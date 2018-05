Američani težje od pričakovanj na vrh. Zvečer nov ruski rekord?

SVETOVNO PRVENSTVO V HOKEJU, 7. DAN

Na uvodnih tekmah sedmega dne svetovnega prvenstva na danskem sta do zmag prišli ZDA in Slovaška. Prva je šele po podaljšku strla Latvijo (3:2)in prevzela vodstvo, druga pa je bila s 3:1 spretnejša od Francije. Zvečer sledi poslastica med Rusijo in Češko, Kanadčani pa bodo zmago iskali proti Norvežanom.

Gostitelji prihodnjega svetovnega prvenstva Slovaki so po dveh porazih in zmagi nad Avstrijo drugo zmago ujeli proti Francozom, ki tako po štirih tekmah ostajajo pri eni zmagi. Slovaki so do vodstva prišli že v šesti minuti in ga na začetku druge tretjine zvišali na 2:0, galski petelini pa so poskrbeli, da je po 40 minutah na semaforju pisalo 2:1. Zaostanek je v 34. minuti znižal Valentin Claireaux. Ob koncu so Francozi izenačenje lovili brez vratarja, kar je z zadetkom v prazen gol kaznoval Mihal Čajkovski in postavil končnih 3:1.

Latvijci vodili, na koncu pa vzeli točko

Američani so po podaljšku strli Latvijce in se zavihteli na prvo mesto skupine B. Foto: Reuters

Za točke so se popoldan borili tudi neporaženi Američani, ki so šele v podaljšku strli odpor Latvije, ki se je proti favorizirani izbrani vrsti odlično držala. ZDA so sicer povedle prek Chrisa Kreiderja, a so Latvijci do konca tretjine z zadetkom Balinskisa izenačili, na začetku drugega dela pa po golu Dzerinsa ob igralcu več povedli. Američani so se dve minuti pred drugim odmorom z zadetkom Colina Whita vrnili v igro. Ob koncu 60 minut zmagovalca ni bilo, sledil je podaljšek, v njem pa lepa prednost igre z igralcem več za Američane, ki jo je z zadetkom za četrto zaporedno zmago kronal Cam Atkjinson. ZDA so po novi zmagi prevzele vodstvo v skupini B.

Zvečer poslastica med Rusi in Čehi, Kanada nad Vikinge

Rusi na prvih treh tekmah niso prejeli zadetka, dosegli pa so jih 20. Kako se bodo znašli proti Čehom? Foto: Reuters Poslastica dneva se obeta ob 20.15 v Köbenhavnu, ko bodo na led stopili olimpijski prvaki iz Rusije in Čehi. Za zdaj so bili precej bolj prepričljivi hokejisti zborne komande, ki so suvereno dobili vse tri tekme in sploh še niso prejeli zadetka (razmerje v golih 20:0). Rusi na tem prvenstvu že 180 minut niso prejeli zadetka, s čimer so izboljšali svoj rekord na prvenstvih brez gola (prejšnji je bil 139 minut 47 sekund iz leta 1983). Danes lahko izboljšajo še rekord brez gola na vseh tekmah (ne le na SP). Ta je po pisanju ruskih medijev trenutno pri 201 minutah in 50 sekundah. Če bodo torej proti Čehom dobro tretjino zdržali brez zadetka, bodo vknjižili nov ruski rekord.

Češka izbrana vrsta je dvakrat zmagala, a obakrat šele po podaljšku/kazenskih strelih. Bo pa proti Rusom zaigrala okrepljena, saj sta na pomoč prišla napadalca Boston Bruins David Krejci in David Pastrnak.

Večer bo namenjen tudi obračunu med favorizirano Kanado, ki ji je na prvih treh tekmah spodrsnilo proti ZDA, in Norveško, ki ima na računu tri točke.

Skupina A

Slovaška : Francija 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Bondra 6., Buc 23., Čajkovski 60.(EN); Claireaux 34.



20.15 Češka – Rusija



EN-zadetek v prazen gol

Lestvica skupine A 1. Švedska 4 tekme - 12 točk

2. Rusija 3 - 9

3. Švica 4 - 9

4. Slovaška 4 - 7

---------------

5. Češka 3 - 4

6. Francija 4 - 3

7. Avstrija 4 – 1

---------------

8. Belorusija 4 - 0

Skupina B

ZDA : Latvija 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) - podaljšek

Kreider 12. (PP1), White 34., Atkinson 62. (PP1); Balinskis 18., Dzerins 24. (PP1)



20.15. Norveška –Kanada



PP1-zadetek z igralcem več