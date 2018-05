Američani do vrha napolnili mrežo Koreje

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 8. DAN

Osmi dan svetovnega prvenstva na Danskem so v skandinavskem obračunu gostitelji s 3:0 premagali Norvežane. Na drugi popoldanski tekmi pa so Francozi s 5:2 premagali Avstrijo, ki ostaja pri eni sami točki. Zvečer sta se zmage veselili še ZDA in Češka. Prva je do svoje pete zmage prišla proti Koreji, Čehi pa so poglobili krizo Belorusije.

Tekmovalni dan v Köbenhavnu sta odprla Francija in Avstrija. Galski petelini so brez težav premagali povprečne Avstrijce in se razveselili druge zmage na turnirju. Takega razpleta so se razveselili pri Belorusiji, ki imajo zdaj še vedno vse v svojih rokah. Naši severni sosedi imajo pred njim še vedno le točko prednosti.

Popoldan v Herningu je bil rezerviran za skandinavski obračun med gostitelji in Norvežani. Danci po zmagi brez prejetega zadetka še vedno resno računajo na uvrstitev v četrtfinale.

Belorusi ostajajo brez točk. Foto: Reuters

Američani meljejo naprej

Čehi ohrabreni z zmago nad Rusijo so po odlični prvi tretjini poglobili krizo Belorusije. Že v prvih 20 minutah so si priigrali prednost treh zadetkov, v nadaljevanju tekme pa gledalci niso več videli zadetkov.

Američani so niz neporaženosti brez težav podaljšati na pet. Korejci so sicer povedli z 1:0, a s tem le spodbodli ZDA, ki se je na koncu ustavila pri številki 13. Američani so na tem turnirju zabili že 28 zadetkov, Korejci pa so ji prejeli že kar 42 in so daleč najslabša ekipa na tem turnirju.

Skupina A

Francija : Avstrija 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Fleury 10., 35., Treille 14., 42., Da Costa 38.; Hundertpfund 4., Raffl 32.



Belorusija : Češka 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Sulak 9., Horak 16., Repik 19.

Lestvica skupine A 1. Švedska 4 tekme - 12 točk

2. Rusija 4 - 10

3. Češka 5 - 9

4. Švica 4 - 9

---------------

5. Slovaška 4 - 7

6. Francija 5 - 6

7. Avstrija 5 – 1

---------------

8. Belorusija 4 - 0

Skupina B

Danska : Norveška 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Jansen 20., 27., Storm 34.



ZDA : Južna Koreja 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

Lee 9., Kane 13., 29., McAvoy 14., 20., Ryan 24., 52., Coleman 28., Atkinson 33., 47., Thompson 46., Pionk 50., Milano 59.; Ahn 6.