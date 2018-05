Dan začenjata hokejska velikana

Svetovno prvenstvo v hokeju, 3. dan

Ob 12.15 bodo spet na delu olimpijski prvaki Rusi. Po visoki zmagi nad Francijo (7:0) bodo novo iskali proti Avstrijcem. Ti so se v soboto dobro držali proti favorizirani Švici in po podaljšku ujeli točko. Zgodaj popoldan bodo na delu tudi svetovni podprvaki Kanadčani, ki se po spodrsljaju proti ZDA po prvo zmago odpravljajo proti debitantki na SP elite Južni Koreji.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldan bodo v Herningu na led stopili presenetljivi olimpijskih podprvaki Nemci, ki so na Dansko pripotovali s spremenjeno zasedbo od tiste iz Pjongčanga, in Norvežani. Obe reprezentanci sta uvodno srečanje izgubili. Nemci po kazenskih strelih proti domačinom, Skandinavci pa po preobratu Latvija po podaljšku.

Ledena ploskev v Kopenhagnu je za 16.15 rezervirana za derbi dneva. Udarili se bosta aktualna svetovna prvakinja Švedska in Češka. Tri krone so branjenje naslova začele s suvereno zmago nad Belorusijo, Čehi pa so po pravi drami včeraj zvečer v podaljšku ugnali Slovake.

Švede po zanesljivi zmagi nad Belorusi čaka zahtevnejši tekmec. Udarili se bodo s Čehi, ki so včeraj zvečer veliko moči porabili v boju s Slovaki. Foto: Reuters

Ti bodo po bolečem porazu drugo tekmo prvenstva igrali zvečer proti Švicarjem. Takrat si bosta nasproti stali Latvija, ki je za uvod po preobratu na kolena spravila Norvežane, in Finska, ki je brez težav opravila z novinko med lito Južno Korejo.

Skupina A

12.15 Avstrija – Rusija

16.15 Švedska – Češka

20.15 Slovaška – Švica

Lestvica skupine A 1. Rusija 1 tekma - 3 točke

2. Švedska 1 - 3

3. Francija 2 - 3

4. Češka 1 - 2

5. Švica 1 - 2

6. Slovaška 1 - 1

7. Avstrija 1 – 1

8. Belorusija 2 - 0

Skupina B

12.15 Južna Koreja – Kanada

16.15 Nemčija – Norveška

20.15 Latvija – Finska