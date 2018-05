Ruski stroj melje še naprej, Kanada se je znesla nad domačinom

Svetovno prvenstvo v hokeju, 4. dan

Hokejisti Rusije so na svetovnem prvenstvu elitne skupine suvereno opravili še s tretjim nasprotnikom. Beloruse, ki še čakajo na prvo točko, so premagali s 6:0 in po treh tekmah brez prejetega zadetka (dosegli so jih 20) ostajajo na vrhu skupine A. Na drugi popoldanski tekmi so tudi Američani prišli do tretje zmage SP, s 3:0 so premagali Nemčijo, vratar Keith Kinkaid je še drugič na tem prvenstvu ohranil mrežo nedotaknjeno. Zvečer so do zmag prišli še Kanadčani, ki so se znesli nad domačini Danci, in Švedi, ki so bili boljši od Francozov. Ti bodo po prvenstvu po 15 letih dobili novega selektorja..

Rusi so po visokih zmagah nad Francijo in Avstrijo (7:0), s 6:0 odpravili še Beloruse. Foto: Reuters

Ruski hokejisti na prvih dveh tekmah resda niso imeli težkega dela, udarili so se s Francijo in Avstrijo, a kljub slabšemu nasprotniku so dokazali, da bodo še kako trd oreh. Oba tekmeca so premagali s 7:0. Tudi na tretji tekmi so zanesljivo opravili s tekmecem, sosede iz Belorusije so odpravili s 6:0.

Oba vratarja, tako Vasilij Košečkin kot Igor Šestjorkin, sta svoje delo opravila brezhibno in zaustavila vse strele nasprotnikov. Rusi, pri katerih je 39-letni kapetan Pavel Datsjuk dosegel dva gola in podajo, so do zdaj dosegli 20 golov, prejeli pa niso še nobenega in so stoodstotni na prvem mestu skupine A. Zdaj bodo imeli skoraj tri proste dneve, nato pa sledijo obračuni z zahtevnejšimi tekmeci (Čehi, Švicarji, Slovaki, Švedi).

Nemški vratar preprečil višjo zmago Kana in druščine

V Herningu sta se popoldne pomerili ZDA in Nemčija. Američani so po zmagah nad Kanado in Dansko vknjižili še tretjo. Nemški vratar Niklas Treutle je soigralce reševal pred višjim porazom. Foto: Reuters

Nemški vratar Niklas Treutle se je odlično držal vse do polovice srečanja, ko je soigralce ohranjal v igri in se ni pustil premagati. A po zaporednih nemških kaznih (v prvih desetih minutah druge tretjine so nabrali pet malih kazni) so hokejisti ZDA ob igralcu več prek Patricka Kana, ki je sodeloval pri vseh zadetkih Američanov (gol in dve podaji) le načeli mrežo nasprotnika. Dve minuti zatem je na 2:0, prav tako ob igralcu več, zvišal Derek Ryan, končnih 3:0 pa je v zadnjem delu postavil Alex DeBrincat.

Nemci so po treh tekmah pri dveh točkah - pred ZDA so po kazenskih strelih izgubili tako z Danci kot Norvežani.

Kanadčani so dodobra napolnili mrežo domačinov Dancev. Foto: Reuters

Izraziti favoritinji sta pričakovano zmagali

Večer je bil v skupini B rezerviran za Kanado, ki se je najprej spotaknila ob ZDA, nato pa jezo (10:0) stresla nad debitantko Južno Korejo. Javorjevi listi so pred več tisoč danskimi navijači gostitelje v Herningu zlahka spravili na kolena in poskrbeli za novo visoko zmago.

Švedi so nadaljevali zmagoviti niz in tretjo zmago po uspehih na tekmah z Belorusijo in Češko zabeležili proti Franciji.

Skupina A

Belorusija : Rusija 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Datsjuk 6., 40. (PP1), Šalunov 26., Kablukov 29., Mamin 46., Kaprizov 48.



Švedska : Francija 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Rakell 1, Backlund 6. (PP1), Ekman-Larsson 28., Pettersson 56. (PP1)



PP1-zadetek z igralcem več

Lestvica skupine A 1. Rusija 3 tekme - 9 točk

2. Švedska 3 - 9

3. Švica 2 - 5

4. Francija 2 - 3

5. Češka 2 - 2

6. Slovaška 2 - 1

7. Avstrija 2 – 1

8. Belorusija 3 - 0

Skupina B

ZDA : Nemčija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Kane 30. (PP1), Ryan 32. (PP1), DeBrincat 51.



Kanada : Danska 7:1 (2:0, 3:0, 2:0)

Bailey 9. (PP1), Ekblad 12., Eberle 25., O'Reilly 27., Nugent-Hopkins 28., 47., Jost 59.; Jensen 52.



PP1-zadetek z igralcem več

Lestvica skupine B 1. ZDA 3 tekme - 8 točk

2. Kanada 3 - 7

3. Finska 2 - 6

4. Norveška 2 - 3

5. Danska 3 – 2

6. Nemčija 3 - 2

7. Latvija 2 - 2

8. Južna Koreja 2 - 0