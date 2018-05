Optimistično v boj za SP s Tivolijem, a tudi Stožice še niso odpisane

Predsednik HZS Matjaž Rakovec

Slovenski hokejski reprezentanci je aprila na Madžarskem spodletelo na poti uresničevanja ekspresne vrnitve med elito. Risi so s petim mestom med šestimi ekipami obstali v drugokakovostnem razredu, v katerem bodo leta 2019 spet lovili eno od dveh vstopnic za preboj med svetovno smetano.

Takoj po zadnji slovenski tekmi na ponesrečenem prvenstvu so pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) napovedali, da bodo vložili kandidaturo za gostiteljstvo prihodnjega prvenstva. Generalni sekretar Dejan Kontrec je takrat dejal, da bodo kandidirali s Tivolijem, češ da Stožice, ki so SP gostile že leta 2012, niso povsem primerne (iz nekaterih delov se ne vidi celotnega igrišča). Izrazil je pomisleke, da bi Mednarodna hokejska zveza (IIHF) pri Stožicah spet zamižala na eno oko.

Prva izbira prenovljen Tivoli

Dober teden pred kongresom IIHF (začel se bo prihodnji četrtek, prireditelj bodo znani dan pozneje) na Danskem je predsednik HZS Matjaž Rakovec potrdil, da vsi postopki vložitve kandidature potekajo.

Dvorano Tivoli, s katero bo HZS kandidirala za naslednje SP, je že dodobra načel zob časa. Predsednik HZS Matjaž Rakovec meni, da je prenova v letu do SP realna. Če pa se ne bi izšlo, bi poskušali prvenstvo gostiti v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Pripravljamo stvari, delamo predstavitveni film, prihodnji teden greva z Dejanom na Dansko. Kandidirali bomo zagotovo s Tivolijem. To bi bil tudi zelo dober razlog, da se dvorano prenovi. Zamisli o prenovi so bile že pred košarkarskim prvenstvom, a do nje ni prišlo. Če na koncu ne bo sredstev za prenovo, potem bomo razmišljali o Stožicah in videli, kako lahko to zapeljemo. Lahko bi se naknadno zgodila sprememba lokacije," pravi Rakovec, ki naj bi v prihodnjih dneh glede Tivolija opravil še sestanke z županom Zoranom Jankovićem.

Čeprav je tivolsko dvorano že dodobra načel zob časa in posluha za prenovo zadnja leta ni bilo, je prvi mož HZS prepričan, da ga bodo po vseh letih ravno zdaj prenovili? "Realno mislim, da bi ga lahko. Načrti so," meni naš sogovornik, ki je glede podpore Ljubljani na kongresu precej optimističen. Stožice bi bile v slovenski kandidaturi bolj privlačne, a na HZS bodo najprej poskušali s scenarijem A.

Po nekaterih pravilih velja, da prvenstvo lahko organizira tisti, ki je dve leti zapored v isti skupini. Ob Sloveniji bi torej lahko kandidirala še Kazahstan in Madžarska, ki pa je SP gostila že letos. Najverjetnejša je kandidatura prvega.

"Prvi dve tekmi sta bili res kar slabi. A potem so se fantje zbrali, zaigrali bolje. Na koncu nas je od elite ločila ena vratnica proti Italiji. Škoda," je slovenske predstave ocenil Rakovec, ki se mu počasi izteka drugi mandat v vlogi predsednika HZS. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Od slabših k boljšim

Kdo bo gostil SP drugega razreda 2019, bo tako znano v petek dopoldne. Kjerkoli bo, Rakovec upa na boljše predstave, kot so jih fantje v povprečju prikazali na Madžarskem, ko so na prvih dveh tekmah zapravili dragocene točke.

"Prvi dve tekmi sta bili res kar slabi. Bilo me je dejansko strah, ali bomo sploh obstali, če bomo tako nadaljevali. Morda so šli malo preveč ležerno v tekme. Morda so nas tudi Britanci malo zavedli, ker so na pripravljalnih tekmah visoko izgubili z Litvo, ki je bila takrat še v tretjem razredu. A potem so se fantje zbrali, zaigrali bolje. Na koncu nas je od elite ločila ena vratnica proti Italiji. Škoda," je slovenske predstave ocenil Rakovec, ki se mu počasi izteka drugi mandat. Slovenci na Madžarskem niso izpolnili cilja (1. ali 2. mesto), končali so kot peti. Foto: Getty Images

Še vedno želja

Kot pravi, bodo volitve jeseni. Ne razmišlja, da bi se poslovil od predsedniške funkcije, a o tem bodo odločali drugi. Željo za nov olimpijski ciklus še ima. "Še vedno je to moja želja. Mislim, da smo veliko naredili, veliko pa moramo še narediti. O tem bom govoril, če bomo peljali nov mandat. Bo pa treba nekatere stvari spremeniti, malo pomladiti. Tako stroko kot igralce. Nove ljudi povabiti v samo organizacijo. Ko bo pravi čas za to, bom o tem več povedal. Če se bo našel dober kandidat z vizijo in če se bodo klubi odločili zanj, pa seveda sploh ne bom kandidiral."

