Medveščak premierni prvak lige IHL, Celjani podprvaki

Liga IHL, finale

Zmagovalci novoustanovljene lige IHL so hokejisti druge ekipe Medveščaka, ki so se v končnici okrepili tudi z nekaterimi oklepniki, ki so med sezono igrali v prvi zagrebški ekipi v ligi EBEL. Hrvaško moštvo je do naslova prišlo s četrtkovo zmago pred domačimi gledalci, kjer je finalnega nasprotnika HK ECE Celje premagalo s 7:3. Hokejisti iz knežjega mesta so tako tekmovanje končali na drugem mestu.