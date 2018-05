Po vojni ne želi biti general, a se zaveda, da Slovencem ne bo lahko

Mesec dni mineva od neuspele reprezentančne akcije slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu drugega razreda na Madžarskem. Risi so se tja odpravili kot papirnati favoriti, a si po bledih uvodnih predstavah in porazih z Veliko Britanijo in Poljsko precej otežili delo, končali na petem mestu in ostali brez vstopnic, ki sta vodili v elitno divizijo.

Televizija mu ni dala prave slike

Ivo Jan nad prikazanim skozi celoten turnir Slovenije na Madžarskem ni bil navdušen. Foto: Sportida

Mimo tega, kako je videl slovenske predstave, ob pogovoru z dolgoletnim slovenskim reprezentantom Ivom Janom o njegovi drugi karieri, nismo mogli. "Prav veliko novega ne morem povedati. Glede na to, kako sta kazali prvi tekmi, smo lahko zadovoljni, da smo lahko sami odločali o svoji usodi. Če pogledam celotno prvenstvo, mislim, da si elite nismo zaslužili. Kako, zakaj, kaj, ne vem, ker me ni bilo tam," pravi 43-letnik, ki si je turnir v Budimpešti ogledal doma, in to precej podrobno, a prave slike, kot poudarja, prek televizije ne moremo dobiti.

"Podrobno sem gledal vse tekme, tudi nasprotnike. To je bilo najbolj podrobno ogledano prvenstvo z moje strani (smeh, op. a.). Toliko tekem nisem pogledal niti takrat, ko sem bil z reprezentanco. Bil sem razočaran. Ne morem govoriti o pristopu. Nisem bil tam. Po televiziji je videti povsem drugače kot v živo. To lahko povem iz prve roke. Ker sem gledal tekmo v živo in po televiziji, pa je bilo kot dan in noč."

Iskren pogovor vedno "pade" na plodna tla

Jan, ki je v sezoni 2015/16 v trenerskem reprezentančnem štabu deloval kot pomočnik takratnega selektorja Nika Zupančiča, o morebitnih razlogih za neuspeh ne želi pretirano razglabljati, upa pa, da so se v izbrani vrsti o njih temeljito pogovorili.

"Vsi morajo povedati in poslušati, biti odkriti, tako igralci kot trener, si naliti čistega vina." Foto: Sara Ros/HZS

"Zagotovo so se hoteli vrniti med elito. Drugo vprašanje je, kako so hoteli vrniti. Po vojni je lahko biti general. Ne vem. Nekaj vsekakor ni bilo v redu. Že ko sem gledal dve tretjini pripravljalne tekme proti Madžarom na Bledu, sem si rekel isto. Ne govorim, da bi jaz našel rešitev, nikakor ne. Zelo pomembna je komunikacija. Vsi morajo povedati in poslušati, biti odkriti, tako igralci kot trener, si naliti čistega vina. Če imaš pravo skupino igralcev, če so pošteni, da vedo, zakaj so tam, iskren pogovor vedno pade na plodna tla. Da veš, pri čem si, tako trenerska kot igralska stran."

Ne bo lahko

Slovenija je tako obstala v drugem razredu, novo priložnost za vrnitev med elito bo imela konec aprila prihodnje leto, ko bo svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, potekalo v Kazahstanu. V Astani ji bodo ob gostiteljih družbo delali Belorusija in Južna Koreja, ki sta letos izpadli iz elite, Madžarska in Litva, ki je letos iz tretjega razreda napredovala v drugega.

"Naslednje leto nas čaka težko delo. Tudi proti Litvi ne bo lahko. Litovci niso več neka xy reprezentanca. Tudi Južna Koreja se ne bo kar tako dala. Je pa res, da se je olimpijsko obdobje končalo, nekateri njihovi tujci niso več rosno mladi. Zdi se mi, da so na prvenstvu dočakali še vrhunec, ki so ga čakali. Je pa res, da ne vemo, kaj imajo zadaj. Pri njih nikoli ne veš," razmišlja trener italijanskega moštva Sterzing Vipiteno.

Slovenci se bodo prihodnje leto borili v družbi Madžarske, Kazahstana, Belorusije, Južne Koreje in Litve. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Slovenija lažje igra proti kakovostnejšemu nasprotniku

Ob tem izpostavlja razliko v slovenski igri februarja na olimpijskih igrah proti velesilam in aprilsko na prvenstvu, kjer je bila četa Karija Savolainena favorit. "Mi lažje igramo proti boljšim kot proti slabšim. Ko igraš proti kakovostnejšemu, si osredotočen na obrambno igro. Nam ta igra bolj ustreza, da smo osredotočeni, da igramo dobro v srednji tretjini … Ko igramo proti nekomu, ko moramo mi voditi igro, je pa druga pesem. Tukaj se morajo izkazati nosilci igre in potegniti voz naprej. Na prvih dveh tekmah prvenstva tega ni bilo. Prav tako nismo imeli dobrega power-playa ali pa penalty-killinga. Danes znajo pet na pet vsi igrati dobro, zato moraš izkoriščati igralca več. Če ne, boš težko zmagal."

Bil bi izziv, a moral bi dobro razmisliti

Kdo bo prihodnjo sezono vodil slovensko reprezentanco, še ni povsem jasno. Nekatere stvari in položaji, predvsem v trenerskih reprezentančnih ustrojih (na vodstvenih ne gre pričakovati velikih sprememb), se znajo spremeniti že v začetku junija. Prihodnji torek bodo predsedniške volitve Hokejske zveze Slovenije.

Ivo Jan je v reprezentanci kratek čas deloval v sezoni 2015/16, ko je bil pomočnik takratnega selektorja Nika Zupančiča. Foto: Vid Ponikvar

Jana vleče v reprezentanco, od katere se je leta 2016 zaradi klubskih obveznosti poslovil? "Ne vem. Trenutno se mi zdi, da mi gre v klubskem hokeju v redu, da sem naredil korak naprej. Uspelo mi je ostati vso sezono v enem klubu (smeh, op. a.). Zagotovo bi bila reprezentanca izziv. A odvisno, v kakšnih okoliščinah, kakšno vlogo bi dobil. Je pa reprezentanca ravno v tistih dneh, ko pridem domov iz kluba k družini. Ni več samo moja odločitev. Vem, da me žena stoodstotno podpira in da bi mi ob mojih odločitvah stala ob strani. Bi pa vsekakor razmislil," o tem, če bi dobil povabilo med rise, še pravi naš sogovornik.