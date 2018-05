Tako slabo, da so sredi prvenstva zamenjali selektorja

Na mesto Dava Lewisa Sergej Puškov

Če komu na svetovnem hokejskem prvenstvu na Danskem v Köbenhavnu res ne gre, je to reprezentanca Belorusije, ki je na treh tekmah trikrat visoko izgubila, dosegla le dva zadetka, prejela pa jih kar 17. Belorusi, ki so še brez točk na zadnjem mestu svoje skupine, so sprejeli ukrep in sredi prvenstva zamenjali selektorja. Kanadčana Dava Lewisa bo zamenjal pomočnik, Rus Sergej Puškov.

Beloruska hokejska reprezentanca je še v letih 2014 in 2015 na svetovnih prvenstvih elite posegala po četrtfinalu, njene misli so bile bolj kot na obstanek med elito usmerjene na izločilne boje. Po treh tekmah na Danskem pa kaže, da bo za obstanek med 16 najboljšimi reprezentancami sveta še trepetala.

Belorusi, ki so v Hamletovo deželo prišli z nekoliko pomlajeno postavo, preglavice pa jim dela tudi dejstvo, da je v zadnjih letih prvi vratar, naturalizirani Kevin Lalande končal kariero, se nikakor ne znajdejo. Z visoko razliko so izgubili proti sicer favoriziranima Švedski (0:5) in Rusiji (0:6), v oči pa bode predvsem visok poraz s Francozi (2:6), ki so precej bolj v njihovem rangu kot prej omenjeni hokejski velesili.

Belorusi so proti vsem trem dozdajšnjim nasprotnikom na prvenstvu visoko izgubili. Foto: Reuters

Po treh tekmah so prikovani na dno skupine v Köbenhavnu. Ob novinki Južni Koreji so edini brez točke. Dosegli so le dva zadetka, prejeli pa jih kar 17.

Vodstvo reprezentance se je tako uradno soglasno razšlo s Kanadčanom Davom Lewisom, ki je Beloruse kot selektor vodil zadnja štiri leta, že pred tem pa dve leti sodeloval kot pomočnik trenerja. "Lewis verjame, da le spremembe v trenerskem štabu lahko stimulativno vplivajo na izboljšanje igre, zato zapušča selektorsko mesto," so zapisali v izjavi za javnost.

Novi selektor je dozdajšnji pomočnik, 54-letni Rus Sergej Puškov, ki z belorusko reprezentanco sodeluje prvo leto.

Priložnost bodo iskali proti Avstrijcem

Belorusi čakajo še tekme s Švico, Češko, Slovaško in Avstrijo (okrepil jo je NHL-ovec Michael Raffl), proti kateri bodo najverjetneje iskali točke za obstanek. Slovaki, ki so čakali na pomoč NHL-ovca Zdena Chare, a jim član izpadlega Bostona zaradi poškodbe roke ne bo pomagal, ne morejo izpasti, saj gostijo prihodnje SP elite.