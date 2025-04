S temi sestavinami bodo vaše azijske dobrote še bolj pristne

Foto: Spar

Sojina omaka

Ena izmed najbolj značilnih in nepogrešljivih sestavin azijskih jedi je zagotovo sojina omaka. Ta doda jedem slan, rahlo sladek, predvsem pa bogat umami okus. Uporabite jo kot osnovo za marinade, dodajte jo juham, omakam, rižu, ali pa jo kombinirajte z različnimi začimbami, na primer z ingverjem in česnom.

Ostrigina omaka

To je gosta slano-sladka omaka z umami okusom. Za piko na i jo dodajte ocvrti zelenjavi, rezancem ali mesnim jedem, kot je suho pečena svinjina z basmati rižem. V kombinaciji s sojino omako pa bo ostrigina omaka poskrbela za nadgradnjo okusa v marinadah in prelivih.

Ribja omaka

Ribja omaka ima precej močan umami okus, je rahlo sladka ter poudarjeno slana. V jedeh ima vlogo ojačevalca okusa, ki poskrbi za pristnost azijskih jedi. Služi tudi kot odlična osnova za marinade, juhe in omake. Zaradi njene značilne slanosti jo nekateri uporabljajo kot nadomestek soli.

Sezamovo olje

Sezamovo olje ima bogat, oreškast okus. Lahko ga uporabljate tako za praženje kot za aromo, ki poskrbi, da imajo jedi bolj poln okus.

Rižev kis

Njegov okus ni tako oster, kot je okus običajnega kisa. Pravzaprav ima rižev kis blag in rahlo sladek okus. Dodajte ga jedem, v katerih želite več svežine in kislosti, na primer v solatah, prelivih, sušiju itd.

Kokosovo mleko

Zaradi svoje kremaste teksture in rahlo sladkega okusa se kokosovo mleko odlično poda k sladicam. Dodate pa ga lahko tudi juham, omakam in kariju, saj pomaga ublažiti ostrino začimb.

Začimbe

Nepogrešljiva sestavina azijske kuhinje so tudi začimbe. Najpogosteje se uporabljajo kurkuma (znana po svoji rumeni barvi in nepogrešljiva sestavina karijev), koriander (jedem doda svežo aromo), kardamom (uporabljajo ga v karijih in sladicah), čili (za pikanten okus), wasabi (za pekoč okus), zvezdasti janež (dodajajo ga juham in omakam).

