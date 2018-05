Prva sezona dala lekcijo: podobnih manevrov v končnici IHL ne bodo več dopuščali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so za prihodnjo sezono razpisali propozicije tekmovanj v šestih starostnih kategorijah. Od tega štiri v članskih: lani ustanovljeno Mednarodno ligo IHL, državno prvenstvo v moški in ženski selekciji ter Pokal Slovenije za člane. Pravila v ligi IHL so dočakala pomembno dopolnilo. Predsedniške volitve HZS bodo 5. junija.

Podobno kot v zadnji sezoni so pri HZS v članski kategoriji razpisali štiri tekmovanja. Članice bodo še naprej lahko tekmovale v državnem prvenstvu, člani pa v lani ustanovljeni Mednarodni hokejski ligi IHL, državnem prvenstvu in Pokalu Slovenije.

Zmagovalci prve (IHL) so postali hokejisti druge ekipe zagrebškega Medveščaka, državna zvezdica in pokalna lovorika pa sta suvereno pripadli HDD Sij Acroni Jesenice, pri katerem se te dni ukvarjajo z iskanjem (novega/starega?) predsednika.

Celjani so v finalu lige IHL priznali premoč (drugi ekipi) Medveščaka, ki se je za končnico okrepila z igralci iz lige EBEL. V prihodnje takšne krepitve kolektivov, ki bodo nastopali kot "farm-team", ne bodo več mogoče. Foto: Facebook HK ECE Celje

Pri pravilih lige IHL je prišlo do pomembnega dodatka v pravilih, do katerega je privedla krstna sezona, ki je dala pomembno lekcijo. Druga ekipa Medveščaka je redni del končala na četrtem mestu, s 24 oziroma 7 točkami zaostanka za prvim HK Triglav Kranj oziroma tretjim HK ECE Celje. Zagrebčani so se nato za končnico okrepili s hokejisti prve ekipe, ki so sicer večino sezone igrali v ligi EBEL. Okrepljeni Medveščak II, ki je tako v polfinalu najprej izločil Kranjčane, nato pa še Celjane.

Če nastopa druga ekipa, v končnici le tisti, ki so odigrali tretjino tekem rednega dela

V prihodnje podobni manevri krepitve ekipe ne bodo več tako enostavni. Pri HZS, kjer pravijo, da so se naučili iz napak, so namreč v pravilnik dodali naslednje. "V primeru, da klub v tekmovanju IHL nastopa z 2. moštvom (tki.»Farm Team«), imajo pravico nastopa v končnici le igralci kluba, ki so v rednem delu tekmovanja odigrali 1/3 tekem IHL." Če bi pravilo veljalo na primer že lani, potem za Medveščak II na odločilnih tekmah končnice IHL ne bi smel braniti vratar prve ekipe Vilim Rosandić, ki je v rednem delu IHL odigral le eno tekmo. Prav tako zanj v končnici IHL ne bi igrala Slovenca Mark Čepon, Nik Simšič …

Celotna končnica v IHL (četrtfinale, polfinale, finale) predvideva sistem na dve zmagi.

Državno prvenstvo: štejejo točke iz Alpske lige in IHL

Glede na propozicije, bo v rednem delu državnega prvenstva še naprej veljal dvokrožni sistem. Pri HZS upajo, da bosta HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice še naprej igrala v Alpski ligi (AHL), kamor sta prijavljena, preostalih pet (HK Triglav Kranj, HK ECE Celje, HK Playboy Slavija, HK MK Bled, HDK Maribor) pa v IHL.

Jeseničani so aprila ubranili naslov državnih prvakov. Bodo v prihodnji sezoni še sodelovali v Alpski ligi in bitkah za domače lovorike? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pravila za skupinski del DP namreč predvidevajo. "Slovenskim klubom, ki nastopajo v IHL, tekme prvega in drugega kroga štejejo za DP Slovenije. Slovenskima kluboma, ki nastopata v AHL, tekme prvega in drugega kroga štejejo za DP Slovenije Slovenska kluba iz AHL proti slovenskim klubom iz MHL odigrata po dvokrožnem sistemu (tekma doma in na tujem)."

Četrtfinale DP je predviden na dve zmagi, polfinale prav tako na dve (v januarju 2019), finale pa na tri zmage (v aprilu 2019).

Pokal v prvem tednu septembra

Pokalno tekmovanje bo potekalo na podoben turnirski način kot lani, in sicer v prvem tedni septembra. Tekmovanje je predvideno po sistemu izpadanja poraženega moštva na 1 tekmi (četrtfinale: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5; polfinale: zmagovalec 1/8 - zmagovalec 4/5, zmagovalec 2/7 – zmagovalec 3/6). Če bo prijavljenih več, bodo izvedli predkrog/e tekmovanja.

Železarjem je pripadla tudi pokalna lovorika, ko so septembra v finalu zanesljivo premagali zmaje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Mlajše selekcije V kategorijah mladincev (U18), kadetov (U16), dečkov (U14) in mlajših dečkov (U12) lahko klubi prijavijo svoje ekipe v tekmovanje Mednarodne hokejske lige (IHL), ki obenem šteje tudi za državno prvenstvo Slovenije v posamezni starostni kategoriji. V kategoriji malčkov (U10) pa bo HZS v sodelovanju s posameznimi klubi v sezoni 2018/19 organizirala mednarodne turnirje.

Junijske volitve

Čeprav so v vodstvu HZS predsedniške volitve predvidevali za jesen, bodo te na vrsti 5. junija, ko bo potekala 43. redna in volilna skupščina HZS. Zdajšnjemu vodstvu se namreč izteče drugi štiriletni mandat.

Predsedniku HZS Matjažu Rakovcu se izteka drugi mandat na čelu HZS. Predsedniške volitve bodo 5. junija. Foto: Vid Ponikvar

Na to, koliko sprememb bodo prinesle, bo treba počakati. Tako predsednik Matjaž Rakovec kot sekretar Dejan Kontrec sta po aprilskem svetovnem prvenstvu dejala, da imata željo vstopiti v nov mandat. Že takrat pa so pri HZS napovedali spremembe, ki da so v organizaciji nujno potrebne. Tudi v trenerskih štabih posameznih reprezentančnih selekcij.