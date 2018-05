Nova bleščeča predstava Fincev, Švica prvič na kolenih

Svetovno prvenstvo v hokeju, 5. dan

Na uvodnih tekmah petega tekmovalnega dne svetovnega prvenstva elitne divizije sta se zmage veselili Slovaška in Latvija. Slovaki so se prvega kompleta točk veselili proti Avstriji (4:2), Latvijci pa so po klofuti proti Finski brez večjih težav premagali Južnokorejce (5:0). Uspešno serijo so nadaljevali tudi Finci, ki so po Korejcih in Latvijcih razbili še Norvežane (7:0). Švicarji so prvič izgubili, premoč so po kazenskih strelih morali priznati Čehom.

Kako je bilo na popoldanskih srečanjih? Avstrijska hokejska reprezentanca se je po dveh poraz pridružil odlični hokejist Philadelphie Flyers Michael Raffl, a našim severnim sosedom to ni kaj dosti pomagalo, saj so klonili še tretjič in ostajajo pri le eni točki. Na drugi strani so Slovaki zabeležili prvo zmago in so zdaj celo na mestih, ki vodijo v izločilne boje.

V skupini A je že končan dvoboj med Latvijo in Južna Korejo. Za obema je bil hud poraz na zadnji tekmi. Hokejisti iz baltske dežele so s kar 1:8 izgubili proti Fincem, Korejci pa z 0:10 proti Kanadčanom. Vse skupaj so bolje prespali Latvijci in se s petardo (5:0) znesli nad Azijce, ki so se še utrdili na zadnjem mestu. Južna Koreja je do zdaj dosegla le zadetek, prejela jih je 23. V povprečju skoraj osem na tekmo.

NHL-ovci prišli v domačo in švicarsko reprezentanco Po izpadu San Jose Sharks v konferenčnem polfinalu se je Švicarjem na prvenstvu pridružil mladi napadalec Timo Meier, še pomembnejši okrepitvi pa so pridobili Danci. Gostitelje sta okrepila napadalec Mikkel Boedker in branilec Jannik Hansen, za katerima je v ligi NHL že več kot 600 tekem. Jevgenij Malkin, ki je s prvaki iz Pittsburgha v ponedeljek končal klubsko sezono, ne bo pomagal Rusom. Uradno zaradi poškodbe, ki ga je ovirala že med končnico.

Finci so na treh tekmah zabili kar 23 zadetkov. Foto: Reuters

Finska lekcija Norveški, Čehi po preobratu ugnali Švico

Večer je bil rezerviran za razpoložene finske leve, ki so zabeležili še tretjo visoko zmago. Tokrat so najboljšemu strelcu in podajalcu prvenstva (na dveh tekmah 4 goli in 6 podaj) Sebastianu Ahoju in soigralcem nasproti stali sosedi Norvežani in tako kot Latvijci in Korejci bili povsem brez možnosti.

Najbolj zanimivo je bilo v torek na tekmi med Švico in Češko. Švicarji so lovili tretjo zaporedno zmago in bili nekaj trenutkov v zelo ugodnem položaju, saj so povedli že s 4:2. Čehi so se vrnili in izsilil podaljšek, do zmage pa so prišli po kazenskih strelih. V zelo slabem izvajanju je edini zadetek v loteriji zabil Michal Repik in Čehom pribojeval drugo zmago na prventvu.

Skupina A

Avstrija : Slovaška 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Lebrel 2., Schneider 42.; Haščak 5., Jurčo 23., Jaros 29., Krištof 60.



Češka : Švica 5:4** (1:1, 3:3, 0:0)

Kubalik 17., Moravcik 25., Jaškin 28., Repik 35.; Niederreiter 12., 28., Hofmann 21., Moser 23.



** - po kazenskih strelih.

Lestvica skupine A 1. Rusija 3 tekme - 9 točk

2. Švedska 3 - 9

3. Švica 3 - 6

4. Češka 3 - 4

---------------

5. Slovaška 3 - 4

6. Francija 3 - 3

7. Avstrija 3 – 1

---------------

8. Belorusija 3 - 0

Skupina B

Južna Koreja : Latvija 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Meija 12., Kenins 19., Ro. Bukarts 29., 60., Balcers 42.



Finska : Norveška 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Savinainen 5., Anttila 8., Teravainen 22., Kapanen 24., Nutivaara 39., Granlund 40., Maenalanen 58.