"Morda smo bili z glavami že v eliti, še preden smo prišli na SP"

Odzivi po zadnji tekmi SP in obstanku v drugem reprezentančnem razredu

Za slovenske hokejiste je pred odločilno tekmo z Italijo le zmaga po rednem delu prinašala napredovanje med najboljših 16 reprezentanc sveta. Slovenci so v zadnjih minutah morali tvegati, tako da so 50 sekund pred koncem iz gola potegnili vratarja in napadli s šestimi igralci v polju. Italijani, za katere je prav tako igrala le zmaga po 60 minutah, so po več poskusih poslali plošček v prazen gol in se razveselili zmage s 4:3.

Kaj sploh reči

Slovencem se tako prvič po letu 2009 in Vilni ni ekspresno uspelo vrniti v elitno divizijo. "Nismo igrali slabo, ampak nekako nam plošček spet ni šel v gol, tudi na koncu smo zadeli vratnico, poskušali brez vratarja. Poskušali smo dati še četrti zadetek, a se ni izšlo. Izgubili smo, ne gremo v A skupino, kot smo si želeli. Ne vem, kaj sploh reči. Sem brez besed. Razočaranje je veliko," je z glavo zmajeval branilec Blaž Gregorc.

Na Hokejski zvezi Slovenije so takoj po tekmi napovedali, da se bodo podali v lov, da bi Slovenija gostila prihodnje svetovno prvenstvo. Po besedah sekretarja Dejana Kontreca bi prvenstvo najverjetneje potekalo v dvorani Tivoli.

Zaslužili bi zmago

Še enemu stebru obrambe, Sabahudinu Kovačeviću prav tako ni bilo lahko. Najprej je izenačil na 3:3, nato pa bil blizu zadetku, ki bi odprl vrata elite, a je veselje preprečil okvir vrat: "Prvi tretjini sta minili v valovih, enkrat smo imeli pobudo mi, enkrat oni. Bilo je zelo čustveno. V zadnji tretjini smo bili mi mogoče bolj aktivni, Italijani pa tudi niso čakali, tudi oni so potrebovali zmago. Imeli smo veliko priložnosti, zadel sem vratnico. Težko je bilo, bi si pa mi danes zaslužili zmago." Sabahudin Kovačević je bi blizu zmagovitega zadetka, a mu je veselje preprečil okvir vrat. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Če bi bolje odigrali prvi tekmi ...

Napredovanje sta odnesla uvodna poraza proti Veliki Britaniji in Poljski, po katerih so se znašli v nezavidljivem, a ne še brezizhodnem položaju. Z zmagama nad Madžari in Kazahstanom so še naprej ostali v igri za eno od dveh vstopnic.

"Zagotovo je razlog v prvih dveh tekmah, ko smo se sami zapletli, ko smo po napakah dobili gole, mi pa jih nismo dali. Če bi ju bolje odigrali, današnja tekma sploh ne bi nič pomenila, tako pa je šlo danes na vse ali nič. Poskušali smo obrniti vse skupaj, a ni šlo," je razmišljal Gregorc, ki mu s soigralci ni uspelo uresničiti cilja: "Seveda je to neuspeh, vsi smo žalostni, vsak bi lahko morda dal nekaj več tej ekipi, tudi jaz, pa bi bilo morda mogoče kaj bolje, a ostajamo ekipa, moramo držati skupaj. Naslednje leto se spet zberemo in poskušamo priti nazaj med elito. Tudi če nam zdaj ni uspelo, smo še vedno povezani med seboj, tako da moramo skupaj držati. Nisem pravi naslov za to, da bi iskal krivca in govoril o tem, kaj je šlo narobe."

Čustveni vratar Gašper Krošelj se je spraševal, kaj bi bilo, če bi prvi dve tekmi odigrali bolje. Ob tem pa poudaril, da nikogar ne gre podcenjevati, saj so razlike med reprezentancami vse manjše. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Zmanjkalo nekaj sreče

O razlogih, da je reprezentanci, ki je še pred dvema mesecema na olimpijskih igrah premagala ZDA, spodletelo, je spregovoril tudi vratar Gašper Krošelj, ki je razkril, da je pred eno od tekem zaradi dehidracije padel skupaj.

"Ne moremo biti zadovoljni, lahko se pa zadovoljimo s tem, da smo se trudili do zadnje tekme in se poskušali pokazati v dobri luči. Na prvih dveh tekmah nismo odigrali najbolje, tako da smo imeli na zadnjih treh srečanjih še malo boljše nasprotnike in smo lovili te zmage. Malo nam je na zadnji tekmi zmanjkalo, bilo je tudi nekaj smole, zadeli smo vratnico, manjkalo je nekaj sreče," je najprej ocenil zadnje srečanje, nato pa še celoten turnir.

Z glavami že v eliti?

"Morda smo bili z glavami že v eliti, še preden smo prišli sem. Vemo, da se lahko kosamo z nasprotniki na olimpijskih igrah, vemo, da vedno dobro igramo proti boljšim. Morda smo nekoliko podcenjevali ta turnir. Zagotovo smo se naučili, da nikogar ne gre podcenjevati. Jezen sem, ker smo včasih take ekipe premagovali redno. A ekipe so vedno boljše, ni tako, kot je bilo pred tremi, štirimi leti, ko smo se sprehodili mimo njih. Je pa tak turnir težek za vse, tudi za vratarja, ker je malo manj dela kot proti boljši ekipam. Manj, kot si zaposlen, težje je. Čakaš tisti en strel, na koncu pa kdo pride iz protinapada, ti pa neogret, in pride do zadetka. Kljub temu da nam ni uspelo, čestitam fantom od prvega do zadnjega, borili smo se do konca," je v mešani coni tik pred vrnitvijo v domovino še dejal Krošelj.