Slovencem ne bodo oteževali preboja med elito

Hokejske velesile znova načele vprašanje o krčenju elite

Visoke razlike na tekmah med najvišje uvrščenimi reprezentancami svetovnega prvenstva elitne divizije in tistimi pri dnu so spet sprožile debate o smiselnosti tekmovanja s 16 reprezentancami. Najboljši bi število sodelujočih med elito skrčili, a predsednik Mednarodne hokejske zveze pravi, da bo to težko uresničljivo.

Po visokih zmagah na SP, ki pravkar poteka na Danskem, so se spet pojavila vprašanja o smiselnosti igranja s 16 reprezentancami med elito. Velesile bi število skrčile na 12, kar bi Slovencem še otežilo preboj na SP najboljših reprezentanc sveta.

Letošnje svetovno prvenstvo v hokeju na Danskem je ponudilo precej visokih zmag/porazov, ob katerih se mnogi sprašujejo, za kako resno tekmovanje gre, če se moštvo sprehodi do zmage s 13:1 (ZDA je s takšno razliko v petek nadigrala Južno Korejo, ki je tik pred vrnitvijo v drugi razred) ali pa 10:0 (Kanada nad Južno Korejo, ki je na petih tekmah dosegla le tri zadetke, prejela pa jih je kar 42).

Rusi (kandidirali bodo za gostiteljstvo SP 2023) so na primer na prvih treh obračunih nasprotnike premagali s skupno razliko v golih 20:0 in se spraševali, kje je smisel, da je polovica tekem skupinskega dela takšnih, da še njihov selektor ne ve, na kakšni ravni so njegovi varovanci, saj rezultati ne dajejo realne slike.

Kje je smisel 13:1, 10:0?

Na dan je tako spet prišlo vprašanje o tem, ali ne bi med t. i. elito res igrali le najboljši.

Mnoge velesile bi število sodelujočih s 16 skrčile na 12. Štiri reprezentance bi se tako preselile razred nižje, svetovno prvenstvo najboljših pa bi postalo kakovostnejše, so prepričani.

Zamisel, ki ima že dolgo brado, a se še ni uresničila in se, kot kaže, prav kmalu tudi ne bo, bi bila skrajno neugodna za izbrane vrste, ki so ob trenutnem sistemu na prepihu med elito in skupino B. Tudi za Slovenijo, saj bi bil preboj med 12 reprezentanc zanjo še težje uresničljiv.

Slovenci, ki se jim aprila na Madžarskem ni uspelo vrniti v najkakovostnejši razred tekmovanja, bodo prihodnje leto napredovanje morda lovili doma, saj bo Hokejska zveza Slovenije na kongresu prihodnji teden z Ljubljano kandidirala za gostiteljstvo SP. Ali bodo risi drsali doma, naj bi bilo znano v petek.

Idealno bi bilo 12, a bo to težko doseči

Ruski novinarji so po visokih uvodnih zmagah o tem povprašali predsednika Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Reneja Fasela, ki je dal vedeti, da sprememb v bližnji prihodnosti ne gre pričakovati.

Predsednik IIHF Rene Fasel se strinja, da bi bilo idealno število sodelujočih na SP elite 12, a za zdaj še ne vidi možnosti krčenja. Foto: Vid Ponikvar

"Gre za staro pereče vprašanje. Strinjam se, da bi bilo idealno število udeležencev svetovnega prvenstva elite 12, po šest v skupini. S tem bi bilo prvenstvo na drugačni ravni. A to bo težko doseči. Moramo vedeti, da če bi to naredili, potem prvenstva na Danskem najverjetneje ne bi bilo, saj bi ga gostile le svetovne velesile. Mislim, da je zdajšnje število udeležencev dobro uravnoteženo," je v pogovoru za rusko agencijo TASS dejal Švicar, ki je na čelu IIHF že skoraj 25 let. "V uteho velikim" je dodal: "Res je, da smo imeli kar nekaj visokih izidov, kot je 10:0, a že prihodnji teden (z izločilnimi boji, op. a.) se bo vse spremenilo."