Krut konec za domačine, Rusi naleteli na Kanadčane

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 12. DAN

Že pred zadnjimi tekmami skupine je bilo jasno, da sta v nižji rang tekmovanja nazadovali Belorusija in Južna Koreja, ki bosta prihodnje leto igrali v družbi Slovenije. Niso bili pa še znani vsi četrtfinalisti. Zadnjega smo dobili pozno zvečer, ko so se kot zadnji med prvih osem uvrstili Latvijci, ki so z minimalno zmago z 1:0 v skupini B poskrbeli za veliko žalost med domačini Danci. Pred tem so v tej skupini Finci prišli do tako želene zmage po rednem delu igre nad ZDA in si zagotovili prvo mesto, Kanadčani pa so brez težav odpravili Nemčijo in so napredovali s tretjega mesta.

Švedi so v hokejski poslastici premagali Ruse in se izognili Kanadi v četrtfinalu. Foto: Reuters

Ruse čaka zahtevna naloga

V četrtfinalu se bodo tako pomerili z Rusi, ki so v večerni poslastici v skupini A izgubili s Švedi, ki so tako zasedli prvo mesto v skupini. Drugi so Čehi, tretji pa Švicarji, ki so se iz te skupine naprej uvrstili kot zadnji, ko so s 5:1 odpravili Francoze. V tekmi, ki ni odločala o ničemer, so Slovaki Belorusom zadali še en udarec in jih iz elite pospremili z zmago s 7:4.

Četrtfinale Četrtfinalni obračuni bodo na sporedu v četrtek. Zmagovalec in drugouvrščeni v skupini ostaneta na istem prizorišču, preostala se preselita.



Četrtfinalni pari:

1A-4B: Švedska - Latvija

2A-3B: Rusija - Kanada

1B-4A: Finska - Švica

2B-3A: ZDA - Češka

Skupina A

Švica : Francija 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Hofmann 13., Corvi 16., Untersander 38. (PP1), Fiala 43., Moser 54.; Leclerc 44.



Belorusija : Slovaška 4:7 (0:2, 2:0, 2:5)

Kitarov 33. (SH1), Linglet 36. (PP1), Kovjršin 49., Vorobej 51. (PP1); Bakoš 1., 48., Jurco 11., 52., Hovorka 55., Daloga 56. (KS), Krištof 60. (PP1)



Rusija : Švedska 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Kaprizov 3. (PP1); Zibanejad 30. (PP1), Rakell 37., Ekholm 59.



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj

KS-kazenski strel

Lestvica skupine A 1. Švedska* 7 tekem - 20 točk

2. Rusija* 7 - 16

3. Češka* 7 - 15

4. Švica* 7 - 12

---------------

5. Slovaška 7 - 11

6. Francija 7 - 6

7. Avstrija 7 – 4

---------------

8. Belorusija** 7 - 0



*reprezentanca je napredovala v četrtfinale

**reprezentanca je nazadovala v divizijo I, skupino A



Skupina B

Finska : ZDA 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Aho 11., 18., 57. (EN), Rantanen 38., Anttila 48., Kapanen 54. (PP1); Kane 52. (PP1), Ryan 55.



Kanada : Nemčija 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Schenn 1., Nugent-Hopkins 29., Jost 50.



Latvija : Danska 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Dzerins 10.



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol