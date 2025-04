Domen Žnidarič, nekdanji atlet, ki mu je uspelo uresničiti mladostniške sanje in ustanoviti uspešno podjetje

V rubriki Druga kariera gostimo nekdanjega atleta Domna Žnidariča, ki je sedem let po koncu športne kariere ustanovil uspešno podjetje Protime, ki se ukvarja z elektronskim merjenjem rezultatov na športnih tekmovanjih. Kljub obilici dela še vedno ostaja športno aktiven. Trenutno se zavzeto pripravlja na kolesarski izziv One Day Ahead Tour de France , kjer bo celotno traso Dirke po Franciji (3.320 kilometrov) prevozil dan pred profesionalnimi kolesarji, razmišlja pa tudi o tem, da bi nekoč pretekel maraton.

Domen Žnidarič se je z atletiko začel ukvarjati v četrtem razredu osnovne šole. "Ker sem bil majhen in droben, sem najprej tekel na dolge proge, potem pa smo ob koncu osnovne šole ugotovili, da sem kar hiter, in sem presedlal na krajše proge. V srednji šoli sem se potem specializiral za srednje proge in tukaj tudi ostal. Večinoma sem se posvečal razdalji na 800 metrov, medtem ko na 1.500 metrov nisem izkoristil vsega potenciala," priznava sogovornik, ki brez težav izpostavi še eno plat svojega športnega razvoja.

"Glede na tisto, kar sem kazal na treningih, bi na tekmah moral doseči več, pa nisem. Enostavno nisem imel glave za tekmovanja. Če karikiram, lahko rečem, da sem na treningih postavljal svetovne rekorde, za tekmovanja pa enostavno nisem imel prave glave." Foto: Ana Kovač

"Glede na tisto, kar sem kazal na treningih, bi na tekmah moral doseči več, pa nisem," priznava. "Enostavno nisem imel glave za tekmovanja. Če karikiram, lahko rečem, da sem na treningih postavljal svetovne rekorde, za tekmovanja pa enostavno nisem imel prave glave."

"Razloga ne poznam, morda je šlo za strah, ne vem, ampak tako je bilo, očitno je bila to ena od mojih hib. Poskusili smo vse, da bi se te težave znebil, tudi s pogovori s športnim psihologom, pa ni pomagalo. Če bi lahko danes vse to ponovil, s to glavo in izkušnjami, ki sem jih zbral do danes, bi bilo lahko drugače. Danes čutim, da lahko kdaj na treningu na kolesu iz sebe iztisnem več kot takrat pri 20 letih, na vrhuncu natreniranosti. Dosegel sem sicer nekaj solidnih rezultatov, nekaj zelo dobrih, seveda pa bi lahko bilo bolje," o svoji atletski poti brez dlake na jeziku pripoveduje Žnidarič.

"Danes čutim, da lahko kdaj na treningu na kolesu iz sebe iztisnem več kot takrat pri 20 letih, na vrhuncu natreniranosti." Foto: Ana Kovač

Brez olimpijske norme, brez motivacije

Atletsko kariero je končal leta 2007, pri 24 letih, potem ko se je sprijaznil s tem, da ne bo dosegel norme za nastop na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008. "Norma je bila dosegljiva, a se mi ni izšlo. Takrat sem ostal brez motivacije, brez tega pa v športu težko karkoli dosežeš. Zavedal sem se tudi, da na plečih staršem ne želim živeti, v atletiki neke hude finančne podpore ni bilo in tako sem se odločil, da po 12, 13 letih končam atletsko pot," se spominja dejavnikov, ki so bili glaven vzrok za konec njegove atletske poti.

Odločitve, da je več kot desetletje posvetil atletiki, čeprav nikoli ni dosegel vrhunske ravni in na račun športa ni mogel živeti, ni nikoli obžaloval. Še danes je zelo hvaležen za vsa leta, ki jih je vložil v šport. "V športu sem se naučil vztrajnosti, doslednosti, zavedanja, da ne odnehaš takoj, ko postane težko. Vse to mi tudi danes pogosto pomaga pri delu."

"V športu sem se naučil vztrajnosti, doslednosti, zavedanja, da ne odnehaš takoj, ko postane težko. Vse to mi tudi danes pogosto pomaga pri delu." Foto: Ana Kovač

Rezultatsko kot vrhunec kariere izpostavi nastop na evropskem dvoranskem prvenstvu v Madridu leta 2005, kjer se je s časom 1:50.03 zelo približal osebnemu rekordu v teku na 800 metrov (1:49.89), kar je zadostovalo za 12. mesto. "Kljub temu da ni bilo dovolj za uvrstitev v polfinale, kar je bil cilj, sem bil s tekom zadovoljen. Ponosen sem tudi na to, da sem v skoraj v vseh starostnih kategorijah postavil državni rekord in mislim, da sem osvojil tudi naslov državnega prvaka."

VIDEO: Kaj Domen Žnidarič svetuje mladim športnikom?

Pravo in spletna trgovina z ženskimi oblačili

Domen je že leta 2007, njegovo zadnje leto v atletiki, začel intenzivno razmišljati o ustanovitvi lastne merilne ekipe na področju športa. "Takrat smo ciljali na merjenje rezultatov na atletskih prireditvah, medtem ko o množičnih rekreativnih prireditvah, kot so veliki maratoni, triatloni in podobno, ki jih je danes ogromno in pri katerih tudi danes zelo pogosto sodelujemo, niti nismo razmišljali."

Vzpostavil je tudi prve stike s proizvajalci opreme, a zadeva je bila takrat še v povojih in v ospredje je postavil druge obveznosti in projekte.

