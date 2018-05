Znova temni oblaki, trepet pred črnim scenarijem in ugibanja do zadnjega

Zadnje desetletje ne mine sezona, po kateri se okoli enega od dveh največjih slovenskih hokejskih rivalov ne bi spraševali, kako, če sploh, naprej. Lani Olimpija, tokrat so na udaru Jesenice. Želja je, da bi obe ekipi nadaljevali v Alpski ligi, preostala slovenska peterica pa v ligi IHL, za katero je premierna izvedba.

Privrženci Jesenic čakajo na usodo državnega prvaka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko je pred štirimi leti Anže Pogačar prevzel predsedniško taktirko HDD Sij Acroni Jesenice, je predstavil ambiciozne želje, ki so obsegale tudi vrnite v razširjeno avstrijsko prvenstvo, v katerem so železarji zadnjič igrali v klavrni sezoni 2011/12. Takrat še pod imenom HK Jesenice, ki je pozneje odšlo na pogorišče.

Dve sezoni so Pogačar in druščina vztrajali v ligi INL, ki je združevala pretežno avstrijske, pa tudi slovenske klube. Sledili sta dve sezoni v Alpski ligi, v kateri nastopajo, in to odlično, tudi Italijani (obakrat so bili prvaki – Ritten, Asiago). V tem času so Jesenični trikrat postali državni prvaki, v mednarodnem tekmovanju pa so jih vselej ustavili v polfinalu.

V tem času so na Gorenjskem znova presodili, da podpore in posluha, ki bi jeseniški članski hokej pomagala spraviti na višjo raven, ni. Pogačar se je tako odločil, da se po izteku štiriletnega predsedniškega mandata poslovi in svoje mesto prepusti nekomu, ki bo znal in zmogel prinesti finance, s katerimi bi stopili korak naprej. Za zdaj človeka, ki bi ugriznil v predsedniško jabolko, ni.

Čakajoč predsednika ali izbris

Ni ga bilo aprila, ko so na občnem zboru zaman čakali na morebitnega kandidata za novega predsednika, ni ga niti sredi maja, ko bi moral biti nov občni zbor. Zdaj bodo na Jesenicah počakali na sredino junija. Če tudi takrat ne bo nikogar oziroma se ne bo sestavilo novo vodstvo društva ter zagotovilo ustreznega proračuna, "bo ekipa izstopila iz lige AHL, sam pa bom kot zakoniti zastopnik društva začel ustrezne postopke za ukinitev", je sporočil Pogačar.

Bodo našli naslednika Anžeta Pogačarja ali bo šlo društvo v izbris? Foto: Vid Ponikvar

Ta je društvo prijavil v Alpsko ligo, v kateri si pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) tudi v prihodnji sezoni želijo obeh večnih tekmecev in kopice derbijev, ki v precej potrošnem tekmovanju v večji meri edini skrbijo za boljši obisk. Kakšna bo usoda Jesenic, naj bi bil znano čez kakšen mesec, HZS pa se v reševanje, kot se je pred petimi leti s Team Jesenice, naj ne bi spuščala. Še eno leto torej, ko brez stresa, ugibanj in nevednosti do zadnjega v slovenskem klubskem hokeju ne bo šlo.

Svetleje v Ljubljani

Nekoliko manj temni oblaki kot nad Jesenicami so nad Ljubljano, pa čeprav se tudi tu ne cedita med in mleko. Pri HK SŽ Olimpija so že v lanski sezoni napovedovali, da se bo na predsedniški stolček namesto Tomaža Vnuka usedel nekdo iz glavnega sponzorja Slovenskih železnic, a se to ni zgodilo.

Pri Olimpiji upajo na pomoč Slovenskih železnic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kljub temu so po koncu finalne serije domačega prvenstva, po katerem so v taboru prvakov z Jesenic že omenjali negotovo prihodnost, v ljubljanskem namigovali, da so povsem blizu sklenitve nekajletnega (govorilo se je o treh letih) sodelovanja s SŽ. V Ljubljani gre tako pričakovati okrepitev ekipe, od katere se je poslovil nekdanji kapetan in dolgoletni član zmajev Boštjan Groznik, ki je drsalke postavil v kot, in nadaljnje sodelovanje v Alpski ligi.

Peterico bi v IHL

In preostala slovenska peterica (HK ECE Celje, HK Triglav Kranj, HKMK Bled, HK Playboy Slavija, HDK Maribor)? Na HZS menijo in si želijo, da bi vseh pet vztrajalo v njeni domislici – ligi IHL (International Hockey League), za katero je krstna sezona.

Celjani so v prvem letu lige IHL zaigrali v finalu, v katerem jih je premagala druga ekipa Medveščaka, ki se je za izločilne boje okrepila z oklepniki EBEL-ligaške ekipe. Pri HZS pravijo, da bodo v drugi sezoni prilagodili pravila, ki ne bodo dopuščala, da bi se nekdo v ključni fazi tekmovanja tako okrepil. Foto: Facebook HK ECE Celje

Letos so v njej ob Slovencih sodelovali še hrvaški in en srbski klub. Prvak je postala druga ekipa zagrebškega Medveščaka, ki se je za izločilne boje okrepila s hokejisti prve ekipe medvedov iz lige EBEL in v polfinalu najprej izločila Kranjčane, v finalu pa premagala Celjane.

Uvodna sezona je bila poučna, pravijo na krovni panožni organizaciji, ki naj bi v prihodnje poskrbela, da tovrstnih okrepitev v izločilnih bojih ne bo več …