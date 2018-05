Hud udarec za Avstrijca

Vodstvo avstrijske hokejske reprezentance je moralo že po prvi tekmi spremeniti seznam hokejistov za svetovno prvenstvo na Danskem.

Švicar Sven Andrighetto je sredi druge tretjine ob vodstvu svoje reprezentance nepravilno naletel na avstrijskega branilca Stevena Stronga. Ta je obležal na ledu, z ledene ploskve pa ga je odpeljalo zdravniško osebje. Zle slutnje – 25-letnik je na ledu tarnal nad bolečinami v kolenu – so potrdili zdravniški pregledi.

Nesrečni Strong naj bi si ob naletu natrgal ali celo strgal več vezi, tako da naj bi ga čakala večmesečna odsotnost z ledenih ploskev. Več podrobnosti o resnosti poškodbe in okrevanju bodo po poročanju avstrijskih medijev pokazale današnje preiskave.

Kako je Andrighetto poškodoval Stronga:

#SUIvsAUT After a massive hit on @hockeyaustria's Steven Strong, @SwissIceHockey's Andrighetto is thrown out of the game.



Strong leaves the ice on a stretcher. pic.twitter.com/2OVvHCHXCt