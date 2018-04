Bo Ljubljana prihodnje leto gostila SP?

Po neizpolnitvi cilja na Madžarskem, risi po elito v Ljubljani?

Slovenska hokejska reprezentanca bo tudi prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A, saj ji v Budimpešti ni uspelo uresničiti cilja, vrnitve med elito. Prvenstvo bi lahko gostila Slovenija, kjer je SP drugega razreda zadnjič potekalo pred šestimi leti. Pri Hokejski zvezi Slovenije so namreč po koncu SP napovedali kandidaturo.

Slovenci so na zadnji tekmi prvenstva na Madžarskem za napredovanje med elito potrebovali zmago po rednem delu proti Italiji, a je niso dočakali. Zahodni sosedi so v dramatičnem zaključku zmagali s 4:3, tako da so risi obstali v drugem razredu svetovnega hokeja.

Razočaranje je bilo po porazu veliko, časa za strnitev misli in analizo, kaj je šlo narobe, bo še veliko. Že zdaj pa pri krovni hokejski organizaciji razmišljajo o tem, da bi prihodnje svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, spet potekalo pri nas.

Slovenija je svetovno hokejsko prvenstvo drugega razreda gostila zadnjič leta 2012, ko je to potekalo v Stožicah, tokrat imajo na HZS v mislih Tivoli. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav se je nov olimpijski cikel iztekel in se mandat zdajšnjemu vodstvu izteče, si sekretar Hokejske zveze Slovenije (HZS) Dejan Kontrec, za katerim je osem let v funkcionarskem ustroju HZS, želi, da bi prvenstvo pripeljali v Slovenijo.

Zadnjič je prvenstvo drugega razreda potekalo leta 2012 v ljubljanskih Stožicah, tudi tokrat gredo razmišljanja v smeri, da bi ga gostila Ljubljana, a tokrat naj bi se hokejisti borili v Tivoliju.

"Ljubljana bi bila iz logističnega vidika najboljša možnost," pravi sekretar HZS Dejan Kontrec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najverjetnejši se zdi Tivoli

"Dogovoriti se moramo s sodelavci. Razmišljam v smeri, da bi prvenstvo (če bi ga dobili, op. a.) potekalo v Ljubljani, najverjetneje v dvorani Tivoli, saj Stožice žal niso primerne. Jesenice so se zaradi majhnega števila obiskovalcev v preteklosti pokazale kot ne najbolj optimalna varianta. Mislim, da bi nam Jesenice predstavljale večji zalogaj tudi zaradi logistike in nastanitve igralcev. Kot vidite, se je organizacija v diviziji I približala organizaciji elite, hoteli so blizu dvorane, da je logistika čim lažja. V Stožicah smo eno prvenstvo izvedli, bilo je super, a Mednarodna hokejska zveza (IIHF) nam verjetno ne bi še enkrat dovolila, da bi polovico dvorane zaprli, da se gola ne vidi …," je po koncu prvenstva v mešani coni razlagal Kontrec, ki ima, kot pravi, še vedno voljo za tretji olimpijski ciklus, ob tem pa dodal, da se zaveda, da bodo o njegovem mandatu odločali drugi.