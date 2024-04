Triglavani so prvaki lige IHL

Hokejisti HK Triglav Kranj so članski prvaki hokejske lige IHL. Triglavani so v finalu, v katerem so igrali na tri zmage, na četrti tekmi s 4:2 premagali hokejiste Crvene zvezde iz Beograda.

Na poti do finala so Triglavani v četrtfinalu najprej premagali zagrebški KHL Medveščak Admiral z 8:1, 9:1 in 12:2 ter nato v polfinalu še KHL Zagreb s 3:1, 4:1 in 5:2.

Hokejisti Crvene zvezde so v četrtfinalu morali opraviti z ekipo HK Vojvodina s 5:2, 4:3 in 6:3 ter nato v polfinalu še s hokejisti KHL Sisak z rezultati 3:4, 4:1, 3:2 in 3:2.

V finalni seriji na tri zmage je na prvi tekmi po podaljšku slavila ekipa iz Beograda s 4:3, a Kranjčani so v nadaljevanju nanizali tri zmage s 3:1, 4:3 in 4:2 ter osvojili prvenstveno lovoriko.

