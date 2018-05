Dolgoletni zmaj postavil drsalke v kot

Boštjan Groznik končal kariero

Groznik, ki je kariero začel v Kranjski Gori, bil pa je tudi član Jesenic, je v Ljubljano prišel z 19 leti in vse od sezone 2002/03 nepretrgano igral za Olimpijo. Po poročanju slovenske tiskovne agencije se je 35-letnik, ki je novembra odigral 900 člansko tekmo, odločil odložiti drsalke v kot.

Sedem naslovov državnega prvaka

Gorenjski branilec, znan tudi pod vzdevkom "Groza", se je z Olimpijo sedemkrat razveselil naslova državnega prvaka. Zadnjič leta 2016, ko so s soigralci osvojili tudi pokalno lovoriko.

Z zmaji (HDD Olimpija) je odigral celotno obdobje v razširjenem avstrijskem prvenstvu (med letoma 2007 in 2017), v zadnji sezoni pa, tudi kot kapetan, zeleno-bele HK SŽ Olimpija vodil v Alpski ligi. Tako v tem mednarodnem tekmovanju kot v državnem prvenstvu so bili zanje usodni Jeseničani. V Alpski ligi so jih izločili v četrtfinalu, v državnem prvenstvu pa so jih premagali v finalu.

Dvakrat na svetovnem prvenstvu

Groznik je oblekel tudi dres slovenske hokejske reprezentance in ji pomagal na dveh svetovnih prvenstvih. Leta 2006 v latvijski Rigi, ko je Slovenija zasedla 16. mesto med elito, tri leta pozneje pa je z njo sodeloval še na SP drugega razreda v Vilni, ko so risi končali na drugem mestu in se niso prebili med elito.