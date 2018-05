Bodo Švedi še naprej stoodstotni? Slovenske oči uprte proti dnevu D za Avstrijo in Belorusijo.

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 9. DAN

Švedi so do zdaj svojo nalogo kot edini opravili brezhibno. Ugnali so vse štiri dozdajšnje nasprotnike in osvojili vseh mogočih 12 točk. Že zgodaj popoldan bodo niz poskušali nadaljevati proti Slovakom, ki imajo na računu dve zmagi in dva poraza. Takrat bodo na delu tudi Latvijci, ki imajo še vedno možnosti za preboj v četrtfinale. Njihov nasprotnik bodo Nemci.

Avstrija ali Belorusija?

Izjemno zanimiv dvoboj se za Slovence obeta popoldan v Köbenhavnu, pa čeprav bo šlo le za spopad z dna lestvice. Poraženec med Belorusijo in Avstrijo bo, če ne bo večjih presenečenj v nadaljevanju prvenstva, najverjetneje izpadel v drugi razred svetovnega hokeja, v katerem bodo tudi prihodnje leto nastopali Slovenci. Morda bodo celo gostili SP. To bo znano v petek.

Če bodo Avstrijci po rednem delu premagali Beloruse, si bodo že danes zagotovili obstanek, beloruski hokejisti pa bi v tem primeru krog pred koncem izpadli.

Če bodo Avstrijci premagali Beloruse po rednem delu, si bodo že danes zagotovili obstanek. Foto: Reuters

Istočasno bodo gostitelji predzadnjo tekmo skupinskega dela prvenstva odigrali proti Južni Koreji, ki je tik pred izpadom v nižji rang tekmovanja. Večjih težav na poti k novi zmagi ne bi smeli imeti. Nove tri točke bi Dance še kako ohranile v igri za napredovanje v četrtfinale.

Spopad velesil. Kako so se pobrali Rusi?

Zvečer sledi poslastica med velesilama Kanado in Finsko. Obe reprezentanci sta si na prvih štirih tekmah privoščili poraz. Javorjevi listi proti vodilnim v skupini Američanom, Finci pa proti Dancem.

Kanadčani se bodo v derbiju večera udarili s Finci. Foto: Reuters

Zanimivo bo videti tudi, kako so po bolečem porazu proti Čehom vrste strnili Rusi. Zbornaja komanda bo udarila s Švicarji, ki imajo na računu če točko manj od nje.

Skupina A

12.15 Slovaška – Švedska

16.15 Avstrija – Belorusija

20.15 Rusija – Švica

Lestvica skupine A 1. Švedska 4 tekme - 12 točk

2. Rusija 4 - 10

3. Češka 5 - 9

4. Švica 4 - 9

---------------

5. Slovaška 4 - 7

6. Francija 5 - 6

7. Avstrija 5 – 1

---------------

8. Belorusija 5 - 0

Skupina B

12.15 Latvija – Nemčija

16.15 Danska – Južna Koreja

20.15 Kanada – Finska