Foto: Ana Kovač

"Z ženo sva si hitro ustvarila družino, leta 2006 se nama je rodila prvorojenka Nika. Zaključil sem še študij prava, opravil pripravništvo, potem se je začela nepremičninska kriza in na delovnem mestu, kjer sem delal na področju družbenih dejavnosti, gospodarstva, urbanizma, nisem dobil pogodbe za nedoločen čas, zato sva se z ženo po temeljitem premisleku odločila, da odpreva spletno trgovino z ženskimi oblačili," se je po kronologiji svoje druge kariere sprehodil Žnidarič, ki je že od nekdaj govoril, da bo imel lastno podjetje, v družini akademikov pa je izstopal prav s svojo podjetniško žilico.

2014 – rojstvo podjetja Protime

Spletna trgovina je delovala med letoma 2012 in 2015, vmes, leta 2013, pa je spet zaživela ideja o lastnem podjetju, ki bi se ukvarjalo z meritvami športnih rezultatov.

"Takrat smo naredili poslovni načrt in se zelo konkretno lotili dela. Podjetje sem leta 2014 ustanovil skupaj z mojo sestro Dunjo in njenim možem Boštjanom." Še isto jesen so vzpostavili partnerstvo s podjetjema race|result in Timetronics, ki jim nudita tehnološko podporo.

Leta 2014 je Domen Žnidarič s sestro in svakom ustanovil podjetje Protime, ki se ukvarja z meritvami rezultatov na športnih tekmovanjih. Foto: Ana Kovač

Ker je bilo dela s Protimeom preveč, so spletno trgovino ugasnili in se posvetili samo merjenju rezultatov na športnih prireditvah. Podjetje je lani praznovalo deset let, v tem času pa se je zgodilo marsikaj. "Iz domače garaže oz. prizidka, kjer smo imeli spletno trgovino in show-room z možnostjo osebnega prevzema, smo v teh desetih letih zelo napredovali," je ponosen naš sogovornik.

Iz majhnega raste veliko

Prva tri leta je bila rast zelo eksponentna. "Začeli smo na manjših športnih prireditvah, kjer so rezultate še vedno merili ročno. S svojo cenovno dostopnostjo in stiki iz atletike – z Borutom (Podgornikom, Domnovim atletskim trenerjem) sva prevozila nešteto kilometrov po Sloveniji, da sva predstavila podjetje –, smo vzpostavili sodelovanja z organizatorji manjših športnih prireditev, s katerimi sodelujemo še danes, in kjer so z ročnih meritev prešli na merjenje rezultatov s čipi."

Foto: Ana Kovač

Podjetje Protime je bilo prvo v Sloveniji, ki je ponudilo elektronske čipe, integrirane v štartnih številkah. Leta 2016 so pridobili certifikat Atletske zveze Slovenije za meritve na atletskih mitingih, začeli so sodelovati na triatlonski seriji OceanLava in pridobili napredne tehnologije za triatlon.

Leta 2023 so se pridružili organizacijski ekipi Festivala olimpijske mladine (EYOF), ki je potekal v Mariboru, sodelovali so na več kot 140 projektih, njihove časomerilske naprave pa so zabeležile skoraj 50 tisoč udeležencev v celotni sezoni, je zapisano v predstavitvi na spletni strani podjetja.

Foto: osebni arhiv Domna Žnidariča

V vsem tem času je rasla tudi ekipa. Najprej so jo sestavljali trije (Domen, sestra in svak) in je šlo bolj za družinsko zgodbo, kmalu se jim je pridružila še nekdanja atletinja Tina Jureš, in še nekaj začasnih sodelavcev, ki pri Protimemu delajo poleg rednih služb.

"Že v dveh letih je to naraslo na deset ljudi, saj smo imeli ob koncih tedna že po deset dogodkov. Pri tem me najbolj veseli, da jedro ljudi, s katerimi smo začeli to zgodbo, še vedno ostaja."

Povečalo se je tudi število dogodkov in število udeležencev. Domen se pošali, da so večkrat najprej skočili in šele pozneje rekli hop, ampak da se je v večini primerov dobro izšlo. "Ogromno smo se naučili, iskali smo kader, ki je bil glede določenih specifik boljši od nas. Vsak je prispeval nekaj svojega in to smo povezali v uspešno celoto."

S podjetjem Protime veliko delajo tudi na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini … Dolgo so si želeli postati uradni časomerilec na prireditvah Ironman (Poreč, Beograd), kar jim je leta po zahtevnem postopku 2022 tudi uspelo.

Domen Žnidarič se intenzivno pripravlja na letošnji Tour, kjer namerava traso prekolesariti dan pred profesionalnimi kolesarji. Foto: osebni arhiv Domna Žnidariča

Športne ambicije je izživel, a v maratonu bi se vseeno poskusil

Je našega sogovornika med obiskom športnih prireditev kdaj zamikalo, da bi si tudi sam pripel štartno številko in se pomeril s konkurenco? 41-letni Štajerec zatrjuje, da je svoje športne ambicije izživel med atletsko kariero, a nekaj še vedno ostaja na njegovi listi želja.

"Nekoč bi rad pretekel maraton. Kdaj, ne vem. Ko se bo zgodilo, se bo. Verjetno pod tri ure ne bo več šlo, bi pa vseeno rad poskusil."

Še prej, že julija letos, ga na francoskih cestah čaka obsežen kolesarski izziv. Zadal si je, da bo traso Dirke po Franciji odpeljal dan pred profesionalci. Več o pripravah na ti. One Day Ahead Tour de France si lahko preberete na spodnji povezavi.