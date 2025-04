Preverite, zakaj večina Slovencev izbere to toplotno črpalko

Cene energentov so vse višje, skrbi za okolje naraščajo, želja po udobju in nizkih stroških pa ostaja stalnica. Prav zaradi teh razlogov se vse več slovenskih gospodinjstev odloča za enega najbolj učinkovitih in trajnostnih sistemov ogrevanja – toplotno črpalko. Ogrevanje doma, ki je nekoč temeljilo na kurilnem olju ali drveh, danes vse bolj zamenjujejo sodobne tehnologije, ki nudijo visoko učinkovitost, avtomatizirano delovanje in občutne prihranke.

Zlasti spomladanski meseci so idealni za take investicije. Zakaj? Ogrevalna sezona se je pravkar končala, v glavi imamo še sveže številke zadnjih položnic, hkrati pa se pripravljamo na toplejši del leta, ko montaža poteka brez časovnega pritiska, da si lahko svoje kurilnice tudi malo polepšamo. Pomlad je torej priložnost za nov začetek – in za to, da ogrevanje hiše postane bolj ekonomično, udobno in prijazno do okolja.

Toplotna črpalka je prva izbira, ko gre za ogrevanje doma Med slovenskimi proizvajalci toplotnih črpalk izstopa podjetje Orca Energija, ki se ponaša z več kot 10 tisoč zadovoljnimi uporabniki v Sloveniji in tujini. Ponosni so, da so jim tako številni kupci zaupali, da Orca greje njihove domove. .Za seboj imajo uspešno izpeljane projekte prenove ogrevanja invidualnih hiš, poslovnih stavb in večstanovanjskih objektov, kjer so v zadnjem obdobju skupaj z upravniki stavb uspešno izpeljali projekte energetske sanacije objektov. Njihove naprave niso le rezultat domačega razvoja in proizvodnje, temveč tudi povezave s svetovno priznano blagovno znamko Mitsubishi Electric. Orca združuje lastne notranje enote z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric. Ta kombinacija omogoča učinkovito ogrevanje tudi v najzahtevnejših zimskih razmerah – do temperature –28 stopinj Celzija.

Po raziskavi ZPS Orca med Slovenci prepoznana kot eden najboljših ponudnikov toplotnih črpalk

Zaupanje potrošnikov ni nekaj, kar se zgradi čez noč. Zahteva leta kakovostnega dela, zanesljive podpore in izdelkov, ki uporabnikom olajšajo vsakdan. Podjetju Orca Energija je to uspelo. To potrjuje tudi nedavna raziskava Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), izvedena v sodelovanju z raziskovalno agencijo Valicon, ki je preučila slovenski trg toplotnih črpalk. V raziskavi so sodelovali skrivnostni kupci, ki so v vlogi povprečnega uporabnika raziskovali trg, iskali informacije, se srečevali s ponudniki in ocenjevali njihove rešitve.

Rezultati so zgovorni. Kar 80 odstotkov vprašanih je med spontanim naštevanjem prepoznalo podjetje Orca kot enega najbolj znanih ponudnikov toplotnih črpalk v Sloveniji. Toda še bolj pomenljivo je, da bi jih več kot 65 odstotkov izbralo prav za svojega ponudnika – in to v kombinaciji z zunanjimi enotami Mitsubishi Electric, kar kaže na visoko stopnjo zaupanja v znamko in njene produkte.

V času, ko se potrošniki pri energetskih odločitvah vse bolj osredotočajo na dolgoročne koristi, transparentnost in strokovno podporo, Orca izstopa kot podjetje, ki ponuja več kot le energetsko rešitev. Ponujajo varnost in zanesljivost. Njihov položaj na trgu je posledica dolgoletne prisotnosti, doslednosti in zanesljive podpore po nakupu.

