob igralci več srečanje odločil napadalec Buffala Ryan O'Reilly.

Javorjevi listi so bili najboljši, ko je bilo najbolj potrebno. Foto: Reuters

Tako kot Kanadčani so četrtfinalni dvoboj odlično odprli tudi Američani. Povedli so z 2:0, a so Čehi vrnili udarec in v odlični drugi tretjini prišli do izenačenja (2:2). A to je bilo premalo za polfinale, saj je v zadnji tretjini svoj drugi zadetek na tekmi dosegel najboljši strelec turnirja Patrick Kane in odločil dvoboj. Napadalec Chicaga je že pri 19 točkah, ima 8 zadetkov in 11 podaj.

V sobotnem polfinalu bodo Američani igrali z zmagovalcem dvoboja med Švedsko in Latvijo, Kanadčani bodo čakali na zmagovalce tekme med Finsko in Švico.