Finci naleteli na mino, četrti poraz Avstrije

Svetovno prvenstvo v hokeju, 6. dan

Na svetovnem prvenstvu v hokeju na Danskem so v večerni tekmi presenečenje pripravili domačini, ki so Fince premagali s 3:2. V preostalih tekmah dvomov o zmagovalcih ni bilo, visoke zmage so dosegli Nemčija, Švica in Švedska.

Na preostalih treh tekmah dne ni bilo kakšnih posebnih vprašanj o zmagovalcih. Še najbolj izenačeno je bilo med Švico in Belorusijo, ko je bilo po prvi tretjini še 2:2, a so favoriti stopili na plin in na koncu je bilo zanesljivih 5:2.

Še manj dvomov je bilo med Južno Korejo in Nemčijo. Azijci, zanesljivo najslabša ekipa na SP, so v zadnji tretjini sicer dosegli častni gol, šele drugega na tem tekmovanju, niso pa mogli preprečiti pol ducata golov v svoji mreži. Nemci so po dveh porazih po kazenskih strelih tako prišli do prve zmage na SP.

Švedi Avstrijcem odčitali lekcijo

Tudi Švedi, branilci naslova, so imeli lahko tekmo. Avstrija pač ni bila dorasel tekmec, severni sosedje ostajajo pri eni točki, odločilno tekmo bodo za obstanek bržčas igrali z Belorusi. Švedi so jim danes nasuli sedem zadetkov, s čimer so se Skandinavci začasno sami povzpeli na vrh lestvice skupine A. Imajo vseh 12 točk po štirih tekmah, tri več kot Rusi in Švicarji, a so Rusi s tekmo manj tudi še neporaženi.

Prvi poraz Finske

Zato pa je zadnja tekma v Herningu postregla z manjšo senzacijo, ki so je bili veseli predvsem domači navijači. Če so Finci pričakovali lahko delo, so se ušteli, trdoživi Danci so na krilih domačih privržencev dvakrat povedli. Po drugem zadetku so jih Finci dolgo lovili in jih nazadnje tudi ujeli, izenačil je Mikael Granlund v 56. minuti.

Ko je že kazalo na dodatni del igre, pa je Danska v 59. minuti izpeljala šolsko akcijo s podajo pred gol, kjer je plošček v mrežo preusmeril Nicklas Hardt in Dancem zagotovil velike tri točke, s katerimi so si praktično že zagotovili obstanek med elito.

Skupina A

Švica : Belorusija 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Draisaitl 11., Ehliz 21., 49., Hager 30., Tiffels 35., Seidenberg 53.; Radunske 58.



Švedska : Avstrija 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Kempe 10., Janmark 18., Rakell 23., 29., Nyquist 30., Zibanejad 48., Paajarvi 54.



Lestvica skupine A 1. Rusija 3 tekme - 9 točk

2. Švedska 3 - 9

3. Švica 4 - 9

4. Češka 3 - 4

---------------

5. Slovaška 3 - 4

6. Francija 3 - 3

7. Avstrija 3 – 1

---------------

8. Belorusija 4 - 0

Skupina B

Nemčija : Južna Koreja 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Vermin 2., 40., Andrighetto 19., Corvi 43., Meier 47.; Platt 6., Pavlovič 11.



Finska : Danska 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Aho 35., Granlund 56.; Nielsen 33., Bjorkstrand 38., Hardt 59.