Tudi znani slovenski glasbenik Blaž Švab je po obisku Orcinega strokovnjaka izbral njihovo toplotno črpalko za ogrevanje svojega doma. Kombinacija Orcine notranje enote in Mitsubishi zunanje naprave ga je prepričala tako z zmogljivostjo kot s tihim in zanesljivim delovanjem. "Strošek ogrevanja smo že v prvi sezoni znižali za več kot 60 odstotkov," je povedal. Foto: Orca Energija

Katera toplotna črpalka bi bila najboljša za vas? V Orcinem izračunu za določitev primerne toplotne črpalke za ogrevanje si lahko hitro in preprosto izračunate toplotne izgube svojega doma in na osnovi izračuna vam bodo neobvezujoče predlagali najprimernejšo ogrevalno toplotno črpalko.

Raziskava ZPS in Valicona razkriva, kaj uporabniki iščejo pri ponudnikih

Raziskava ZPS in Valicona je poleg prepoznavnosti znamk razkrila tudi, katere lastnosti toplotnih črpalk uporabniki dejansko najbolj cenijo. Orca je izstopala ne le kot znan in zaupanja vreden ponudnik, temveč tudi kot blagovna znamka, ki uporabnikom ponuja tisto, kar jim največ pomeni, učinkovitost in varnost.

Skrivnostni kupci so izpostavili energetsko učinkovitost, ki se odraža v nižjih mesečnih stroških ogrevanja, trajnostno rešitev, brezskrbno uporabo, samodejno delovanje in dolgo življenjsko dobo naprave ter visoko raven celotne storitve – od prvega stika do celostne in dolgotrajne poprodajne podpore.

Do 40 odstotkov popusta ob nakupu toplotne črpalke V podjetju Orca so pripravili posebno spomladansko akcijo, ki nagrajuje tiste, ki se odločijo za pravočasno investicijo. Do konca aprila 2025 lahko ob nakupu toplotne črpalke izkoristite kar do 40 odstotkov popusta, obenem pa pridobite še nepovratno subvencijo Eko sklada v višini do 2.500 evrov. Da bo prehod čim bolj preprost, poskrbijo še za hitro montažo, strokovno svetovanje in kar petletno garancijo, ki vam bo zagotovila mir in udobje v prihodnjih letih.

Toplotna črpalka kot odgovor na vse višje stroške

Sodobne toplotne črpalke niso več tehnologija prihodnosti – so tu in zdaj ter vse bolj nepogrešljive. Njihovo delovanje temelji na prenosu toplote iz obnovljivih virov iz narave v naš dom, kar omogoča občutne prihranke. Povežemo jih lahko v energetski ekosistem v svojem domu in še povečamo energetsko učinkovitost.

Uporabniki poročajo o zmanjšanju stroškov ogrevanja, pri čemer gre za konkretne in merljive rezultate, ki omogočajo višjo kakovost bivanja brez kompromisov. Poleg tega so toplotne črpalke primerne tako za novogradnje kot za renovacije ter uporabne z različnimi vrstami grelnih teles (talno gretje, radiatorji, …). Težko najdemo objekt, kjer toplotna črpalka ne bi bila primerno sredstvo za ogrevanje.

Zakonca Borin, ki sta zamenjala staro kurilno napravo s toplotno črpalko, sta tako po letih vzdrževanja končno zadihala: "Ni več dela, ni več skrbi, vse deluje avtomatsko. Črpalka poskrbi za vse," sta povedala.

Če ste se po dolgi in dragi ogrevalni sezoni znova znašli ob pogledu na visoke položnice, ki vas vsako leto neprijetno presenetijo, potem je zdaj idealen trenutek za spremembo. Pomlad ni le letni čas, ko vse okoli nas znova zaživi – je tudi priložnost, da zacvetijo vaši prihranki. Ogrevanje hiše lahko postane sodobno, učinkovito in udobno, brez kompromisov in brez skrbi. Vse, kar potrebujete, je prava odločitev – in pravi trenutek. Ta pa je zdaj.