Še brez epiloga za Jegliča Žiga Jeglič še čaka na epilog dopinške zgodbe z olimpijskih iger. Foto: Sportida Slovenski hokejski napadalec Žiga Jeglič je bil februarja pozitiven na dopinškem testu na olimpijskih igrah in še čaka na epilog. Rakovec pravi, da je bil do svetovnega prvenstva precej na vezi z Jegličem, ki se na naše klice ni oglašal, a sklepov o njegovem primeru še ni in treba bo še nekoliko počakati.

Pomladil bi tako igralski kot trenerski štab

Rakovec se bo najverjetneje potegoval za tretji predsedniški mandat, v katerem bi pomladil tako igralsko zasedbo kot trenerski štab. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rakovec tako zdaj vidi priložnost za pomlajevanje reprezentance na več straneh, ne le med igralci, pač pa tudi v trenerskem štabu. Na zadnjem prvenstvu o pomladitvi sicer ne moremo govoriti, saj je selektor Kari Savolainen, ki so ga med rise pripeljali za olimpijsko sezono, kot edinega mlajšega člana priključil Jana Drozga.

"Kari ni povedal še nič konkretnega (o slovesu, op. a.). Naredil je veliko za slovenski hokej. Pripravil je dobro podlago za pomladitev reprezentance. Ta rezultat vidim kot možnost pomlajevanja reprezentance. Zdi se mi, da je veliko tudi mladih trenerjev z znanjem, ki bi jih lahko priključili in bi nato oni počasi prevzemali vodilne položaje. Zadnjih osem let se vrtimo z enimi in istimi, tako pri članih kot v mlajših selekcijah. Imamo sicer res majhno bazo, a v ozadju so mladi, ki so pripravljeni delati," razmišlja Rakovec. Želi si, da bi na domačem prvenstvu priložnost dobilo več mladih hokejistov, pa čeprav to pomeni, da Slovenija morda pred svojimi gledalci zaradi pomladitve ne bi ujela elite. Ob tem sicer optimistično dodaja, da bi kljub pomladitvi z vrnitvijo nekaterih nosilcev igre, kot sta Jan Muršak in Žiga Jeglič, lahko napredovali med elito.

O konkretnih imenih za morebitni prevzem selektorske taktirke noče govoriti.

"O tem ne bom odločal jaz, pač pa stroka. Si pa želim le nekaj. Če ne bo Slovenec, če bo tujec, želim, da je vseskozi v Sloveniji. To, da je tu in da hodi na tekme v različne klube, da vidi še domače igralce, se mi zdi ključnega pomena. Mora poznati sceno in se vključiti v slovenski hokej," si želi. Na vprašanje, ali je bil Savolainen, ki je bil vrsto let vpet v slovensko izbrano vrsto in poznal predvsem starejše hokejiste, premalo tu, da bi dobil še bolj celostno podobo, na kratko odgovori: "Težko je reči in biti pameten."

Če …

Če bo ostal na svojem mestu, ga čaka precej dela tudi s klubi. "Prvič v osmih letih smo eno sezono izpeljali, kot je treba. Cilj je, da bi bili klubi stabilni." Najraje bi videl, da bi Jesenice, od katerih je slovo po izteku predsedniškega mandata napovedal Anže Pogačar, in Olimpija še naprej igrale v Alpski ligi, preostala peterica (Celje, Kranj, Bled, Slavija, Maribor) pa v novoustanovljeni ligi IHL.

Jeseničani so se takole veselili ubranitve naslova državnega prvaka, a že hitro po koncu sezone zgodba ni bila več tako vesela. Predsednik Anže Pogačar je po koncu mandata napovedal slovo, prave pomoči v zadnjih letih za napredek ni bil deležen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Če bodo železarji in zmaji še drsali v alpski druščini, bi na HZS poskušali v sodelovanju z Italijani februarja prekiniti ligo in vmes izpeljati državno prvenstvo (da bi ga bilo konec v začetku marca), v ligi IHL pa oblikovati takšna pravila, ki ne bi dopuščala, da se nekateri za izločilne boje okrepijo s kopico hokejistov iz kakovostnejših lig.

A najprej bo treba razrešiti nemalo če-jev ...